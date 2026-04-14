Golfvöllurinn í Eyjum tilnefndur sem sá besti í Evrópu Golfklúbbur Vestmannaeyja 14. apríl 2026 10:23 Vinsældir golfvallarins í Vestmannaeyjum aukast með hverju árinu, bæði hjá landsmönnum og erlendum ferðamönnum. Golfvöllurinn var nýlega tilnefndur til tveggja flokka á World Golf Awards 2026. Annars vegar sem besti golfvöllur Evrópu og hins vegar besti golfvöllur Íslands. Mynd/Sigurður Elvar Þórólfsson. Golfvöllurinn í Vestmannaeyjum hefur lengi verið talinn einn sá glæsilegasti á landinu. Staðsetningin inni í Herjólfsdal, þar sem brött fjöllin umlykja völlinn og náttúran leikur stórt hlutverk í upplifuninni, gerir hann einstakan. Fyrri níu holurnar liggja inni í dalnum, þar sem hæðir, hólar og náttúruleg form landsins skapa bæði áskoranir og einstaka fegurð. Seinni níu holurnar teygja sig í átt að Hamrinum, þar sem síðustu holurnar eru orðnar að hálfgerðri goðsögn meðal kylfinga enda hefur völlurinn um árabil verið eitt helsta stolt Eyjannamanna. Karl Haraldsson, framkvæmdastjóri Golfklúbbs Vestmannaeyja og golfkennari.Myndir/Rúnar Gauti Gunnarsson. „Þarna kemur þessi mikli vá-faktor,“ segir Karl Haraldsson, framkvæmdastjóri Golfklúbbs Vestmannaeyja og golfkennari. „Við sem sjáum þetta daglega tökum því kannski stundum sem sjálfsögðum hlut. En þegar fólk kemur utan af landi eða erlendis frá, sér fjöllin, lundann, hafið og Suðureyjarnar, þá stoppar það bara og horfir. Þetta er ekki bara hefðbundinn golfhringur, þetta er upplifun af bestu gerð.“ Hér sést yfir teig 17 með stórkostlegu útsýni. Fullkomin dagsferð Það er kannski einmitt þessi blanda af golfi og ferðalagi sem hefur gert völlinn að sífellt stærri hluta af aðdráttarafli Vestmannaeyja. Karl segir að bættar samgöngur hafi skipt þar miklu máli. „Það er alltaf góður tími til að koma til Eyja og spila golf stóran hluta ársins,“ segir Karl. „Sumt fólk er að mikla þetta fyrir sér en málið er samgöngurnar ganga mjög vel milli Eyja og meginlandsins frá vori fram á haust með Herjólfi. Það er hægt að taka Herjólf klukkan sjö á morgnana, kíkja á völlinn og spila 18 holur í rólegheitunum, fá sér góðan mat, kíkja jafnvel á eitt eða tvö söfn og vera kominn heim aftur um kvöldmatarleytið.“ Þetta sé í raun fullkomin dagsferð og á verði sem komi mörgum skemmtilega á óvart. „Það er mjög sanngjarnt verð hérna og margir verða hissa á því hvað það er hægt að skapa góða upplifun og minningar á einum degi. Við erum með frábæra veitingastaði, góð söfn og auðvitað einstaka stemningu sem hefur lengi fylgt Eyjunum.“ Suðureyjarnar skarta sínu fegursta frá teig 17. Rástíminn ekki vandamál Karl leggur sérstaka áherslu á að ólíkt mörgum völlum á höfuðborgarsvæðinu sé sjaldnast vandamál að fá rástíma. „Þetta er eitt af okkar stóru trompum. Það er auðvelt að fá rástíma, oft með litlum fyrirvara. Á mörgum völlum annars staðar þarf að bóka langt fram í tímann en hjá okkur getur fólk ákveðið sig með stuttum fyrirvara og samt fengið góðan tíma.“ Sú staðreynd hefur orðið til þess að bæði innlendir og erlendir kylfingar sækja völlinn í síauknum mæli. „Við finnum gríðarlega aukningu, sérstaklega frá erlendum kylfingum sem koma til Íslands sérstaklega til að spila golf. Vestmannaeyjar eru orðnar mjög sterkur punktur á því korti.“ Veitingasalan og golfskálinn er opinn frá kl. 8 til 22 yfir sumarið. Þar má líka finna tvo golfherma af bestu gerð frá Trackman sem eru mikið notaðir af klúbbmeðlimum. Það kemur því kannski ekki á óvart að Golfklúbbur Vestmannaeyja hafi nýverið verið tilnefndur til tveggja flokka á World Golf Awards 2026. Annars vegar sem besti golfvöllur Evrópu og hins vegar besti golfvöllur Íslands. Fyrir klúbb með um 450 félagsmenn er það stór viðurkenning. „Þetta er auðvitað frábær viðurkenning,“ segir Karl. „Það er eiginlega ótrúlegt að klúbbur af þessari stærð haldi úti 18 holu velli og fái svona tilnefningu. En þetta er líka verðlaun fyrir það mikla og óeigingjarna starf sem hefur verið unnið hér í 10–20 ár, bæði af starfsfólki og sjálfboðaliðum.“ Það er alltaf upplifun að heimsækja Vestmannaeyjar, sérstaklega yfir sumartímann þegar eyjan skartar sínu fegursta. Eins og að fara til útlanda Saga klúbbsins er líka löng og merkileg. Hann var stofnaður árið 1938 og er því einn elsti golfklúbbur landsins. „Við erum svolítið stolt af því,“ segir Karl brosandi. „Við verðum 90 ára árið 2028 og hlökkum mikið til að fagna þeim tímamótum.“ Golf hefur raunar lengi verið stór hluti af samfélaginu í Eyjum. Yfir tíundi hver íbúi er skráður félagi í klúbbnum og barna- og unglingastarfið hefur aldrei verið öflugra. „Við leggjum mikla áherslu á yngri kynslóðina,“ segir Karl, sem sjálfur er golfkennari eins og fyrr segir og nú staddur með unga kylfinga á Spáni. „Þetta er starf sem skiptir okkur miklu máli og hefur byggt upp sterkan grunn fyrir framtíðina.“ En þegar allt kemur til alls snýst málið ekki bara um verðlaun, tilnefningar eða tölfræði. Það snýst um upplifunina. „Allir sem koma segja að þetta sé frábær upplifun,“ segir Karl. „Það er eitthvað við það að taka ferjuna, koma til Eyja, spila golf í þessari náttúru og njóta dagsins. Það er svolítið eins og að fara til útlanda nema þú ert bara í um 35 mínútna siglingarfjarlægt frá meginlandinu, sé siglt til og frá Landeyjahöfn.“ Dagur af ævintýri, útsýni, stemningu og ró Kannski er það einmitt kjarni málsins. Vestmannaeyjar bjóða ekki bara upp á golfvöll, heldur heilan dag af ævintýri, útsýni, stemningu og ró. „Það er alltaf góð hugmynd að koma til Eyja,“ segir Karl að lokum. „Hvort sem það er fyrir golfið, matinn, söfnin eða bara upplifunina sjálfa.“ Og eftir að hafa heyrt hann lýsa degi sem hefst með Herjólfi klukkan sjö að morgni og endar með 18 holum, góðum mat og siglingu heim í kvöldsólinni, er erfitt að vera honum ósammála. 