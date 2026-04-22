Nú er rétti tíminn til að huga að útisvæðinu BM Vallá 22. apríl 2026 09:26 Ásbjörn Ingi og Sigurbjörg Helgudóttir eru meðal þeirra sem veita söluráðgjöf hjá BM Vallá. Vorið lætur ekki bíða eftir sér og með hækkandi sól vaknar löngunin til að taka til hendinni utandyra. Garðar, innkeyrslur og útisvæði sem hafa legið undir snjó yfir veturinn kalla á athygli, hvort sem um er að ræða smávægilegar lagfæringar eða stærri framkvæmdir. „Við finnum það mjög vel núna að vorið er að koma,“ segir Ásbjörn Ingi Jóhannesson, sölustjóri hjá BM Vallá, þegar hann er spurður út í stöðuna. „Fólk fer að líta í kringum sig eftir veturinn. Snjórinn fer og allt í einu sérðu garðinn aftur. Um leið kemur ýmislegt í ljós sem þarf að laga og nýjar hugmyndir kvikna.“ Og verkefnin eru jafn fjölbreytt og þau eru mörg. „Þetta geta verið bæði stór og smá verkefni. Sumir vilja taka allt í gegn í einu á meðan aðrir skipta þeim upp og taka í áföngum. Hvora leiðina sem fólk velur, þá er þetta a.m.k. rétti tíminn til að byrja að skipuleggja.“ Falleg hellulögn getur umbreytt garðinum. Vorið er tíminn til að leita ráðgjafar Að sögn Ásbjörns er vorið háannatími þegar kemur að ráðgjöf. „Fólk byrjar að plana hvað það ætlar að gera og kemur til okkar til að fá hugmyndir og fagleg ráð. Oft dugar einföld ráðgjöf frá sölufólki mjög vel, sérstaklega ef verkefnið er skýrt afmarkað.“ Hann leggur áherslu á að gott skipulag í upphafi skipti sköpum. „Með því að fá ráðgjöf áður en farið er af stað er hægt að spara bæði tíma og peninga. Það er miklu auðveldara að gera hlutina rétt frá byrjun en að þurfa að laga þá síðar.“ Það getur verið krefjandi að setja saman marga ólíka hluti á eina lóð og því tilvalið að fá ráðgjöf. Lausnir sem standast íslenskar aðstæður BM Vallá hefur um árabil verið leiðandi í lausnum fyrir útisvæði hér á landi. Fyrirtækið býður upp á fjölbreytt úrval af hellum, hleðslueiningum og öðrum efnum sem henta íslenskum aðstæðum. „Við erum með mjög breitt vöruúrval,“ segir Ásbjörn. „Hellur, hleðslusteina, kantsteina og stoðveggi, í raun bara allt sem þarf til að byggja upp fallegt og endingargott útisvæði.“ Hann nefnir sérstaklega vinsældir forsteyptra stoðveggja. „Þetta eru einingar sem hægt er að fá í mismunandi hæðum og setja upp tiltölulega fljótt. Þær geta komið í staðinn fyrir hefðbundna veggi sem þarf að slá upp. Útlitið verður líka oft miklu betra því einingarnar eru steyptar í mótum sem gefa mjög slétta og fallega áferð.“ Ný aðstaða söludeildar og betri þjónusta Mikil breyting hefur orðið á þjónustu fyrirtækisins með nýrri aðstöðu söludeildar að Bíldshöfða 7. Þar er nú allt á einum stað, bæði múrverslun og söludeild. „Þetta er gríðarlegt hagræði fyrir viðskiptavini,“ útskýrir Ásbjörn. „Fólk getur komið, skoðað vörurnar á sýningarsvæði, farið jafnvel niður í vöruhús og séð efnið sjálft. Síðan er hægt að ræða hugmyndir og fá leiðbeiningar sem taka mið af aðstæðum, hvort sem það er jarðvegur, notkun svæðisins eða viðhald.“ Hann segir persónulega ráðgjöf vera lykilatriði. „Við reynum alltaf að nálgast hvert verkefni út frá þörfum viðskiptavinarins. Það sem hentar einum hentar ekki endilega öðrum.“ Söludeild BM Vallár er nú staðsett á Bíldshöfða 7 og er opin alla virka daga frá kl. 7.30 - 17. Landslagsráðgjöf fyrir heildstæða sýn Fyrir stærri verkefni býður fyrirtækið upp á landslagsráðgjöf í samstarfi við Lilju Kristínu Ólafsdóttur landslagsarkitekt. „Þá er farið heildstætt yfir svæðið,“ segir Ásbjörn. „Hvernig það nýtist best, hvernig mismunandi efni vinna saman og hvernig hægt er að skapa samræmt útlit.“ Með landslagsráðgjöf fá viðskiptavinir afar gagnlegar leiðbeiningar við útfærslu hugmynda fyrir garð, plan eða lóð, sem byggja á vörulínu BM Vallár. “Lilja Kristín veitir 45 mínútna ráðgjöf þar sem hugmyndir eru mótaðar í sameiningu með viðskiptavinum. Fimm til tíu dögum síðar er send þrívíddarteikning, efnislisti og verðtilboð í efnið. Þetta hefur reynst vel og hjálpar fólki að sjá skýrt fyrir sér hvernig verkefnið mun líta út í raun,“ segir Ásbjörn. Lilja Kristín Ólafsdóttir landslagsarkitekt veitir faglega ráðgjöf um hönnun útisvæða. Algeng mistök sem hægt er að forðast Þrátt fyrir að margir vilji spara í framkvæmdum, varar Ásbjörn við því að spara á röngum stöðum. „Algengustu mistökin eru að flýta sér of mikið og sleppa undirvinnu,“ segir hann. „Ef jarðvegsskipti eru ekki rétt gerð, þá er hætta á að hellur fari að síga og myndist hjólför í innkeyrslur.“ Hann leggur áherslu á að rétt efnisval skipti einnig miklu máli. „Fólk velur stundum efni bara út frá útliti, en það þarf líka að huga að notkun og álagi. Rétt undirlag, rétt efni og góð vinnubrögð skipta öllu máli.“ Ásbjörn hvetur fólk því til að nýta vorið vel en gera það með skynsemi. „Komið og fáið ráðgjöf áður en þið byrjið. Hvort sem verkefnið er lítið eða stórt, þá borgar sig alltaf að undirbúa sig vel. Þá verður útkoman bæði falleg og endingargóð og þið getið notið útisvæðisins um ókomin ár.“ Hjá BM Vallá finnur þú fjölbreytt úrval af fallegum og endingargóðum hellum fyrir íslenskar aðstæður. 