Kannaðist við að hafa ekið á níu ára stúlku og stungið af

Lögregla hefur það til skoðunar hvort maður sem keyrði á níu ára stúlku í Hafnarfirði í morgun verði kærður. Hann yfirgaf vettvang í kjölfar slyssins en lögregla hafði uppi á honum skömmu síðar.
Eldri karlmaður fór af vettvangi eftir að hafa ekið utan í níu ára stúlku sem fór yfir gangbraut á reiðhjóli ásamt vinkonu sinni í morgun. Skúli Jónsson aðstoðaryfirlögregluþjónn hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu segir manninn hafa séð stúlkuna standa upp og því hafi hann ekið á brott. Seinna sagðist ökumaðurinn ekki hafa áttað sig á hve ung stúlkan var.
Stúlkan er sem fyrr segir níu ára gömul. Hún var ekki flutt á sjúkrahús og er lítið slösuð. Hún var með hjálm á höfði en fann til eymsla í mjöðm eftir áreksturinn.
Sjónarvottur á vettvangi tók niður bílnúmer mannsins og því var lögregla ekki lengi að hafa uppi á honum. Ökumaðurinn kannaðist aðspurður við að hafa ekið utan í stúlkuna.
Samkvæmt umferðarlögum ber vegfaranda sem á hlut að umferðarslysi skylda að gera viðeigandi ráðstafanir, kanna með líðan og annað slíkt.
Til skoðunar er hvort maðurinn verði kærður.