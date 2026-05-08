Pikkoló og BYKO taka næsta skref í samstarfi sínu, en Pikkoló rekur kældar afhendingarstöðvar á höfuðborgarsvæðinu þar sem fólk getur nálgast ferskar mat- og dagvörur í nærumhverfi sínu.
„Hjá BYKO trúum við því að framtíð smásölu felist m.a. í því að byggja upp þjónustu sem kemur til móts við fólk í nærumhverfi þess. Pikkoló býður lausn sem sameinar tækni, sjálfbærni og þægindi. Pikkoló hófst sem lítið verkefni uppfullt af ástríðu sem hefur öðlast sjálfstætt líf með bjarta framtíð. Það vekur hjá okkur jákvæða tilfinningu,“ segir Sigurður Brynjar Pálsson, forstjóri BYKO.
Samstarf Pikkoló og BYKO á rætur sínar að rekja til ársins 2019 þegar hugmyndin að Pikkoló kviknaði. Frá fyrsta degi hafði BYKO mikla trú á verkefninu, á tíma þegar netverslun með matvöru var enn á byrjunarreit.
Árið 2020 var stigið mikilvægt skref þegar Pikkoló fékk að umbreyta litlu timburhúsi á lóð BYKO í fyrstu kældu afhendingarstöð landsins, frumgerð sem lagði grunninn að snjalldreifikerfi Pikkoló.
Fyrstu afhendingar, meðal annars fyrir Eldum rétt, fengu afar jákvæðar viðtökur og staðfestu þörfina fyrir nýja nálgun í dreifingu matvöru sem keypt er á netinu. Í kjölfarið tryggði Pikkoló sér styrki úr Miðborgarsjóði, Hönnunarsjóði og Tækniþróunarsjóði, sem gerðu fyrirtækinu kleift að þróa áfram bæði tækni og hönnun á kældum afhendingarstöðvum Pikkoló.
BYKO hefur gegnt lykilhlutverki í uppbyggingu Pikkoló frá upphafi og hefur séð fyrirtækinu fyrir umhverfisvænu hráefni í afhendingarstöðvarnar, sem eru hannaðar með sjálfbærni, fegurð og hagkvæmni að leiðarljósi.
Við hönnun afhendingarstöðva Pikkoló hefur verið lögð rík áhersla á gæði og útlit, þannig að stöðvarnar falli vel inn í nærumhverfi fólks. Markmiðið er að þær verði jákvæð viðbót við hverfi, ekki aðeins tæknilegur innviður heldur hluti af daglegu lífi í anda hins vinalega kaupmanns á horninu sem fólk vill hafa nálægt sér.
„BYKO er lykilsamstarfsaðili okkar í þessu verkefni og við værum líklega ekki á þeim stað sem við erum á í dag með snjalldreifikerfi Pikkoló ef við hefðum ekki fengið þennan ómetanlega stuðning frá BYKO. ‘Gerum þetta saman’ er ekki bara slagorð – BYKO hefur sannarlega staðið við það í verki,“ segir Ragna Guðmundsdóttir, stofnandi og framkvæmdastjóri Pikkoló.
Í dag rekur Pikkoló fimm kældar afhendingarstöðvar á höfuðborgarsvæðinu og tengir snjalldreifikerfi sitt við leiðandi verslanir og þjónustur, þar á meðal Eldum rétt og Krónuna.
Nýlega opnaði Pikkoló jafnframt sitt eigið markaðstorg þar sem viðskiptavinir geta nálgast fjölbreytt og spennandi úrval matvara, allt frá íslenskum grænmetiskössum til nýstárlegra vara á borð við hágæða japönsk jarðaber ræktuð á Íslandi.
Lausn Pikkoló felur í sér byltingu í dreifingu: allt að 80 pantanir er hægt að afhenda í hverja Pikkoló stöð í stað þess að aka á tugi heimila. Afhendingar fara fram áður en umferð nær hámarki og viðskiptavinir sækja pantanir þegar þeim hentar í fullkomnum takti við sína daglega rútínu.
Þessi nálgun dregur verulega úr umferð og kolefnisspori og styður við metnaðarfull loftslagsmarkmið, þar sem samgöngur eru einn stærsti losunarþáttur í borgum.
Með hraðri aukningu matvöruverslunar á netinu er ljóst að þörfin fyrir skilvirkar og sjálfbærar dreifilausnir mun aðeins aukast á komandi árum.
Framtíðarsýn Pikkoló er að byggja upp 30 afhendingarstöðvar á Íslandi fyrir árið 2030 og tryggja að allir hafi aðgengi að ferskri og fjölbreyttri matvöru í sínu nærumhverfi.
Nú er unnið að uppbyggingu þriggja nýrra stöðva í Grafarvogi, Garðabæ og á Granda, sem verða framleiddar í Lettlandi í nánu samstarfi við BYKO. Með því er stigið stórt skref í að skala lausnina hratt og á skilvirkan hátt, bæði á Íslandi og á alþjóðavísu.
Pikkoló sér ekki aðeins fyrir sér að vaxa hér á landi heldur horfir einnig út fyrir landsteinana með lausn sem er einstök á heimsvísu og hefur þegar vakið athygli fyrir nýsköpun í sjálfbærri dreifingu ferskvara sem versluð er á netinu.
Með snjalldreifikerfi Pikkoló og stuðningi BYKO er verið að byggja upp umhverfisvæna nútíma innviði sem draga ekki aðeins úr umferð heldur bæta lífsgæði fólks með aukinni þjónustu í nærumhverfi.