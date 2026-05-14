Það ríkir sannkölluð Eurovision stemning í Vín þessa dagana þar sem undirbúningur fyrir Eurovision söngvakeppnina stendur sem hæst.
Frá fyrstu undanúrslitum til lokaúrslita vinnur alþjóðlegt teymi yfir 30 hárfagmanna að því að skapa eftirminnilegt lúkk fyrir listamennina á sviðinu.
Teymið kemur frá fjölmörgum löndum, þar á meðal Bandaríkjunum, Bretlandi, Spáni, Svíþjóð, Grikklandi og Ástralíu, undir stjórn spænska hárlistamannsins Antonio Corral Calero sem er þekktur fyrir skapandi sýn sína í tísku og hefur unnið með stórum tískuhúsum, tímaritum og alþjóðlegum herferðum um allan heim.
Moroccanoil hefur á síðustu árum orðið eitt af vinsælustu faglegu hárvörumerkjum heims og er þekkt fyrir að vera frumkvöðull í heimi arganolíu í hárvörum ásamt lúxuskenndri umhirðu sem hefur heillað bæði fagfólk og neytendur um allan heim. Á Eurovision gegnir hárið stóru hlutverki í heildarútliti listamannanna þar sem glamúr, tíska og sviðsframkoma sameinast í einum stærsta sjónvarpsviðburði ársins.
Í ár heldur keppnin upp á 70 ára afmæli sitt og því hefur keppnin fengið nýtt og glæsilegt útlit sem sameinar sögu hennar og nútímalega framtíðarsýn. Evrópska sjónvarpssambandið (EBU) kynnti nýtt Eurovision lógó þar sem hið klassíska hjarta er enn í aðalhlutverki en nú einfaldara, sterkara og meira áberandi en áður.
Samhliða nýja lógó-inu var einnig kynnt nýtt tákn sem kallast „Chameleon Heart“, eða kamelljónshjartað. Hjartað getur breytt um útlit og aðlagast hverju sinni, hvort sem það endurspeglar gestgjafalandið, listamennina eða ákveðið þema keppninnar. Sérstaka 70 ára útgáfan inniheldur 70 lög sem tákna hvert ár Eurovision, hvert lag fyllt tónlist, gleði, glamúr og ógleymanlegum augnablikum.
Eurovision hárið í ár snýst mikið um fallegan glans, mjúka hreyfingu og heilbrigða áferð. Minna er um mjög stífar greiðslur og meira lagt upp úr náttúrulegu, lifandi hári sem hreyfist fallega með tónlistinni.
Það er því auðvelt að skilja af hverju margar vinsælar vörur frá Moroccanoil eru notaðar baksviðs í undirbúningi keppninnar. Þar á meðal er hin þekkta Moroccanoil Treatment olía sem hefur lengi verið í miklu uppáhaldi hjá bæði hárfagfólki og neytendum um heim allan.
Moroccanoil var eitt af fyrstu hárvörumerkjunum til að kynna arganolíu fyrir alþjóðlegum hárvörumarkaði og hefur verið sannkallaður frumkvöðull og brautryðjandi í notkun hennar í faglegum hárvörum. Í dag eru Moroccanoil Treatment olíurnar orðnar fjórar mismunandi útgáfur sem eru þróaðar til að mæta ólíkum þörfum hársins.
Olíurnar eru þekktar fyrir að gefa hárinu einstakan glans, mýkt og raka með nærandi eiginleikum argan olíunnar. Carmen Tal, eigandi og einn af frumkvöðlum Moroccanoil, hefur átt stóran þátt í að móta ímynd merkisins sem í dag er þekkt um allan heim fyrir lúxus, tísku og nýsköpun. Í höfuðstöðvum Moroccanoil í New York mætast hártíska, sköpun og alþjóðleg trend sem hafa hjálpað merkinu að verða eitt það áhrifamesta í heimi faglegra hárvara.
Þótt Moroccanoil sé þekktast fyrir hárvörurnar sínar vita færri að merkið hefur einnig byggt upp einstaka líkamslínu þar sem lúxus, ilmur og næring fara saman.
Nýlega kynnti Moroccanoil tvö ný hár- og líkamsprey, Ambiance de Plage og Dahlia Rouge, sem hafa vakið mikla athygli meðal ilm- og háráhugafólks. Hinn upprunalegi Hair & Body Mist hefur farið sannkallaða sigurför um heiminn og sjáum við mörg hárvörumerki fylgja þessari tísku þar sem vinsældir hárspreyja halda áfram að aukast enda elska margir að finna góðan og ferskan ilm bæði í hárinu og á húðinni yfir daginn.
Ambiance de Plage fangar létta og sólríka strandarstemningu á meðan Dahlia Rouge er hlýrri, blómakenndur og dularfyllri ilmur sem sameinar glæsileika og mýkt.
Dry Body Oil er einstaklega nærandi olíusprey fyrir líkamann sem þornar fljótt og gefur húðinni mikinn raka. Það inniheldur meðal annars hina nærandi og andoxandi argan olíu auk mýkjandi og rakagefandi ólífu- og avókadó olíu.
Þessi létta blanda smýgur hratt inn í húðina og læsir rakann inni um leið og hún mýkir þurr svæði og bætir áferð húðar og litatón.
Í ár þegar keppnin fagnar 70 ára afmæli sínu í glæsilegu borginni Vín, virðist allt stefna í enn meiri glamúr, meiri litadýrð og fleiri ógleymanleg augnablik.Kannski er það einmitt þess vegna sem Eurovision heldur áfram að heilla kynslóð eftir kynslóð. Þetta er ekki bara söngkeppni heldur upplifun þar sem tónlist, tíska og sköpun mætast á einstakan hátt.