Tryggðu þér sæti í sólinni áður en sumarið fyllist Úrval Útsýn 2. apríl 2026 09:06 Úrval Útsýn býður upp á mikið úrval sólalandaferða í sumar. Best er að tryggja sér sumarfríið tímanlega til að hafa meira val og fá jafnvel betri kjör. Eftirspurn eftir sólarferðum fyrir sumarið er þegar farin að taka við sér og samkvæmt Hjördísi Hildi Jóhannsdóttur, deildarstjóra sölu Úrvals Útsýnar, er skýrt mynstur að myndast. „Við sjáum það ár eftir ár að þeir sem bóka tímanlega fá bæði betri valkosti og meira úrval,“ segir hún. „Vinsælustu hótelin og fjölskylduvænar gistingar seljast alltaf fyrst, þannig að það borgar sig að vera tímanlega.“ Hjördís Hildur Jóhannsdóttir er sölustjóri Úrvals Útsýnar. Hjördís segir að einfaldleikinn skipti marga miklu máli þegar kemur að skipulagningu sumarfrísins. „Við leggjum mikla áherslu á að gera ferðalagið eins þægilegt og hægt er. Við bjóðum beint flug á alla okkar áfangastaði og í sólarpökkum okkar er allt innifalið, flug, gisting, farangur og íslensk fararstjórn. Þetta veitir bæði öryggi og þægindi sem margir kunna að meta.“ Krít býður upp á gott veður, fallegar strendur og fjölbreytta afþreyingu. Fjölbreyttir áfangastaðir fyrir alla Að sögn Hjördísar er úrvalið fjölbreytt og ætti að höfða til ólíkra ferðalanga. „Krít er klassískur kostur sem hentar sérstaklega vel fyrir fjölskyldur. Þar er bæði gott veður, fallegar strendur og fjölbreytt afþreying. Tenerife er svo vinsæll heilsársáfangastaður með einstaka náttúru og góðu úrvali afþreyingar.“ Almeria er himnaríki fyrir fólk sem sækist í meiri ró í sumarfríinu. Hún nefnir einnig rólegri valkosti. „Almeria hefur verið að sækja í sig veðrið undanfarin ár en þar er rólegra um að vera, mikið pláss og mjög góðar strendur.“ Benidorm er þekkt fyrir líf og fjör. Fyrir þá sem vilja meira líf og fjör bendir hún á Benidorm. „Benidorm er líflegur áfangastaður þar sem allir finna eitthvað við sitt hæfi, hvort sem það er strandlíf, veitingastaðir eða afþreying.“ Vinsældir Split í Króatíu hafa aukist mikið síðustu ár en þar sameinast falleg strandborg, menning og saga. Strandlíf, menning og sjarmerandi borgir „Split í Króatíu hefur notið mikilla vinsælda síðustu ár,“ segir Hjördís. „Þar sameinast falleg strandborg, menning og saga á mjög skemmtilegan hátt. Einnig má benda á beint flug til Madeira í Portúgal 8. og 16. apríl en lega eyjunnar í Atlantshafinu tryggir að veðurfarið er þægilegt, milt og stöðugt árið um kring.“ Cosa del Sol hefur verið vinsæll áfangastaður Íslendinga í nokkra áratugi. Einnig er Costa del Sol sívinsæll kostur. „Malaga og nágrenni bjóða upp á klassískt sumarfrí, sól, sjó og fjölbreytta afþreyingu auk þess sem svæðið hentar vel fyrir alla aldurshópa.“ Frá Alicante er stutt á marga spennandi staði, t.d. Albir, Altea og Calpe sem sést hér. Spænskur sjarmi við Alicante Hjördís bendir á að beint flug til Alicante opni á marga spennandi möguleika. „Þaðan er auðvelt að velja á milli mismunandi staða eins og Alicante borgar, Albir, Calpe og Altea. Þetta eru mjög vinsæl svæði sem henta bæði fjölskyldum og pörum, allt frá líflegum bæjum yfir í rólegri og sjarmerandi staði. Við erum nýbúin að fjölga flugferðum til Alicante í sumar þannig að landsmenn hafa enn fleiri möguleika til að velja úr.“ Ferðalangar sem heimsækja Almeria í sumar ættu að heimsækja borgina Granada sem er á heimsminjaskrá Unesco og er að margra áliti einn af fallegustu stöðum heims. Ráðið er einfalt: bóka snemma Að lokum leggur Hjördís áherslu á að fólk tryggi sér sumarfríið tímanlega. „Við erum þegar farin að sjá ákveðna dagsetningar og hótel fyllast. Þeir sem bóka snemma hafa einfaldlega meira val og fá oft betri kjör.“ Hún bætir við: „Mitt ráð er að vera skrefi á undan, velja sér áfangastað og ganga frá bókun áður en vinsælustu kostirnir klárast. Ég vil líka benda stórum fjölskyldum á að hægt er að hafa samband við okkur til að bóka gistingar fyrir allan hópinn.“ Kynntu þér frábæra kosti í sólinni á vef Úrvals Útsýnar. Fátt er betra fyrir líkama og sál en gott sumarfrí á sólarströnd. Ferðalög Sólin Mest lesið „Þetta var morðingi frænda míns, bara alvöru morðingi“ Lífið „Ég ræð ferðinni“ Lífið „Sjálfsvinna er ævistarf“ Lífið „Ég hélt að ég væri hreinlega að deyja“ Lífið „Þessi Barbie-dúkka horfir ekki á neitt nema spegilinn“ Lífið Jökull og Telma hvort í sína áttina Lífið Edrú í sorg: Sonarmissir, á hnefanum og eiginkonan hættir að anda Áskorun „Þetta gekk eins og í lygasögu“ Lífið Hugljúft geimævintýri líður fyrir þreytandi þúsaldarhúmor Gagnrýni Mótefni gegn afmennskun og kúgun Lífið Fleiri fréttir Hugarafl er staður þar sem karlmenn fella niður grímuna Tryggðu þér sæti í sólinni áður en sumarið fyllist Pungrakvélin hefur slegið í gegn hjá Chad Grooming Hinn goðsagnakenndi óperusöngvari Sir Bryn Terfel kemur til Íslands Íslenskt heiðalamb frá Kjarnafæði í nýjum páskaumbúðum Galdurinn á bak við hinn fullkomna ljóma Frískaðu upp á heimilið með vinsælustu vorlitum Slippfélagsins Skaftfellsk perla fær alþjóðlega viðurkenningu Þessi smávægilega breyting sem kom jafnvægi á líðan Icewear leggur áherslu á strangari gæðakröfur en reglugerðir kveða á um „Ég vildi að ég hefði vitað af ykkur fyrr” ,,Þetta krem bjargaði húðinni á barninu okkar‘‘ Tannheilsa ungmenna veldur áhyggjum Góð tannhirða hefur bein áhrif á almenna heilsu líkamans Fermingarbörn virðast helst langa í raftæki og peninga Apple vörur eru fullkomin fermingargjöf Elvis heimsmeistari snýr aftur til Íslands Íslandsmeistaramót í spili alþýðunnar Ólsen ólsen Íslensk hönnun og vönduð efni skipta máli í upplifun gesta Þurrt hár og hvað er hægt að gera? Nýtt app frá Hreyfli komið í loftið Fjórar evrópskar perlur sem fullkomna vorferðina Langar þig að búa hluta árs í sólinni? Kynntu þér fasteignir á Spáni Unglingabólur eða úfið hár? Beautyklúbburinn er með lausnina Kerry Ellis og The Barricade Boys saman í Broadway Party í Hörpu Markviss húðumhirða fyrir húð sem fær bólur Unglingar þurfa ekki sýrukrem! Á fermingarkvöldi Hagkaups er farið yfir málin Nærföt og náttföt rjúka út í nýrri vefverslun Lindex Sjá meira