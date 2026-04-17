Kaldir pottar eru orðnir hluti af daglegri rútínu margra landsmanna Heitir pottar 17. apríl 2026 10:04 Ari Steinn Kristjánsson, framkvæmdastjóri Heitra potta, byrjar alla daga á því að skella sér í kaldan pott. „Maður verður skýrari í hausnum, fær meiri einbeitingu og meira úthald yfir daginn,“ segir hann. Á síðustu árum hafa kaldir pottar, sjósund og köld böð orðið að hálfgerðri þjóðaríþrótt meðal landsmanna. Það sem áður þótti helst sport fyrir harðjaxla og afreksíþróttafólk er í dag orðið fastur hluti af daglegri rútínu almennings. Þessi þróun hefur svo sannarlega ekki farið framhjá starfsfólki Heitra potta. „Jú, þetta er mjög vinsælt og við höfum fundið mjög vel fyrir því,“ segir Ari Steinn Kristjánsson, framkvæmdastjóri fyrirtækisins, þegar við setjumst niður og ræðum kuldabylgjuna sem hefur gengið yfir landið. „Margt fólk, sérstaklega íþróttafólk, hefur lengi nota kalda potta og mikið talað um hvað þeir séu góðir fyrir líkamlega heilsu. En það sem ég fæ mest út úr kalda pottinum er hversu góður hann er fyrir hugann og andlega líðan.“ Og það er einmitt þar sem Ari vill leggja mesta áherslu. „Ég myndi eiginlega segja að þetta geri meira fyrir andlega þáttinn en þann líkamlega.“ Að byrja daginn á því erfiðasta Ari segir að hann hafi sjálfur tileinkað sér það að byrja daginn í köldum potti og finni mjög mikinn mun. „Mér finnst skerpan betri eftir það. Maður verður skýrari í hausnum, fær meiri einbeitingu og meira úthald yfir daginn.“ Hann lýsir þessu sem hugrænni æfingu, jafnvel eins konar daglegri áskorun. „Maður er í raun að ýta sér út fyrir þægindarammann. Ef maður byrjar daginn á því sem er erfiðast, þá verður allt sem á eftir kemur einhvern veginn auðveldara.“ Þessi hugsun hefur greinilega hljómgrunn hjá mörgum sem stunda kuldaböð. Það er ekki bara kuldinn sjálfur heldur ákvörðunin að fara ofan í vatnið þegar hugurinn segir manni að sleppa því. „Þú þarft aga til að fara í kalda pottinn,“ segir Ari. „Ef maður nær þessu inn í sína daglegu rútínu þá getur þetta verið algjör lífsbreyting.“ Fyrir þá sem vilja byrja rólega bendir hann á einfaldari leið. „Þeir sem eiga ekki kaldan pott geta byrjað á ískaldri sturtu. Það er mjög góð byrjun. Síðan, ef fólk vill taka þetta lengra, er hægt að fara í kaldan pott.“ Heitir pottar bjóða upp á nokkrar gerðir kaldra potta, þar á meðal IceQueen, Orka og IceQueen Plug & Play en þessir pottar koma allir í tveimur litum. Einnig má nefna Koriks og Vastera sem er kaldur rafmagnspottur. Öndunin skiptir öllu máli Eitt af því sem Ari telur að hafi ekki fengið næga athygli í umræðunni er öndunin. „Þegar maður fer í kalda pottinn þarf að stjórna önduninni. Það eru mjög fáir hlutir í daglegu lífi þar sem maður setur meðvitaðan fókus á öndun og hjartslátt.“ Þar, segir hann, liggi stór hluti af andlega ávinningnum. „Maður er bæði að sigra sjálfan sig með því að fara í kalda vatnið og líka að stjórna líkamanum, skjálftanum og önduninni. Þetta gefur ákveðinn andlegan styrk og sjálfstraust.“ Hann brosir þegar hann bætir við: „Og þegar þig langar síst í kalda pottinn eða köldu sturtuna, þá áttu einmitt að fara. Þá færðu mest út úr því.“ Nýjar lausnir gera notkunina einfaldari Samhliða auknum vinsældum hefur Heitir pottar lagt mikla áherslu á að þróa lausnir sem gera fólki auðveldara að nýta kalda potta heima hjá sér. „Við höfum virkilega eflt bæði þekkinguna og lausnirnar í kringum köldu pottana,“ segir Ari. Fyrirtækið býður nú upp á nýjar stýringar sem einfalda allt ferlið. „Við erum með tvær stýringar, Kalda stýringu og Kalda stýringu Pro. Með þeim er meðal annars hægt að hafa sírennsli og svo er hægt að fylla og tæma pottinn með appi í símanum. Það er ný viðbót sem hefur fengið mjög góð viðbrögð.“ Fyrir byrjendur er einnig í boði lausn sem gerir kleift að mýkja fyrstu skrefin. „Við erum líka með stýringu þar sem hægt er að bæta við smá heitu vatni. Það hentar mjög vel fyrir fólk sem vill ekki byrja í allra kaldasta vatninu heldur vinna sig smám saman niður.“ Þá hefur fyrirtækið einnig kynnt nýjan rafmagnspott til sögunnar. „Þá þarf enga aðstoð frá pípulagningarmanni heldur dugar bara að setja pottinn á pallinn eða í garðinn og tengja í rafmagn. Hann heldur sér sjálfur köldum og er með innbyggðu hreinsikerfi.“ Fjölbreytt úrval fyrir heimili og fyrirtæki Úrvalið hefur einnig aukist verulega hjá Heitum pottum. „Við erum með mjög fjölbreytt úrval af köldum pottum, mismunandi gerðir hvað varðar stærð, lögun og útlit, þannig að þeir passi vel á pallinn eða í garðinn.“ Ari segir að þótt heimilin séu stærsti markhópurinn sé eftirspurnin víða. „Mest fer þetta í heimahús en við erum líka að þjónusta sundlaugar, baðlón og líkamsræktarstöðvar. Við erum í raun að þjónusta alla á Íslandi sem vilja kaldan pott.“ Kannski er það einmitt kjarninn í þessari bylgju: kuldinn er orðinn aðgengilegri en áður og ávinningurinn nær langt út fyrir líkamann. „Ef maður byrjar daginn á því að gera eitthvað sem mann langar alls ekki að gera,“ segir Ari að lokum, „þá fer maður út í daginn með alvöru sjálfstraust.“ Og stundum er það kannski nákvæmlega það sem þarf til að dagurinn verði aðeins betri. Heilsa Hús og heimili Góð líkamsstaða byrjar á réttum stól Skóspark og Krakkadagar hjá Icewear: Gengið inn í vorið E.T. sýnd við lifandi undirleik Sinfó í Hörpu Infraklefar og sánur eru heilsutrendið sem allir eru að tala um Hugarafl er staður þar sem karlmenn fella niður grímuna Tryggðu þér sæti í sólinni áður en sumarið fyllist Pungrakvélin hefur slegið í gegn hjá Chad Grooming Hinn goðsagnakenndi óperusöngvari Sir Bryn Terfel kemur til Íslands Íslenskt heiðalamb frá Kjarnafæði í nýjum páskaumbúðum Galdurinn á bak við hinn fullkomna ljóma Frískaðu upp á heimilið með vinsælustu vorlitum Slippfélagsins Skaftfellsk perla fær alþjóðlega viðurkenningu Þessi smávægilega breyting sem kom jafnvægi á líðan Icewear leggur áherslu á strangari gæðakröfur en reglugerðir kveða á um „Ég vildi að ég hefði vitað af ykkur fyrr” ,,Þetta krem bjargaði húðinni á barninu okkar‘‘ Tannheilsa ungmenna veldur áhyggjum Góð tannhirða hefur bein áhrif á almenna heilsu líkamans Fermingarbörn virðast helst langa í raftæki og peninga Apple vörur eru fullkomin fermingargjöf Elvis heimsmeistari snýr aftur til Íslands Íslandsmeistaramót í spili alþýðunnar Ólsen ólsen Íslensk hönnun og vönduð efni skipta máli í upplifun gesta Þurrt hár og hvað er hægt að gera? Nýtt app frá Hreyfli komið í loftið Fjórar evrópskar perlur sem fullkomna vorferðina Sjá meira