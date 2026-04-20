Gerðu pallinn og svalirnar að uppáhaldsstað sumarsins! JYSK 20. apríl 2026 13:52 „Þegar vorið lætur sjá sig þá kviknar þessi löngun hjá fólki að gera fínt í kringum sig úti,“ segir Ívar Þórður Ívarsson, verslunarstjóri JYSK á Smáratorgi. Það er létt yfir landsmönnum þessa dagana enda styttist í Sumardaginn fyrsta. Sólin hækkar jafnt og þétt á lofti, dagarnir lengjast og hugur margra leitar út á pall, svalir eða út í garð. Það er einmitt á þessum tíma árs sem landsmenn fara að huga að garðhúsgögnum af alvöru og samkvæmt Ívari Þórði Ívarssyni, verslunarstjóra JYSK á Smáratorgi, er það árlega tímabil greinilega farið af stað. „Þessa dagana flykkjast landsmenn í verslanir JYSK til að kaupa sér garðhúsgögn,“ segir hann og brosir. „Þegar vorið lætur sjá sig þá kviknar þessi löngun hjá fólki að gera fínt í kringum sig úti.“ JYSK hefur um árabil verið stórt nafn þegar kemur að garðhúsgögnum, bæði hér á landi og erlendis. En hvað er það sem gerir verslunina svona sterka á þessu sviði? „Við bjóðum upp á ótrúlega gott úrval garðhúsgagna og erum einfaldlega mjög sterk í þessum vöruflokki,“ segir Ívar. „Ég hef starfað hér í 21 ár og séð hvernig úrvalið hefur aukist og batnað ár eftir ár. Úrvalið í dag er ótrúlega flott og ég get óhræddur sagt að JYSK sé leiðandi í sölu garðhúsgagna hér á landi.“ Hann bendir á að þróunin í garðhúsgögnum hafi verið mikil síðustu tvo áratugi. „Fyrir 20 árum var þetta mikið plast, t.d. hvít plastborð og plaststólar sem margir muna eftir. En síðan hefur þetta þróast í vistvænni og vandaðri lausnir. Húsgögnin í dag eru sterkari, fallegri og auðveldari í endurvinnslu.“ Hrein, látlaus og hlýlega hönnun Skandinavískt yfirbragð hefur lengi verið eitt af aðalsmerkjum JYSK og það endurspeglast vel í garðhúsgögnunum. „Við erum með þetta hreina, látlausa og hlýlega lúkk sem margir kunna að meta. Þetta er stíll sem passar vel við íslensk heimili og útisvæði,“ segir Ívar. Vinsældir garðhúsgagna hafa einnig breyst með tímanum. Í dag leitar fólk í auknum mæli að heildarlausnum. „Það sem selst mest hjá okkur núna eru sett, t.d. sófi, tveir stólar og borð eða hornsófar fyrir pallinn,“ útskýrir hann. „Um 60% af því sem við seljum eru svona sófasett. Áður voru það frekar borð og stólar en nú vill fólk fá tilbúna heild sem það getur einfaldlega komið fyrir.“ JYSK selur blómapotta og ýmsa fylgihluti í sama stíl og húsgögnin. Þessi þróun gerir fólki auðveldara fyrir. „Þú þarft ekki að púsla öllu saman sjálfur, þetta er bara tilbúið og passar saman. Það sparar tíma og oft líka hausverk,“ segir hann léttur í bragði. Einnig hefur aukist áhersla á að bjóða upp á heildarútlit fyrir pallinn eða garðinn. „Við erum með blómapotta og fylgihluti í sama stíl og húsgögnin þannig að fólk getur skapað samræmt og fallegt umhverfi.“ Pergólurnar hafa slegið í gegn hjá JYSk en þær eru eins konar opið skýli með dúk sem hægt er að draga yfir og gerir fólki kleift að sitja úti þó það komi smá rigning. Nýjar vörur slá í gegn Meðal nýjunga sem hafa vakið mikla athygli eru svokallaðar pergólur. „Við byrjuðum með þær í fyrra og þær seldust upp strax,“ segir hann. „Þetta er eins konar opið skýli með dúk sem hægt er að draga yfir og gerir fólki kleift að sitja úti þó það komi smá rigning. Veitingastaðir voru sérstaklega duglegir að kaupa þessa vöru hjá okkur.“ Hann nefnir einnig að ákveðnar vörur hafi slegið í gegn á undanförnum árum, til dæmis viðarflísar sem hægt er að leggja á pall eða gras. „Þær hafa rokið út. Þetta er einföld leið til að búa til fallegt útisvæði.“ JYSK Garðhúsgögn samstarf Öll garðhúsgögnin sem JYSK selur eru úr eigin línu. „Þetta eru JYSK húsgögn alla leið, hönnuð og þróuð innan fyrirtækisins og koma til okkar frá Danmörku,“ segir Ívar. „Á hverju ári er vöruúrvalið einnig endurnýjuð að hluta en um 20% garðhúsgagna fara út og nýjar vörur koma inn í staðinn. Það er alltaf verið að fínpússa, breyta efnum, bæta hönnunina og gera hlutina enn betri.“ Góðir afslættir á Garðhúsgagnadögum Verslunin á Smáratorgi gegnir lykilhlutverki í starfsemi JYSK hér á landi. „Hún er stærsta og söluhæsta JYSK verslunin í heiminum,“ segir Ívar stoltur. „Það er auðvitað magnað þegar maður hugsar um að verslanirnar eru um 4.000 talsins. Enda koma erlendir samstarfsaðilar hingað til að sjá hvernig við gerum hlutina.“ JYSK Garðhúsgögn samstarf Þessa dagana standa yfir Garðhúsgagnadagar hjá JYSK sem standa yfir til 27. apríl. Þar gefst tækifæri til að gera góð kaup fyrir sumarið. „Við bjóðum upp á mikið af vörum á afslætti þá daga, t.d. sumarhúsgögn, sessur og fleira tengt sumrinu,“ segir Ívar. „Fólk getur virkilega gert góð kaup á þessum tíma.“ Að lokum bendir Ívar á að allar helstu upplýsingar um garðhúsgögn og aðrar vörur JYSK megi finna á vef verslunarinnar. „Einnig bjóðum við upp á heimsendingu gegn vægu gjaldi sem margir nýta sér.“ Hann horfir bjartsýnn fram á sumarið. „Langtíma veðurspár eru góðar og við erum spennt. Ef spár ganga eftir þá verður þetta frábært sumar og þá er gott að vera tilbúinn með pallinn, svalirnar og garðinn í toppstandi. Ég hvet því sem flesta til að grípa tækifærið núna, þegar vorið er að banka upp á og gera útisvæðið að uppáhaldsstað sumarsins." Hvernig tannlæknar leysa algeng útlitsvandamál Kaldir pottar eru orðnir hluti af daglegri rútínu margra landsmanna Nespresso 40 ára: Afmælishátíð með vinningum að verðmæti milljón króna Golfvöllurinn í Eyjum tilnefndur sem sá besti í Evrópu Opnir fræðslufundir fyrir almenning um lífeyrismál Situr þú eins og rækja? Góð líkamsstaða byrjar á réttum stól Skóspark og Krakkadagar hjá Icewear: Gengið inn í vorið E.T. sýnd við lifandi undirleik Sinfó í Hörpu Infraklefar og sánur eru heilsutrendið sem allir eru að tala um Hugarafl er staður þar sem karlmenn fella niður grímuna Tryggðu þér sæti í sólinni áður en sumarið fyllist Pungrakvélin hefur slegið í gegn hjá Chad Grooming Hinn goðsagnakenndi óperusöngvari Sir Bryn Terfel kemur til Íslands Íslenskt heiðalamb frá Kjarnafæði í nýjum páskaumbúðum Galdurinn á bak við hinn fullkomna ljóma Frískaðu upp á heimilið með vinsælustu vorlitum Slippfélagsins Skaftfellsk perla fær alþjóðlega viðurkenningu Þessi smávægilega breyting sem kom jafnvægi á líðan Icewear leggur áherslu á strangari gæðakröfur en reglugerðir kveða á um „Ég vildi að ég hefði vitað af ykkur fyrr” ,,Þetta krem bjargaði húðinni á barninu okkar‘‘ Tannheilsa ungmenna veldur áhyggjum Góð tannhirða hefur bein áhrif á almenna heilsu líkamans Fermingarbörn virðast helst langa í raftæki og peninga Apple vörur eru fullkomin fermingargjöf Elvis heimsmeistari snýr aftur til Íslands Íslandsmeistaramót í spili alþýðunnar Ólsen ólsen Íslensk hönnun og vönduð efni skipta máli í upplifun gesta Þurrt hár og hvað er hægt að gera? Sjá meira