Lífið samstarf

Tryggðu þér sæti í sólinni áður en sumarið fyllist

Úrval Útsýn býður upp á mikið úrval sólalandaferða í sumar. Best er að tryggja sér sumarfríið tímanlega til að hafa meira val og fá jafnvel betri kjör.
Eftirspurn eftir sólarferðum fyrir sumarið er þegar farin að taka við sér og samkvæmt Hjördísi Hildi Jóhannsdóttur, deildarstjóra sölu Úrvals Útsýnar, er skýrt mynstur að myndast.

„Við sjáum það ár eftir ár að þeir sem bóka tímanlega fá bæði betri valkosti og meira úrval,“ segir hún. „Vinsælustu hótelin og fjölskylduvænar gistingar seljast alltaf fyrst, þannig að það borgar sig að vera tímanlega.“

Hjördís Hildur Jóhannsdóttir er sölustjóri Úrvals Útsýnar.

Hjördís segir að einfaldleikinn skipti marga miklu máli þegar kemur að skipulagningu sumarfrísins. „Við leggjum mikla áherslu á að gera ferðalagið eins þægilegt og hægt er. Við bjóðum beint flug á alla okkar áfangastaði og í sólarpökkum okkar er allt innifalið, flug, gisting, farangur og íslensk fararstjórn. Þetta veitir bæði öryggi og þægindi sem margir kunna að meta.“

Krít býður upp á gott veður, fallegar strendur og fjölbreytta afþreyingu.

Fjölbreyttir áfangastaðir fyrir alla

Að sögn Hjördísar er úrvalið fjölbreytt og ætti að höfða til ólíkra ferðalanga. „Krít er klassískur kostur sem hentar sérstaklega vel fyrir fjölskyldur. Þar er bæði gott veður, fallegar strendur og fjölbreytt afþreying. Tenerife er svo vinsæll heilsársáfangastaður með einstaka náttúru og góðu úrvali afþreyingar.“

Almeria er himnaríki fyrir fólk sem sækist í meiri ró í sumarfríinu.

Hún nefnir einnig rólegri valkosti. „Almeria hefur verið að sækja í sig veðrið undanfarin ár en þar er rólegra um að vera, mikið pláss og mjög góðar strendur.“

Benidorm er þekkt fyrir líf og fjör.

Fyrir þá sem vilja meira líf og fjör bendir hún á Benidorm. „Benidorm er líflegur áfangastaður þar sem allir finna eitthvað við sitt hæfi, hvort sem það er strandlíf, veitingastaðir eða afþreying.“

Vinsældir Split í Króatíu hafa aukist mikið síðustu ár en þar sameinast falleg strandborg, menning og saga.

Strandlíf, menning og sjarmerandi borgir

Split í Króatíu hefur notið mikilla vinsælda síðustu ár,“ segir Hjördís. „Þar sameinast falleg strandborg, menning og saga á mjög skemmtilegan hátt. Einnig má benda á beint flug til Madeira í Portúgal 8. og 16. apríl en lega eyjunnar í Atlantshafinu tryggir að veðurfarið er þægilegt, milt og stöðugt árið um kring.“

Cosa del Sol hefur verið vinsæll áfangastaður Íslendinga í nokkra áratugi.

Einnig er Costa del Sol sívinsæll kostur. „Malaga og nágrenni bjóða upp á klassískt sumarfrí, sól, sjó og fjölbreytta afþreyingu auk þess sem svæðið hentar vel fyrir alla aldurshópa.“

Frá Alicante er stutt á marga spennandi staði, t.d. Albir, Altea og Calpe sem sést hér. 

Spænskur sjarmi við Alicante

Hjördís bendir á að beint flug til Alicante opni á marga spennandi möguleika. „Þaðan er auðvelt að velja á milli mismunandi staða eins og Alicante borgar, Albir, Calpe og Altea. Þetta eru mjög vinsæl svæði sem henta bæði fjölskyldum og pörum, allt frá líflegum bæjum yfir í rólegri og sjarmerandi staði. Við erum nýbúin að fjölga flugferðum til Alicante í sumar þannig að landsmenn hafa enn fleiri möguleika til að velja úr.“

Ferðalangar sem heimsækja Almeria í sumar ættu að heimsækja borgina Granada sem er á heimsminjaskrá Unesco og er að margra áliti einn af fallegustu stöðum heims. 

Ráðið er einfalt: bóka snemma

Að lokum leggur Hjördís áherslu á að fólk tryggi sér sumarfríið tímanlega. „Við erum þegar farin að sjá ákveðna dagsetningar og hótel fyllast. Þeir sem bóka snemma hafa einfaldlega meira val og fá oft betri kjör.“

Hún bætir við: „Mitt ráð er að vera skrefi á undan, velja sér áfangastað og ganga frá bókun áður en vinsælustu kostirnir klárast. Ég vil líka benda stórum fjölskyldum á að hægt er að hafa samband við okkur til að bóka gistingar fyrir allan hópinn.“

Kynntu þér frábæra kosti í sólinni á vef Úrvals Útsýnar.

Fátt er betra fyrir líkama og sál en gott sumarfrí á sólarströnd.
Ferðalög Sólin


Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.