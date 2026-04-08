E.T. sýnd við lifandi undirleik Sinfó í Hörpu Sinfóníuhljómsveit Íslands 8. apríl 2026 13:13 E.T. the Extra-Terrestrial frá árinu 1982 er ein af ástsælustu fjölskyldumyndum kvikmyndasögunnar. E.T. verður sýnd við lifandi undirleik Sinfóníuhljómsveitar Íslands í Eldborg 9., 10. og 11. apríl í Eldborg, Hörpu. Aðeins þessar þrjá sýningar. E.T. the Extra-Terrestrial frá árinu 1982 er ein af ástsælustu fjölskyldumyndum kvikmyndasögunnar. Hún segir hjartnæma sögu af vináttu drengsins Elliott og geimverunnar E.T., sem strandar á jörðinni. Myndin heillaði áhorfendur um heim allan með blöndu af húmor og stórum tilfinningum. Töfra myndarinnar má meðal annars rekja til tónlistarinnar, sem samin var af John Williams, einu virtasta kvikmyndatónskáldi allra tíma. Tónlist hans í E.T. er bæði viðkvæm og kraftmikil, og nær að undirstrika tilfinningalega dýpt sögunnar á einstakan hátt. Myndin hlaut fern Óskarsverðlaun, m.a fyrir tónlist Williams. Fyrr á þessu ári var hún valin besta kvikmyndatónlist allra tíma af Classical Music, tónlistartímariti BBC. Á síðari árum hefur myndin öðlast nýtt líf í tónleikasölum víðs vegar um heim, þar sem hún er sýnd á hvíta tjaldinu við lifandi flutning sinfóníuhljómsveitar á tónlist John Williams. Slíkir viðburðir gera áhorfendum kleift að upplifa töfra myndarinnar á enn sterkari hátt, þar sem lifandi flutningur tónlistarinnar dýpkar tengslin við söguna og þær tilfinningarnar sem hún vekur. Lokaatriði myndarinnar er sérstaklega þekkt fyrir áhrifamikla tónlist, þar sem sem reiðhjólin bera við tunglið, er goðsagnakennt augnablik. Williams notar stóran sinfóníuhljóm, ríkulega strengi og sterkar laglínur. Frægt er að Steven Spielberg gaf Williams óvenjulegt frelsi í lokasenunni. Í stað þess að láta tónlistina fylgja klippingu myndarinnar, var myndin að hluta klippt eftir tónlistinni. Þetta er afar sjaldgæft í kvikmyndagerð og sýnir hversu mikilvæg tónlistin var talin fyrir heildaráhrifin. Þetta er ekki í fyrsta sinn sem Sinfó stendur fyrir bíótónleikum, áður hefur sveitin leikið undir Harry Potter, Home Alone, Star Wars, Amadeus og fleiri klassískum kvikmyndum við gríðarlegar vinsældir gesta. Upplifðu leyndardómana og gleðina í E.T., þessu ógleymanlega ævintýri sem heillað hefur áhorfendur um allan heim. E.T. verður sýnd við lifandi undirleik Sinfóníuhljómsveitar Íslands í Eldborg 9., 10. og 11. apríl í Eldborg, Hörpu. Hægt er að tryggja sér miða á sinfonia.is, harpa.is og tix.is. Aðeins þessar þrjár sýningar.