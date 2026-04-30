Húð- og feldumhirðuvörur sem draga úr ofnæmisvöldum frá hundum og köttum

Dýraofnæmi er algengt og getur haft veruleg áhrif á daglegt líf þeirra sem þjást af því. Margir upplifa einkenni á borð við nefrennsli, hnerra, kláða í augum, húðertingu og jafnvel astmaeinkenni í umgengni við hunda og ketti.
Fyrir dýraeigendur getur þetta skapað erfiða stöðu sérstaklega ef upp kemur ofnæmi hjá fjölskyldumeðlimi eða nánum vini þar sem tengslin við gæludýrið eru sterk.
Allergenius® er nýjung á markaði sem getur breytt miklu fyrir þennan hóp. Allergenius® eru sérhæfðar húð- og feldumhirðuvörur sem hjálpa til við að draga úr ofnæmisvöldum frá hundum og köttum. Allergenius® vörurnar draga úr magni ofnæmisvalda um allt að 90% eftir fyrsta þvott ásamt því að vernda húðina, minnka flösu og gera feld dýranna heilbrigðan og glansandi.
Ofnæmisvaldar finnast aðallega í húðflögum, húð og munnvatni hunda og katta. Þeir dreifast auðveldlega í loftið og setjast á húsgögn, fatnað og aðra fleti á heimilinu þar sem þeir geta haldist lengi og valdið viðvarandi einkennum hjá þeim sem eru viðkvæmir.
Allergenius® er þróað með það að markmiði að draga markvisst úr magni og áhrifum ofnæmisvalda á sama tíma auka lífsgæði hunda og katta með framúrskarandi húð- og feldumhirðu.
Allergenius® vörulínan inniheldur sjampó fyrir hunda og ketti ásamt næringu sem fæst bæði sem sprey og froða.
Þar með er um að ræða nýja nálgun í umhirðu gæludýra á heimilum þar sem ofnæmi er til staðar.
Regluleg notkun er lykilatriði til að ná sem bestum árangri. Hún hjálpar til við að viðhalda minni dreifingu ofnæmisvalda milli þvotta og styður við jafnvægi húðar og felds.
Næringin er sérstaklega hentug til viðhalds á milli þvotta og til að styðja við viðkvæm svæði þar sem húðin þarf aukna umhyggju.
Með markvissri umhirðu og notkun sérhæfðra vara á borð við Allergenius® er hægt að draga úr magni og dreifingu ofnæmisvalda og bæta lífsgæði bæði dýra og eigenda. Ef þú eða einhver á þínu heimili glímir við ofnæmi fyrir hundum eða köttum er Allergenius® klárlega lausn sem vert er að skoða.