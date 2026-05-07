Bílahátíð ársins fer fram á bílasölusvæðinu á Kletthálsi í Reykjavík í dag fimmtudag og stendur yfir til laugardags. Þar eru átta bílasölur saman á einum stað og ætla þær að taka sig saman og blása til alvöru bílahátíðar.
Aðalatriðið eru bílar á ofurtilboðum og á verðum sem gilda aðeins í þrjá daga en afslátturinn er allt af 25%. Hátíðarstemning verður á svæðinu og hægt verður að semja um nánast allt. Boðið verður upp á ís, kaffi og meðlæti og á laugardaginn mæta vagnar frá Bæjarins bestu með pylsur og gos.
Klettháls er einn öflugasti bílasölukjarni landsins. Þar hafa átta bílasölur verið samankomnar á einum stað frá árinu 2005 eða í 21 ár. Um er að ræða rótgrónar bílasölur sem hafa þjónað og leiðbeint landsmönnum í bílamálum um árabil, í bland við nýrri fyrirtæki.
Þekkt nöfn á borð við Toppbíla, Heimsbíla, Nýju bílahöllina, Stóru bílasöluna, Bílalíf, Íslandsbíla, Bílalind og K2 bílasölu starfa í sátt og samlyndi á Kletthálsi.
Þetta hefur ótvíræða kosti fyrir viðskiptavini því auðvelt er að keyra um svæðið og bera saman þá möguleika sem standa til boða. Á vefsíðunni kletthals.is má finna öll ofurtilboðin á einum og sama stað og við hvetjum ykkur til að skoða þau vel og vandlega.