Í ár fagnar Nespresso 40 ára afmæli á heimsvísu og af því tilefni er ýmislegt spennandi fram undan hér á landi. Við settumst niður með Ívari Sigurjónssyni, framkvæmdastjóra Nespresso á Íslandi, og fengum að heyra meira um nýja kaffivél, þróun markaðarins og áherslur fyrirtækisins.
Nespresso hefur verið leiðandi í kaffimenningu um árabil. Hvað er nýtt hjá ykkur þessa dagana? „Við erum sérstaklega spennt fyrir nýjustu viðbótinni í okkar vörulínu, Vertuo Up kaffivélinni. Hún er hönnuð með einfaldleika í huga en án þess að gefa neitt eftir þegar kemur að gæðum og glæsileika. Með einum takka getur notandinn útbúið allt frá litlum espresso yfir í stærri kaffibolla og jafnvel lagað drykki fyrir ískaffi eða mjólkurdrykki með nýjum Coffee Creations eiginleika. Vélin hitnar á einungis þremur sekúndum og er komin með sömu lokun og á Original vélunum.“
Hvað gerir Vertuo tæknina svona sérstaka? „Það sem gerir Vertuo línuna einstaka er tæknin sjálf. Vélin les strikamerki á hverju hylki og stillir sjálfkrafa hitastig, vatnsmagn, snúningshraða og uppáhellingartíma. Þetta tryggir stöðug gæði í hverjum einasta bolla. Útkoman er ilmandi gott kaffi með mjúkri crema, eða kaffifroðu, sem margir þekkja og kunna að meta.“
Þið eruð líka að fagna stórum tímamótum í ár? „Já, Nespresso er 40 ára í ár og við viljum fagna því með viðskiptavinum okkar.
Laugardaginn 18. apríl verðum við með afmælishátíð í Kringlunni þar sem allir sem versla fá blöðru með vinningi. Heildarverðmæti vinninga er um ein milljón króna, svo það er tilvalið að kíkja við og gera góð kaup.
Vinningarnir geta verið afslættir, fylgihlutir eða jafnvel ný Vertuo Up kaffivél.“
„Við erum einnig mjög stolt af nýju versluninni okkar í Kringlunni. Eftir brunann á sínum tíma var tekin ákvörðun um að færa hana til og einfalda útlitið. Nú er hún staðsett við rúllustigana Hagkaupsmegin á fyrstu hæð.“
Nespresso hefur lagt mikla áherslu á sjálfbærni. Hvað er að gerast á þeim vettvangi? „Við erum mjög stolt af því að hafa, í samstarfi við Íslenska gámafélagið, fært stóran hluta endurvinnslunnar heim til Íslands. Áður þurfti að flytja hylkin erlendis, en nú eru þau tætt hér heima og kaffikorgurinn skilinn frá álinu. Korgurinn er nýttur í moltugerð og álið fer í endurvinnsluferli líkt og annað ál.“
„Ál er einstakt efni, það tapar aldrei gæðum við endurvinnslu. Þess vegna geta hylkin orðið að nýjum vörum aftur og aftur.
Sem dæmi um þetta þá eru 80-85% af Nespersso hylkjunum gerð úr endurunnu áli. Við sjáum líka að viðskiptavinir okkar taka þessu mjög vel; um 77% þeirra endurvinna hylkin sín, sem er með því hæsta sem gerist í heiminum.
Við erum afar þakklát fyrir þann stuðning.“
Það hafa einnig orðið breytingar á alþjóðlegum vettvangi hjá Nespresso? „Já, það vakti mikla athygli nýlega að söngkonan Dua Lipa hefur tekið við sem alheims sendiherra Nespresso. Hún tekur við keflinu af George Clooney sem hefur verið með okkur í yfir tvo áratugi. Þetta endurspeglar vel hvernig vörumerkið er í stöðugri þróun og tengist nýjum kynslóðum.“
Hvernig sérðu framtíð kaffimenningar á Íslandi? „Við sjáum að neytendur vilja bæði gæði og þægindi. Fólk vill geta notið kaffihúsaupplifunar heima hjá sér, á sínum forsendum. Lausnir eins og Vertuo Up passa vel inn í það, sérstaklega þegar fleiri en einn á heimilinu drekka kaffi og allir vilja sitt eigið.“
Neysluvenjur Íslendinga hafa breyst mikið á síðustu árum. Fólk leggur sífellt meiri áherslu á gæði og bragð og vill geta valið það sem hentar hverju sinni.
„Við hvetjum fólk til að koma í verslanir okkar í Kringlunni, Smáralind eða á Akureyri og smakka. Þar hjálpa kaffisérfræðingar við að finna rétta bollann en úrvalið er mikið, um 70 tegundir í Original og Vertuo línunum.“
„Við sjáum einnig aukna eftirspurn eftir koffínskertu kaffi og fjölbreyttum kaffidrykkjum, eins og ískaffi og mjólkurdrykkjum. Þar höfum við lagt áherslu á að bjóða breitt úrval sem mætir þessum breyttu þörfum.“