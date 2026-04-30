Lífið samstarf

Húð- og feldumhirðuvörur sem draga úr ofnæmisvöldum frá hundum og köttum

IcePharma
Allergenius® vörurnar draga úr magni ofnæmisvalda um allt að 90% eftir fyrsta þvott.
Dýraofnæmi er algengt og getur haft veruleg áhrif á daglegt líf þeirra sem þjást af því. Margir upplifa einkenni á borð við nefrennsli, hnerra, kláða í augum, húðertingu og jafnvel astmaeinkenni í umgengni við hunda og ketti.

Fyrir dýraeigendur getur þetta skapað erfiða stöðu sérstaklega ef upp kemur ofnæmi hjá fjölskyldumeðlimi eða nánum vini þar sem tengslin við gæludýrið eru sterk.

Allergenius® er nýjung á markaði sem getur breytt miklu fyrir þennan hóp. Allergenius® eru sérhæfðar húð- og feldumhirðuvörur sem hjálpa til við að draga úr ofnæmisvöldum frá hundum og köttum. Allergenius® vörurnar draga úr magni ofnæmisvalda um allt að 90% eftir fyrsta þvott ásamt því að vernda húðina, minnka flösu og gera feld dýranna heilbrigðan og glansandi.

Fyrir hverja er Allergenius®?

  • Fólk með ofnæmi fyrir hundum og köttum
  • Fjölskyldur þar sem einhver er með ofnæmi
  • Gæludýraeigendur sem vilja draga úr ofnæmisvöldum á heimilinu og umhverfi dýranna

Ofnæmisvaldar finnast aðallega í húðflögum, húð og munnvatni hunda og katta. Þeir dreifast auðveldlega í loftið og setjast á húsgögn, fatnað og aðra fleti á heimilinu þar sem þeir geta haldist lengi og valdið viðvarandi einkennum hjá þeim sem eru viðkvæmir.

Hvernig virkar Allergenius®?

Allergenius® er þróað með það að markmiði að draga markvisst úr magni og áhrifum ofnæmisvalda á sama tíma auka lífsgæði hunda og katta með framúrskarandi húð- og feldumhirðu.

Allergenius® vörulínan inniheldur sjampó fyrir hunda og ketti ásamt næringu sem fæst bæði sem sprey og froða.

Virkni vörunnar byggir á eftirfarandi:

  • Ofnæmisvaldar finnast aðallega í húðflögum, húð og munnvatni
  • Allergenius® hreinsar húðina og hjúpar ofnæmisvalda áður en þeir dreifast um heimilið
  • Reglubundin notkun hjálpar húðinni að halda jafnvægi og dregur úr magni ofnæmisvalda

Þar með er um að ræða nýja nálgun í umhirðu gæludýra á heimilum þar sem ofnæmi er til staðar.

Allergenius® hunda- og kattasjampó

  • Dregur úr magni ofnæmisvalda á húð og feldi
  • Hreinsar húðina án þess að þurrka hana
  • Minnkar flösu og styrkir húðverndarlag
  • Gerir feld dýranna heilbrigðan og glansandi
  • Mælt með notkun einu sinni í viku eða aðra hverja viku
  • Þróað af ofnæmissérfræðingum við Karolinska Institutet
  • Framleitt í Svíþjóð

Regluleg notkun er lykilatriði til að ná sem bestum árangri. Hún hjálpar til við að viðhalda minni dreifingu ofnæmisvalda milli þvotta og styður við jafnvægi húðar og felds.

Allergenius® næring fyrir hunda og ketti – sprey og froða

  • Næringuna á ekki að skola úr feldinum
  • Lengir virkni milli þvotta með því að hjúpa ofnæmisvalda
  • Veitir raka og næringu milli þvotta
  • Tilvalið fyrir viðkvæm svæði (loppur, maga, nára)
  • Dregur úr hárflókum

Næringin er sérstaklega hentug til viðhalds á milli þvotta og til að styðja við viðkvæm svæði þar sem húðin þarf aukna umhyggju.

Ávinningur af notkun Allergenius®

  • Nýjung á markaði: Sérhæfð lausn sem beinist sérstaklega að ofnæmisvöldum frá hundum og köttum
  • Dregur úr magni og áhrifum ofnæmisvalda: Hjálpar til við að minnka magn þeirra í umhverfi gæludýranna
  • Styður við húðheilbrigði dýrsins: Minnkar flösu og verndar húð.
  • Getur auðveldað einstaklingum með ofnæmi að umgangast hunda og ketti

Með markvissri umhirðu og notkun sérhæfðra vara á borð við Allergenius® er hægt að draga úr magni og dreifingu ofnæmisvalda og bæta lífsgæði bæði dýra og eigenda. Ef þú eða einhver á þínu heimili glímir við ofnæmi fyrir hundum eða köttum er Allergenius® klárlega lausn sem vert er að skoða.

Vöruúrval Allergenius® á dyrafodur.is má skoða hér.

Gæludýr


Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.