Verslunin Sauna í Kópavogi hefur um nokkurra ára skeið boðið upp á gott úrval af útisánum, sánum, þurr- og blautgufum og infraklefum. Mikil sprenging hefur orðið í sölu þessara vara undanfarin tvö ár, svo mikil að kalla mætti hana eitt nýjasta æði landsmanna.
„Við sjáum sérstaklega mikla aukningu í sölu til heimila,“ segir Jón Kornelíus, framkvæmdastjóri Sauna. „Það er búin að vera ákveðin vitundarvakning um tíma um gagnsemi sána fyrir heilsuna þar sem stuðst er við ótal rannsóknir, bæði nýjar og gamlar.“
Sala útisána hefur sprungið út undanfarin tvö ár og býður Sauna upp á gott úrval í ýmsum stærðum og gerðum. „Útisánurnar koma allar fullbúnar með ofni, einangrun og lýsingu. Í raun er þetta bara „plug and play“, við hífum þær inn á lóðir viðskiptavina og þær eru bara tilbúin til notkunar. Hægt er að velja á milli tíu stærða auk þess sem við getum líka sérsniðið þær eftir þörfum hvers og eins. Þá er t.d. hægt að breyta litnum, hæðinni og fleiri þáttum. Það ferli tekur bara aðeins lengri tíma.“
Það færist einnig í vöxt að fólk setji upp infraklefa heima hjá sér eða svo kallaða infra-rauða klefa. „Þeir eru töluvert einfaldari í uppsetningu og ekki þarf að huga að loftræstingu á sama hátt. Kefarnir sem við seljum eru hannaðir með CarbonFlex hita panil sem gefur jafnan hita um allan klefann þannig að geislarnir umliggja allan líkamann. Infra-rauðir klefar henta sérstaklega vel til að hita upp vöðva, hjálpa við bakverkjum, auka liðleika, minnka vöðvabólgu og til að koma í veg fyrir meiðsl.“
Vinsældir infra-rauðu klefanna hafa ekki farið framhjá landsmönnum en þeim hefur t.d. fjölgað mikið í sundlaugum landsins. „Við settum m.a. upp stærsta infra-rauða klefa landsins í Vesturbæjarlaug í Reykjavík fyrir síðustu jól ásamt tveimur sánum. Innrauði klefinn þar er alltaf smekkfullur og komast færri að en vilja. Einnig heyrum við reglulega um fólk sem keyrir sérstaklega í sundlaugar þar sem við höfum sett upp slíkan búnað, eins og í Árbæjarlaug og Lágafellslaug í Mosfellsbæ. Einnig má benda á að infra-rauði klefinn hjá Heilsustofnun NFLÍ í Hveragerði er frá okkur.“
Starfsfólk Sauna sérsmíðar einnig saunur fyrir heimili, fyrirtæki og opinbera aðila. „Þá þurfum við allar nauðsynlegar upplýsingar, t.d. grófa teikningu af rýminu þar sem lengd, hæð og breidd sjást. Við þurfum líka upplýsingar um hvar staðsetja skuli hurð og glugga og hvort saunan verði innanhúss eða staðsett í útihúsi og hvort eins eða þriggja fasa rafmagn sé til staðar. Síðan útvegum við allt efni og klárum málið.“
Sauna býður upp á gott úrval af viðartegundum og ýmsar skemmtilegar útfærslur í hönnun. „Margir sem óska eftir sérsmíði hafa sterkar skoðanir og vilja ekki bara hefðbundið sánaherbergi með dæmigerðri veggklæðningu og bekkjum heldur smekklega hannað rými með sér karakter. Þannig má því segja að hver lausn sé einstök.“
Sem dæmi um sérsmíðaðar saunur nefnir Jón staði á borð við Hótel Kef Spa, Laugarás Lagoon, Skógarböðin á Akureyri, Vesturbæjarlaug og Bláa lónið.
Auk fyrrnefndra vara býður Sauna m.a. upp á blautgufur og heita og kalda potta. „Við höfum sett upp fjölmargar blautgufur á sundstöðum, hótelúm og ýmsum lónum um land allt.“
Tilbúnu blautgufurnar eru afar auðveldar í uppsetningu en veggirnir eru úr hertu öryggisgleri. „Einangrað þakið kemur í veg fyrir hitatap og lekamyndum auk þess sem auðvelt er að þrífa þá. Klefarnir eru auk þess hannaðir þannig að hljóðmyndun er í algjöru lágmarki.“
Að lokum má nefna heita og kalda potta. „Við bjóðum upp á margar stærðir af rafmagnspottum, kaldan pott frá Avant Pool og Drop Pisara pottaskel sem kemur í þremur litum. Auk sem seljum við fjölda fylgihluta og hreinsiefni fyrir pottana.“
