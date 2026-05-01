Þetta hefur gefið mér nýtt líf

Stella Björk Halldórsdóttir starfar við eigið hreingerningafyrirtæki sem hún stofnaði eftir sextugt, þegar hún upplifði að erfitt væri fyrir konu á hennar aldri að fá vinnu á almennum vinnumarkaði. Hún hefur glímt við verki frá barnsaldri og með árunum versnaði ástandið svo mikið að hún átti orðið erfitt með að ganga.
Í dag segir hún líðan sína gjörbreytta, eftir að tilviljun leiddi hana í meðferð sem hún segir hafa gefið sér nýtt líf.
Það var röð tilviljana sem leiddu Stellu Björk Halldórsdóttur í SILK lipomassage meðferð hjá The House of Beauty. Eftir að hafa keyrt nokkrum sinnum fram hjá stofunni á ferðum sínum um Skeifuna og velt fyrir sér hvaða starfsemi fer þar fram, rakst hún á grein um konu sem lýsti því hvernig meðferðin hafði djúpstæð áhrif á líf hennar og líðan.
„Það var eitthvað við sögu þessarar konu sem greip mig,“ segir Stella. „Líklega las ég þetta á réttum tímapunkti. Þetta var í júlí í fyrra og ég var þá komin á þann stað að mér leið bæði líkamlega og andlega svo illa að ég var eiginlega hætt að fara út úr húsi, nema rétt til að sinna vinnunni.“
Stella segir að það hafi tekið hana nokkrar vikur að koma sér að því að panta tíma, en í ágúst síðastliðinn lét hún verða af því og bókaði prufutíma. Fyrsta skiptið reyndist þó ekki auðvelt. „Ég fann alveg til í meðferðinni og var alls ekki sannfærð eftir fyrsta tímann. Það var samt eitthvað sem sagði mér að gefa þessu tækifæri.“
Hún ákvað því að panta fimm tíma til viðbótar og taka stöðuna að því loknu. Það reyndist vera vendipunkturinn. Því þegar líða fór á tímana fór hún að finna fyrir breytingum. „Eftir fjórða tímann fann ég mikinn mun. Þá áttaði ég mig á að þetta var að gera eitthvað verulega gott fyrir mig.“
Saga Stellu og verkja nær langt aftur. Sem barn fann hún oft fyrir óútskýrðum verkjum sem komu og fóru. Síðar á lífsleiðinni benti læknir henni á að einkennin samræmdust vefjagigt, sem einnig er algeng í fjölskyldunni hennar. „Ég viðurkenni að það var ákveðinn léttir að fá skýringu, en verkirnir hafa alltaf verið þarna og aukist með aldrinum,“ segir hún.
Eins og margir sem glíma við stoðkerfisvanda hafði Stella prófað ýmsar leiðir til að lina einkennin, meðal annars sjúkraþjálfun og reglulega hreyfingu. „Ég fann að styrktarþjálfun gerði mér gott en svo tók lífið og áskoranir þess við. Vinnan, börnin og hraðinn tóku yfir og ég náði ekki lengur að setja hreyfingu í forgang.“
Stella vann lengi sem dagmamma og það reyndi mikið á líkamann. „Ég fór eiginlega alveg með mig í þeirri vinnu. Þá fór stoðkerfið að hafa áhrif á daglegt líf,“ segir hún. Verkjalyf urðu smám saman fastur hluti af tilverunni.
Ég var ekki sátt við það, en staðan var einfaldlega orðin þannig að ég gat ekki annað. Þegar ég mætti í fyrsta tímann hjá The House of Beauty þá átti ég bara orðið erfitt með gang.
SILK lipomassage er djúpvirk bandvefslosunar- og sogæðameðferð sem vinnur á mörgum þáttum í einu. Meðferðin örvar sogæðakerfið, sem gegnir lykilhlutverki í hreinsun og jafnvægi líkamans, og getur hjálpað til við að draga úr bólgum.
Í dag sækir hún meðferð reglulega eða um tvisvar í mánuði. „Í upphafi fór ég mun oftar, en með tímanum hefur batinn aukist og því er lengra á milli tíma.“
Ég segi oft að það hafi verið guðsgjöf að rekast á umfjöllun um meðferðina. Því áhrifin hafa ekki látið á sér standa, bæði andlega og líkamlega.
Eins og komið hefur fram hafði líðan Stellu, bæði líkamleg og andleg, versnað verulega áður en hún hóf meðferðina. „Ég einangraði mig mikið. Ég kom heim úr vinnunni og settist bara niður. Það er erfitt að sinna daglegu lífi þegar líkaminn er svona undirlagður, ég var bara orkulaus og hafði mig ekki í neitt,“ segir hún.
Í dag, rúmum átta mánuðum síðar, finnur hún mikla breytingu. Hún er farin að stíga æ fleiri skref í átt að virkari lífsstíl og betri rútínu. „Ég er farin að vilja fara meira út, hitta fólk og gera eitthvað fyrir mig. Orkan er að koma aftur,“ segir hún glöð í bragði. Þó hún geti ekki bent á eitt tiltekið atriði sem hún getur gert í dag og gat ekki áður, lýsir hún breytingunni sem djúpstæðri. „Ég er bara einhvern veginn allt önnur manneskja. Það segir kannski mest.“
Í dag starfar Stella við eigið hreingerningafyrirtæki, sem hún stofnaði eftir sextugt, þegar hún upplifði að erfitt væri fyrir konu á hennar aldri að fá vinnu á almennum vinnumarkaði. „Maður setur bara hausinn undir sig, finnur lausnir og heldur áfram þrátt fyrir áskoranir. Það kannski hefur tekið sinn toll af líkamanum, en ég vinn enn vinnu sem reynir á líkamann og síðustu mánuði hef ég fundið að ég ræð betur við það en áður,“ segir hún.
Hún segist ekki hika við að mæla með SILK lipomassage meðferðinni við aðra sem glíma við sambærileg vandamál. „Ég hef talað mikið við vinkonur mínar um þetta, því ég vil bara nota þau stóru orð að þetta hefur gefið mér nýtt líf.“ Einn stærsti munurinn er sá að hún þarf ekki lengur að reiða sig jafn mikið á verkjalyf. „Það eitt og sér er ótrúlegt,“ segir hún að lokum.
Sigrún Lilja Guðjónsdóttir, eigandi The House of Beauty, hefur sérhæft sig í þessari nálgun síðastliðin ár. Hún útskýrir að SILK Lipomassage byggi meðal annars á notkun neikvæðs þrýstings til að örva sogæðakerfið, ásamt því að vinna markvisst með aðra mikilvæga þætti líkamans, svo sem bandvef, blóðflæði, vöðva og bólgumyndun.
Við sjáum oft að þegar sogæðakerfið hægir á sér fara vandamál að safnast upp, eins og bólgur, stífleiki og verkir. Meðferðin hjálpar líkamanum að losa sig við þetta og vinna sig aftur í betra jafnvægi.
Hún segir þó mikilvægt að skilja að meðferðin sé ferli, ekki skyndilausn. „Í byrjun vinnum við fyrst og fremst á yfirborðslegum bólgum og vökvasöfnun, en með hverjum tímanum sem líður komumst við dýpra inn í liði, vöðva og bandvef,” segir hún. Þegar þessi lög hafa verið losuð nær líkaminn aftur ákveðnu jafnvægi. „Þá minnka bólgur, verkir verða minni og bandvefurinn heilbrigðari. Í kjölfarið fer fólk svo yfir í viðhaldsmeðferð þar sem markmiðið er að halda líkamanum í þessu jafnvægi til lengri tíma.”
Að hennar sögn er lykilatriði að gefa líkamanum tíma til að vinna úr meðferðinni. „Við erum að vinda ofan af lögum sem hafa byggst upp í líkamanum yfir lengri tíma. Ef farið er of hratt af stað getur líkaminn farið að sýna varnarviðbrögð, því hann vinnur aðeins á þeim hraða sem hann ræður við,” segir hún.
Sigrún leggur áherslu á að meðferðin sé alltaf einstaklingsmiðuð. „Við skoðum alltaf heildarmyndina, heilsufar, líkamlegt ástand og markmið hvers og eins. Þó að meðferðin sé í grunninn byggð upp á sama hátt, aðlögum við alltaf fókusinn að þörfum hvers og eins.,“ bætir hún við.
Það sem gerir þessa meðferð ólíka mörgum er að hún vinnur samtímis á nokkrum lykilkerfum líkamans, ekki bara á einu einkenni í einum.
Þá nefnir hún að meðferðin örvi ekki aðeins sogæðakerfið heldur vinni einnig djúpt í vöðvum, liðum og bandvef. „Þegar bandvefurinn, sem umlykur allan líkamann, verður stífur eða óheilbrigður getur það valdið spennu, bólgum og jafnvel taugaverkjum.”
Hún bendir einnig á að áhrifin séu ekki aðeins líkamleg. „Bandvefurinn tengist taugakerfinu beint. Þegar hann verður heilbrigðari getur líkaminn framleitt taugaboðefni eins og serótónín og endorfín á eðlilegan hátt. Þess vegna upplifa margir ekki bara minni verki heldur líka betri svefn og betri andlega líðan.”
Sigrún segir að henni þyki það kjarninn í meðferðinni. „Þetta er heildræn nálgun sem vinnur bæði með líkamann og hugann. Fólk finnur raunverulegan létti,” segir hún.
Fyrir þá sem vilja prófa meðferðina er hægt að bóka fyrsta tíma þar sem ráðgjöf og meðferð eru sameinuð í einni heimsókn, eða koma í ráðgjöf til að meta hvort meðferðin henti.
„Markmiðið okkar er einfalt. Við viljum hjálpa fólki að líða betur í eigin líkama,“ segir Sigrún
The House of Beauty heilsu- og líkamsklínik var stofnað 1. maí fyrir átta árum síðan og af því tilefni verður opið hús í dag milli klukkan 11:00 og 16:00. Þar geta gestir kynnt sér meðferðina nánar, ásamt öðrum líkamsmeðferðum sem stofan býður upp á, notið tilboða og kaupauka. „Það er gaman að geta fagnað þessu með fólkinu okkar. Við höfum séð svo margar jákvæðar breytingar hjá viðskiptavinum okkar og það er það sem heldur okkur gangandi," segir Sigrún að lokum.