Vátryggingamiðlunin Tryggingar og ráðgjöf ehf. (T&R), sem er meðal annars samstarfsaðili þýska líftryggingafélagsins VPV Versicherungen (VPV), býður nú almenningi upp á opna og ókeypis fræðslufundi um lífeyrismál og viðbótarsparnað, bæði séreignarsparnað og viðbótarlífeyrissparnað.
Gestafyrirlesari á fundunum er Björn Berg Gunnarsson, sjálfstæður sérfræðingur í þessum málaflokki og meðal annars fyrrverandi fræðslustjóri Íslandsbanka.
Af þessu tilefni er hér rætt stuttlega við stjórnarformann T&R, Arnar Má Jóhannesson, og framkvæmdastjórann Ásgerði Ágústsdóttur.
,,Við höldum fundina til að bregðast við ákalli um fræðslu um viðbótarlífeyrissparnað og lífeyrismálin almennt. Við höfum sem sagt tekið eftir því í umræðunni að mörgu fólki þykir þessi málaflokkur nokkuð flókinn. Þetta er okkar viðbragð við þeirri tilfinningu. Gestafyrirlesarinn á fundunum, Björn Berg, er þrautreyndur og sjálfstætt starfandi fjármálaráðgjafi, sem var áður meðal annars fræðslustjóri Íslandsbanka, og við hlökkum til samstarfsins,” segir Arnar Már.
Ásgerður segir fundina opna öllum og ókeypis. Þeir eru haldnir á Hilton Reykjavík Nordica á þriðjudögum kl. 17—18, dagana 21. apríl, 19. maí og 9. júní. Skráning á fundina er hafin og fer fram á vef fyrirtækisins, tryggir.is.
Umfjöllunarefni fundanna verða fjölbreytt, en einnig verði boðið upp á spurningar úr sal. Komið verður inn á eftirfarandi atriði.
Ásgerður segir T&R einkum leggja áherslu á lífeyrissparnað hjá þýska tryggingafélaginu VPV í dag. Hún kveður félagið með yfir 8 þúsund viðskiptavini á Íslandi og hafi hlotið gríðarlega góðar viðtökur meðal almennings. ,,Fyrirtækið er stofnað 1827, hefur sterkan fjárhag og um eitt þúsund starfsmenn. Þetta er því stórt og öflugt félag, sem nýtur virðingar á heimamarkaði sínum og hefur unnið til fjölmargra verðlauna fyrir gæði, þjónustu og öryggi,” segir Ásgerður.
,,Með lífeyrissamningi við VPV eru viðskiptavinir komnir með hluta af lífeyrissparnaði sínum í alþjóðlegt umhverfi og traustari gjaldmiðla en íslensku krónuna, sem er í sögulegu samhengi nokkuð sveiflugjörn. Samkvæmt Aurbjörgu, sem er óháð fyrirtæki með vefinn aurbjorg.is, er ber saman fjármálaþjónustu á Íslandi, er ein sjóðakarfa VPV með hæstu meðalávöxtun allra fjárfestingarleiða allra móttakanda séreignarsparnaðar á Íslandi undanfarin 5 ár,” segir Arnar Már.