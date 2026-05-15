Það verður sannkölluð fjölskyldustemmning hjá Toyota í Kauptúni laugardaginn 16. maí.
Þjónustuaðilar Toyota hafa undanfarin ár haldið Þjónustudag í maí og boðið viðskiptavinum bílaþvott en vegna framkvæmda á lóðinni við Kauptún fellur Þjónustudagur Toyota niður hjá þjónustuaðilum að þessu sinni.
Hjá Toyota í Kauptúni verður vorinu þess í stað fagnað innan dyra og nýr sýningarsalur Toyota verður tekinn formlega í notkun. Nýjar innréttingar eru í salnum og aðstaða fyrir viðskiptavini endurnýjuð. Ný lýsing var hönnuð fyrir sýningarsalinn og njóta nýjar Toyotur sín nú betur í Kauptúninu en nokkru sinni fyrr.
Íþróttaálfurinn og Solla Stirða úr Latabæ taka á móti gestum og verða með Latabæjaratriði á sviðinu kl. 13.30. Þá tekur Sandra Barilli við og býður gestum að taka þátt í líflegu karaókí. Veitingar verða í boði fyrir gesti.
Í sýningarsalnum verður jafnframt öll nýjasta línan frá Toyota, þar á meðal nýr RAV4 og nýjustu rafmagnsbílarnir; Urban Cruiser, C-HR+ og bZ4X. Einnig verður bZ4X Touring – stærri útgáfan af módelinu forsýnd við þetta tækifæri.
Það verður vel tekið á móti gestum í Sumarveislu Toyota í Kauptúni, laugardaginn 16. maí kl. 12-16.