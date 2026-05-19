Stendur með Bríeti í deilunni við Pálma

Sara Pétursdóttir, sem áður gekk undir nafninu Glowie, segist standa með tónlistarkonunni Bríeti í deilum hennar við Pálma Ragnar Ásgeirsson, pródúsent og lagahöfundi. Glowie og Pálmi unnu saman áður en hún gerði útgáfusamning við Columbia Records árið 2017. Við tók áralangt samstarf Pálma með Bríeti en hún hefur nú krafið þrotabú félags, sem var í eigu Pálma, um greiðslu átta milljóna króna.
Sara birti stuðningsyfirlýsingu við Bríeti Isis Elfar á Instagram-hringrás sinni í gær.
Þar birti hún sjálfu af sér með hlekk á Vísisgreinina „Bríet krefur Pálma Ragnar um átta milljónir króna“ sem birtist í síðustu viku og skrifaði „Ég veit hvernig er að vinna með þessum manni“ við myndina og sagðist standa með Bríeti í málinu.
Blaðamaður hafði samband við Söru til að spyrja hana út í yfirlýsinguna og hvort hún vildi tjá sig frekar um málið. Sara sagðist ekki vilja tjá sig frekar um málið „eins og er“ en hún myndi kannski gera það seinna.
Blaðamaður hafði einnig samband við Pálma Ragnar sem vildi ekki tjá sig um yfirlýsingu Söru. Hins vegar sagðist hann munu tjá sig um deilurnar við Bríeti þegar niðurstaða kemst í mál þeirra fyrir dómstólum.
Sara sló fyrst í gegn árið 2015 undir nafninu Glowie með laginu „No More“ sem var framleitt af Pálma Ragnari og samstarfsmönnum hans í StopWaitGo. Hún gerði síðan stóran útgáfusamning við Columbia Records árið 2017, flutti til Lundúna og gaf út stuttskífuna Where I Belong árið 2019. Sara tók sér pásu frá tónlist árið 2022 og tilkynnti svo í síðasta mánuði að tónlistarferli hennar væri lokið.
Greint var frá því í byrjun árs að Bríet og Pálmi hefðu stefnt hvoru öðru fyrir dómstólum vegna deilu um höfundar- og útgáfurétt og rétthafagreiðslur. Á miðvikudaginn í síðustu viku voru frávísunarkröfur Pálma í tveimur málum teknar fyrir í Héraðsdómi Reykjavíkur.
Þar kom fram að Bríet kræfi þrotabú félagsins Líms og varahluta ehf., sem hét áður Rok records og var í eigu Pálma, um tæplega átta milljónir króna vegna höfundaréttar-, útgáfuréttar og rétthafagreiðslna, sem hún taldi sig hafa verið hlunnfarna um.
Málin tvö sem voru tekin fyrir í héraðsdómi vörðuðu annars vegar fjárkröfur sem Bríet gerði í þrotabú félags Pálma Ragnars, sem tekið var til gjaldþrotaskipta árið 2024, og hins vegar kröfur Bríetar um að fá eignarrétt sinn yfir tilteknum upptökum viðurkenndan. Lögmaður Pálma krafðist þess að báðum málum væri vísað frá dómi á grundvelli þess að verulegir ágallar væru á kröfugerð Bríetar í málinu.
Reikna má með úrskurði dómara um frávísunarkröfurnar um miðjan júní. Nánar má lesa um kröfur aðila í umfjöllun um þinghaldið sem birtist í síðustu viku og er hér fyrir neðan.
Bríet og Pálmi hófu samstarf sitt árið 2018 þegar Bríet gaf út sína fyrstu stuttskífu 22.03.99. Þau gáfu allt í allt út átján lög sem þau sömdu í sameiningu á þeim fjórum árum sem þau unnu saman, þar á meðal eru flestöll lögin á plötunni Kveðja, Bríet og vinsælasta lag hennar, „Esjan“.
Síðasta lagið sem Bríet og Pálmi eru bæði skráð fyrir er lagið „Flugdreki“. Lögin sem þau sömdu saman eru öll skráð af tónlistarútgáfunni Alda Music á Spotify en nýrri lög Bríetar af henni sjálfri.
Deilur milli tónlistarkonunnar Bríetar Isis Elfars og framleiðandans Pálma Ragnars Ásgeirssonar, sem fara bráðum fyrir dómara, hafa smitast yfir á netið og eru óvænt hluti af kommentakerfi Instagram-færslu sænsku poppstjörnunnar Zöru Larsson.