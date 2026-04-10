Skó­spark og Krakka­dagar hjá Icewear: Gengið inn í vorið

Á Skósparki er veittur 30-40% afsláttur af öllum gönguskóm hjá Icewear þessa dagana. Mynd/Ondrej Holub.

Vorið er að ganga í garð og með því vaknar löngunin að njóta íslensku náttúrunnar. Þar af leiðandi er tilvalið að huga að rétta búnaðinum, enda skiptir gæðafatnaður sköpum í útivist.

„Icewear leggur mikla áherslu á að bjóða upp á eitt mesta úrval landsins af vönduðum göngufatnaði fyrir alla fjölskylduna,” segir Sigrún Edda Elíasdóttir, markaðsstjóri Icewear. „Skóspark og Krakkadagar eru í fullum gangi og það er virkilega skemmtilegt að sjá hversu margir eru farnir að huga að útivistinni.“

Icewear býður upp á gæðaskó frá Asolo, Salewa og Helly Hansen í verslunum og vefverslun.Mynd/Ondrej Holub.

Gæðamerki fyrir allar göngur

Í verslunum Icewear Magasín á Laugavegi 91, Fákafeni 9, Smáralind og Kringlunni er að finna heimsþekkt gæðamerki í skóbúnaði á borð við Asolo, Salewa og Helly Hansen en einnig selur Icewear sinn eigin skóbúnað.

„Við leggjum mikinn metnað í að bjóða breitt úrval af gæðaskóm til að mæta ólíkum þörfum fólks. Merki á borð við Asolo, Helly Hansen og Salewa henta til dæmis sérstaklega vel í krefjandi göngur þar sem reynir á stuðning og grip,“ segir Sigrún. „Fagfólk okkar leggur metnað sinn í að aðstoða viðskiptavini við að finna rétta skóbúnaðinn enda skiptir rétt undirstaða öllu máli, fyrir bæði þægindi og öryggi á göngunni.“

Eldur flísfóðraða regnsettið er létt en hlýtt og hentar því einkar vel hvernig sem viðrar.Mynd/Ondrej Holub.

Krakkadagar: Allt fyrir litlu útivistargarpana

Krakkadagar eru einnig í fullu fjöri samhliða Skósparkinu en Icewear er með fjölbreytt úrval af fötum fyrir börn sem þola allan leik, göngur og íslenska veðráttu.

Sérstaða Icewear felst í íslenskri ullareinangrun en Reykjanes jakkinn fyrir börn er gott dæmi um slíka hönnun. Jakkinn er bæði hlýr og léttur sem gerir krökkunum kleift að hreyfa sig óhindrað án þess að klæðnaðurinn verði fyrirferðarmikill.

Reykjanes jakkinn með íslenskri ullareinangrun er hlýr en léttur og því tilvalin fyrir íslenska veðráttu.Mynd/Salka Þorsteinsdóttir.

Fyrir rigningardaga hentar regnjakkinn Eldur sérlega vel en hann er flísfóðraður til að halda krökkunum þurrum og hlýjum svo að hvorki væta né kuldi nái að trufla leikinn úti í náttúrunni. Þegar nær dregur sumri og loftið tekur að hlýna er léttari valkostur á borð við Gola útivistarjakkann fullkominn fyrir allar fjölskylduferðirnar. Til að hámarka þægindin fyrir litlu útivistargarpana er tilvalið að para slíka jakka við Hvítanes merino-grunnlagið sem andar vel og flytur raka frá húðinni.

Eldur jakki og buxur, flísfóðrað regnsett í nýjum litum.Mynd/Salka Þorsteinsdóttir.

Að lokum má nefna Mosar sherpa flíspeysuna sem kemur sér vel sem yfirhöfn í öll ævintýrin sem eru framundan. Mosar línan hjá Icewear innifelur einnig vesti fyrir börn og ungbarnagalla.

Mosar barna flíspeysan er hlý og góð utanyfir flík, væntanleg á næstunni í nýjum lit.Mynd/Salka Þorsteinsdóttir.

Allt fyrir útivistina beint heim að dyrum

Fyrir þau sem komast ekki í verslanir Icewear er vefverslunin icewear.is opin allan sólarhringinn. Þar er hægt að kynna sér úrvalið, skoða liti og stærðir í rólegheitum og fá vörurnar sendar beint heim að dyrum eða á næsta afhendingarstað.

„Við viljum tryggja að allar fjölskyldur séu klárar í göngutímabilið og útivistina framundan. Góður útivistarfatnaður leggur grunninn að ógleymanlegum stundum og gæðasamveru úti í náttúrunni,“ segir Sigrún að lokum.

