Situr þú eins og rækja? Góð líkamsstaða byrjar á réttum stól

Kyrrseta er einn helsti ógnvaldur heilsunnar í dag og talin geta ýtt undir lífsstílsjúkdóma og stoðkerfisvandamál. Guttormur Brynjólfsson naprapati segir lykilatriði að hugsa út í á hverju við sitjum.
„Þegar kemur að heilsunni hugsa flest okkar um mataræðið og hreyfingu en við spáum ekki í stólinn sem við sitjum í. Mörg okkar sitja við vinnu í 8 til 10 tíma yfir daginn. Stóllinn er miklu mikilvægari en við getum ímyndað okkur,“ segir Guttormur, ágætlega þægilegur skrifborðsstóll sé ekki endilega að gera okkur neinn greiða.
„Okkur finnst þægilegt að stóllinn haldi utan um okkur en um leið missum við virkni í vöðvum og kúrfan í mjóbakinu fer þegar mjaðmirnar komast ekki í rétta stöðu.
Kúrfan í mjóbaki hefur áhrif á kúrfu í hálsi og við endum á að sitja eins og rækjur allan daginn.
Það þarf ekki langan tíma í þannig stöðu til að það hafi afleiðingar. Stoðkerfisvandi er stórt heilsufarsvandamál í dag,“ segir Guttormur.
„Stóllinn þarf að fylgja okkur í hreyfingum þannig að við höldum virkni í vöðvum í baki og maga. SpinaliS skrifborðs- og vinnustólarnir eru hannaðir með þetta í huga. Það má líkja því við að setjast á jógabolta að setjast í SpinaliS. Hann bætir hreyfanleika í mjöðmum og við þurfum beinlínis að halda virkni í bak- og magavöðvum til að geta setið á honum.
Við erum í raun að æfa án þess að vita af því og þetta hjálpar okkur að sitja upprétt.
Þrýstingi er létt af diskum í hrygg, blóðflæði eykst og við höldum betur einbeitingu. Þessi stóll er einnig mjög þægilegur, það hafa meira að segja verið sett heimsmet í setu á þessum stól,“ segir Guttormur og bætir við að SpinaliS stólarnir séu vinsælir meðal heilbrigðisstarfsfólks.
„Læknar og tannlæknar sækja mikið í þessa stóla frá okkur, þau skilja virknina. Stórfyrirtæki eins og Google, Amazon og Sony eru einnig stórir viðskiptavinir. Það má alveg benda á að kyrrseta í slæmum stól hefur áhrif á heilsu starfsfólks og ef fyrirtæki ætla sér að spara í stólakaupum fyrir starfsfólk kemur það bara í bakið á þeim.
Kostnaður fyrirtækja vegna stoðkerfisvandamála er gífurlegur, aðdragandi stoðkerfisvandamála er oft langur og hefur meðal annars áhrif á framleiðni og almenna vellíðan sarfsfólks. Á Spinalis stólunum færð þú betri virkni í maga og bakvövða og munt því verja stoðkerfið mun betur, blóðflæði og fókus verður einnig betri.
Eftir langan dag stöndum við ekki þreytt upp úr stólnum,“ segir Guttormur og bendir á að stólarnir henti einnig börnum og unglingum.
„Það hafa verið gerðar rannsóknir með áhrif SpinaliS stóla í skólum sem komu vel út, enda krakkar oft með mikla hreyfiþörf. SpinaliS stólarnir henta einnig unglingum sem eiga það til að sitja lengi við tölvuna til dæmis.“
Guttormur er einn þriggja eigenda Toppheilsu sem fer með umboð SpinaliS stólanna hér á landi. „Við erum allir menntaðir Naprapatar með sérþekkingu á anatómíu og taugakerfi. Okkur fannst vanta vettvang fyrir vörur fyrir stoðkerfisvandamál, endurhæfingu og vellíðan en SpinaliS stólarnir eru hluti af góðu vöruúrvali sem við bjóðum upp á hjá Toppheilsu. Við finnum fyrir því að fólk kann vel að meta okkar ráðleggingar og þekkingu.“
„Allar vörur sem við bjóðum upp á í Toppheilsu eiga að hjálpa fólki aðbæta sína liðheilsu og vellíðan. Sem dæmi um aðrar vörur má nefna Thuasne sem er franskt gæðamerki og býður upp á hlífar fyrir stoðkerfið, ökkla, hné og axlir, Groundies barefoot skór, Þýsk gæðavara sem eykur liðleika og styrkir fótinn ásamt fjölda af vörum sem hjálpa til við verkjum, þar á meðal bak- og hálsverki. Við viljum meina að lausnin fyrir þig leynist hjá okkur í Toppheilsu," segir Guttormur að lokum.