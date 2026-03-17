Þurrt hár og hvað er hægt að gera?

Þurrt hár er eitt algengasta hárvandamálið sem fólk kvartar yfir. Hárið verður gróft viðkomu, flækist auðveldlega og missir bæði glans og mýkt. Margir upplifa líka að endarnir slitni hraðar og að hárið verði erfiðara í mótun. Fríða Rut Heimisdóttir, hárgreiðslumeistari og eigandi Regalo ehf heildverslunar fjallar hér um þurrt hár.
Á Íslandi geta aðstæður líka haft áhrif á ástand hársins. Vindur, kuldi, þurrt loft inni yfir vetrartímann og ekki síst reglulegar sundlaugarferðir geta haft áhrif á rakajafnvægi hársins. Einnig taka margir eftir breytingum á hárinu þegar þeir ferðast til sólríkra landa þar sem sól, saltvatn og klór geta haft áhrif á hárstráið.
Hárstráið er byggt upp af nokkrum lögum og ysta lagið kallast cuticle. Það samanstendur af örlitlum flögum sem liggja yfir hárinu eins og þakskífur.Þegar hárið er heilbrigt liggja þessar flögur sléttar og lokaðar. Þá heldur hárið betur raka og endurkastar ljósi, sem gefur því gljáa og mýkt.
En þegar hárið verður fyrir álagi geta þessar flögur lyfst eða orðið óreglulegar. Þá missir hárið raka og verður grófara viðkomu. Þurrt hár snýst því ekki bara um að vanta olíu heldur um að hárstráið á erfiðara með að halda raka inni í hárinu.
Það eru margir þættir sem geta haft áhrif á rakajafnvægi hársins. Algengar ástæður eru meðal annars efnameðferðir eins og litun eða aflitun, sem og notkun hitatækja eins og sléttujárna og krullujárna. Umhverfisþættir geta einnig haft áhrif ásamt UV-geislar.
Fyrir okkur sem búum á Íslandi geta aðstæður eins og kalt og vindasamt veður einnig haft áhrif á ástand hársins. Þurrt loft innandyra yfir vetrartímann getur svo aukið enn frekar á rakatap í hárinu.
Merki um að hárið þitt þurfi meiri raka eru til dæmis að það verði grófara og stífara viðkomu og flækist auðveldlega. Glans minnkar og endarnir geta slitnað hraðar. Hárið getur einnig orðið frizzý og stundum óstýrilát
Þegar þessi einkenni koma fram er það oft merki um að hárið þurfi meiri raka og næringu.
Þegar hárið verður þurrt er mikilvægt að velja hárvörur sem hjálpa því að endurheimta raka og styrkja yfirborð hárstrásins. Nútíma hárumhirða byggir í auknum mæli á vísindum þar sem innihaldsefni eru valin til að hjálpa hárinu að halda raka, bæta mýkt og vernda það gegn daglegu álagi.
Í faglegri hárumhirðu eru margar vörulínur sem leggja sérstaka áherslu á raka og næringu og eru þróaðar fyrir mismunandi þarfir og hárgerðir.
Kérastase Nutritive er klassísk rakalína sem er sérstaklega þróuð fyrir þurrt hár. Formúlurnar innihalda meðal annars nærandi fitusýrur og rakagefandi innihaldsefni sem hjálpa til við að bæta raka og gera það mýkra og glansandi.
Í línunni má finna fjölbreytt úrval vara fyrir mismunandi þarfir þurrs hárs, þar á meðal tvær gerðir af sjampói, hárnæringu, djúpnærandi maska og aðrar sérhæfðar meðferðir. Þar má einnig nefna hina vinsælu 8H Magic Night Serum næturmeðferð sem vinnur á meðan þú sefur og hjálpar hárinu að verða mýkra, glansandi og auðveldara í meðförum næsta morgun.
Redken All Soft er þekkt fyrir að hjálpa þurru hári að endurheimta mýkt og glans. Formúlurnar innihalda meðal annars arganolíu sem er rík af nærandi fitusýrum og hjálpar til við að mýkja hárið og bæta áferð þess. Línan hentar vel fyrir normal til þurrt hár sem vantar meiri raka og mýkt.
Fyrir mjög þurrt eða gróft hár er til ríkari útgáfa sem kallast All Soft Mega ásamt All Soft Mega Curls sem veitir krullum & liðum meiri raka og hjálpar til við að draga úr frizzi. Í línunni má einnig finna sjampó, næringu, maska og ýmsar meðferðarvörur sem styðja við mýkt og glans hársins.
Joico býður upp á tvær rakalínur sem henta mismunandi hárgerðum. Moisture Recovery er þróuð fyrir normal til þykkt, gróft eða mjög þurrt hár og inniheldur meðal annars nærandi sjávarþykkni sem hjálpar til við að bæta teygjanleika hársins og veita djúpa næringu.
Fyrir fíngert til meðalþykkt hár sem vantar raka án þess að þyngja hárið er Joico HydraSplash góð lausn. Sú lína byggir meðal annars á kókosvatni og sjávarþörungum sem hjálpa til við að gefa hárinu raka á léttan og ferskan hátt. Í báðum línum má finna sjampó, næringu, djúpnæringu og mótunarvörur til að endurheimta raka og mýkt.
Maria Nila True Soft er sænskt vörumerki sem leggur mikla áherslu á sjálfbærni og ábyrga framleiðslu. Vörurnar eru 100% vegan og cruelty free, og fyrirtækið er einnig B Corp vottað, sem þýðir að það uppfyllir ströng viðmið um samfélagslega ábyrgð og umhverfisáhrif.
True Soft er mild og rakagefandi lína sem hentar vel allar hárgerðir. Formúlurnar innihalda meðal annars arganolíu sem hjálpar til við að mýkja hárið, bæta gljáa og gera það auðveldara í meðförum án þess að þyngja það.
Matrix Food For Soft er rakalína sem er þróuð til að hjálpa þurru hári að endurheimta raka og mýkt. Formúlurnar byggja meðal annars á avókadóolíu og hyaluronic acid, þar sem avókadóolían hjálpar til við að næra og mýkja hárið á meðan hyaluronic acid vinnur að því að binda raka í hárinu. Línan hentar öllum hárgerðum sem vantar meiri raka.Í línunni má meðal annars finna sjampó, næringu, maska og olíu sem hjálpa hárinu að verða mýkra, glansandi og auðveldara í meðförum.
Waterclouds Moist línan er þróuð til að veita þurru hári raka, mýkt og betra jafnvægi. Formúlurnar innihalda meðal annars rakagefandi og nærandi innihaldsefni sem hjálpa hárinu að halda raka og bæta áferð þess. Línan er sérstaklega góð fyrir hár sem hefur orðið þurrt vegna umhverfisáhrifa, hitatækja eða efnameðferða.
Waterclouds byggir á skandinavískri nálgun í hárumhirðu þar sem áhersla er lögð á jafnvægi, mýkt og heilbrigða uppbyggingu hársins. Í Moist línunni má finna sjampó, hárnæringu og djúpnærandi meðferðir sem hjálpa til við að gera hárið mýkra, glansandi og auðveldara í meðförum.
Heilbrigt hár byrjar á jafnvægi. Þegar hárið fær réttan raka og umhirðu getur það aftur orðið mjúkt, glansandi og fullt af lífi.
Hægt er að lesa nánar um allar vörurna okkar á www.regalo.is og fylgja okkur á samfélagsmiðlunum Facebook, Instagram og Tik Tok undir Regalofagmenn.