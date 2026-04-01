Hinn goðsagnakenndi óperu­söngvari Sir Bryn Terfel kemur til Ís­lands

Velska óperustjarnan á ótrúlegan feril að baki á alþjóðlegum vettvangi en hann hefur sungið í virtustu tónlistar- og óperuhöllum heims.

Sir Bryn Terfel, sem er álitinn besti bass-baritón heims, kemur til Reykjavíkur þann 10. oktober nk og heldur magnaða tónleika í Hörpu. Þar mun hann sýna hæfileika sína sem söngvari og gefa íslenskum áhorfendum tækifæri á að njóta frábærra sönghæfileika auk heillandi sviðsframkomu hans.

Velska óperustjarnan á ótrúlegan feril að baki á alþjóðlegum vettvangi, þar sem hann hefur sungið reglulega í virtustu tónlistar- og óperuhöllum heims þar sem hann hefur verið hylltur fyrir öfluga söngrödd sína og segulmagnaða sviðsframkomu.

Í gegnum magnaðan feril hefur hann sungið aðalhlutverk í óperum eins og Falstaff í Óperuhöllinni í Sydney; Tosca í Konunglegu óperuhöllinni í London, The Metropolitan óperunni í New York og Bæversku óperunni í Munchen; Rakaranum frá Sevilla í Óperuhöllinni í Vín; og Niflungahringnum bæði í Konunglegu óperuhöllinni og The Metropolitan óperunni.

Bryn syngur á tónleikum um allan heim og mun koma fram í Óperuhöllinni í Sydney eftir tónleikana í Hörpu.

Hann syngur fjölda annarra hlutverka m.a. í Meistarasöngvararnir í Nurnberg, Faust, Brúðkaup Figaro, Cosi fan Tutte, Don Giovanni, Salome, Gianni Schicchi, The Rake's Progress, Tannhäuser, Peter Grimes, Les Contes d'Hoffmann, L'elisir d'amore, Fiðlaranum á þakinu, Sweeney Todd og Boris Godunov.

Tónleikarnir í Hörpu eru sjaldgæft tækifæri til að hlusta á Bryn í návígi á sviðinu þar sem hann flytur lög af nokkrum verðlaunuðum sólóplötum sem standa nærri hjarta hans. Frá velskum þjóðlögum, sem enduróma frá heimahögum hans, til frægra laga úr söngleikjum, lieder og óperum, mun ótrúleg rödd hans og persónuleiki fylla Eldborgarsalinn og skína skært.

Píanóleikarinn Annabel Thwaite og hörpuleikarinn Hannah Stone með Bryn á sviðinu

Með Bryn á sviðinu verður píanóleikarinn þekkti Annabel Thwaite, og hörpuleikarinn Hannah Stone, sem er eiginkona hans og samstarfsaðili til fjölda ára. Hún var m.a. persónulegur hörpuleikari Karls Bretakonungs í fjögur ár. Saman munu þau flytja fagra tónlist, flutta af hreinskilni og sál.

Það er sjaldgæft að sjá listamann njóta sín svo vel á mörgum sviðum söngs og enn sjaldgæfara að verða vitni að því á einum tónleikum. Tónleikarnir verða einstakt tækifæri til að njóta Bryn Terfel á hátindi ferils hans sem sögumanns, skemmtikrafts og eins fremsta óperusöngvara heims í dag. Bryn Terfel mun syngja í Eldborgarsal Hörpu aðeins eitt kvöld, laugardaginn 10. október kl 20. Miðar eru sölu í Hörpu eða á tix.is. Miðaverð er frá 6,990 kr til 19,990 kr.

Tónleikarnir eru framleiddir af breska fyrirtækinu Jamboree Entertainment sem fyrr á árinu kom með The Legend of Springsteen, The Ultimate Eagles og nú síðast The Definitive Rat Pack í Hörpu. Þann 2. maí nk. snýr Emilio Santoro, sem hlaut titilinn ,,Ultimate Elvis Tribute Artist 2024" aftur til Íslands vegna mikillar eftirspurnar. Þann 4. september nk. kemur síðan vinsælasta ABBA sýning heims: Mania: The ABBA Tribute aftur til Íslands eftir uppselda tónleika í Hörpu í september á síðasta ári og þann 21. nóvember mun Jamboree Entertainment koma með sýninguna Celebrating George Michael í Hörpu en miðar á þá sýningu fara í sölu fljótlega.

