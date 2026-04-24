Tannhjálp sinnir nauðsynlegri neyðarþjónustu tannlækna Tannhjálp 24. apríl 2026 11:19 „Það hefur verið mjög mikið að gera frá fyrsta degi og við finnum greinilega að það var þörf fyrir þjónustu af þessu tagi,“ segir Marteinn Þór Pálmason, bráðatannlæknir og eigandi Tannhjálpar. Tannverkur og tannslys gera sjaldnast boð á undan sér. Verkur getur skollið á um kvöld, barn dottið á andlit um helgi, eða fylling brotnað rétt fyrir ferðalag. Þegar heimilistannlæknirinn er fullbókaður og aðrar tannlæknastofur lokaðar getur verið erfitt að vita hvert eigi að leita. Tannhjálp er bráðamóttaka tannlækna sem hefur á skömmum tíma svarað vaxandi þörf fyrir aðgengilega bráðaþjónustu vegna tannvandamála. „Áður fyrr voru tannlæknastofur að bjóða upp á neyðarþjónustu sem flakkaði á milli tannlæknastofa og fólk með mikla verki gat oft átt í erfiðleikum með hvert ætti að leita,” segir Marteinn Þór Pálmason bráðatannlæknir og eigandi Tannhjálpar. „Það vantaði betra aðgengi.” Hugmyndin að Tannhjálp kviknaði út frá þessari reynslu. Marteinn hafði sjálfur starfað á slíkum vöktum og séð að kostnaðurinn gat verið verulegur þröskuldur fyrir fólk sem þurfti á aðstoð að halda. „Komugjaldið var víða hátt, oft í kringum 35 þúsund krónur eða meira, en margir eiga erfitt með að greiða svo háa upphæð fyrir það eitt að mæta. Við vildum einfalda kerfið og gera kostnaðinn skýrari fyrir fólk.” Úr varð neyðarþjónusta þar sem ekkert sérstakt komugjald er rukkað. Í staðinn greiðir fólk fyrir skoðun og þá meðferð sem þarf hverju sinni. Endurgreiðsla sjúkratrygginga gildir á vaktinni líkt og í hefðbundnum tannlæknaheimsóknum, börn greiða ekkert og aldraðir og öryrkjar greiða 25% af kostnaði. Klippa: Tannhjálp er bráðamóttaka tannlækna. Góðar viðtökur frá fyrsta degi Viðtökurnar hafa verið góðar. „Frá fyrsta degi höfum við fundið fyrir mikilli eftirspurn og það sýnir okkur skýrt að þörf var fyrri þjónustu af þessu tagi. Á síðasta ári leituðu yfir 3.000 manns til okkar, flestir af höfuðborgarsvæðinu en einnig víðs vegar að af landinu,” segir Marteinn. Flestir leita til Tannhjálpar vegna tannpínu eða tannbrota, en ástæðurnar geta verið margar. Fólk kemur einnig vegna brotinna fyllinga, lausra króna, endajaxlavandamála, sýkinga, bólgu auk ýmissa annara vandamála. „Mörg þessara vandamála valda bæði verkjum og áhyggjum. Markmiðið hjá okkur er að bregðast hratt við og hjálpa fólki út úr þessum aðstæðum eins fljótt og hægt er. Til okkar leitar líka fólk sem er ekki með fastan tannlækni, fær ekki tíma hjá sínum tannlækni eða vill einfaldlega leita annað. Við hjálpum öllum, en forgangsröðum eftir alvarleika tilfella og hversu aðkallandi þau eru.“ Marteinn mætti í Bítið á Bylgjunni á síðasta ári og sagði hlustendum aðeins frá Tannhjálp. Einfalt ferli auðveldar fólki Einn helsti styrkur þjónustunnar er einfaldleikinn. Tannhjálp er alltaf á sama stað, í Hlíðasmára í Kópavogi, sem auðveldar fólki að vita hvert það á að leita þegar mikið liggur við. Auk þess er opið á laugardögum, sunnudögum og almennum frídögum, þegar hefðbundnar tannlæknastofur eru oft lokaðar. „Fólk getur haft samband við okkur á opnunartíma og við reynum eftir fremsta megni að finna lausn sem fyrst, oftast samdægurs þegar um bráð vandamál er að ræða,“ segir Marteinn. Þjónustan er ekki opin allan sólarhringinn, en utan opnunartíma er fólki bent á að senda tölvupóst. Ef erindið sést tímanlega er leitast við að svara og finna lausn eins fljótt og unnt er. „Markmiðið er að fólk sitji ekki uppi með mikla verki eða óvissu án þess að vita hvert það á að leita.“ Gervigreindarlausn í undirbúningi Næstu skref eru þegar í undirbúningi. „Í dag þarf fólk að hringja á undan sér eða senda tölvupóst til að fá bókaðan tíma, en við erum á byrjunarstigi að vinna að gervigreindarlausn sem myndi gera fólki kleift að skrá inn vandamálið sitt með einföldum hætti. Markmiðið er að lausnin geti hjálpað til við að meta alvarleika vandans, forgangsraða erindum og eftir atvikum auðveldað sjálfvirka bókun á tíma,” segir Marteinn „Til framtíðar sjáum við einnig fyrir okkur að geta boðið upp á enn einfaldara ferli, þar sem fólk gæti í ákveðnum tilvikum mætt beint á staðinn, líkt og þekkist hjá Læknavaktinni. Við viljum fyrst og fremst vekja athygli á því að þessi þjónusta sé til staðar og að hjálpin sé aðeins einu símtali eða tölvupósti í burtu. Það getur sparað fólki bæði tíma og fyrirhöfn þegar mest á reynir." Tannhjálp er staðsett að Hlíðasmára 17, 4. hæð, í Kópavogi. Síminn er 567-0707 og netfangið er tannhjalp@tannhjalp.is. Nánari upplýsingar á tannhjalp.is. 