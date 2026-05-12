Betri svefngæði með bambus

Góður svefn er ein af grunnstoðum vellíðunar og það sem við sofum við skiptir meira máli en margir gera sér grein fyrir. Ágústa Gísladóttir, annar eigenda Lín Design, segir að aukin vitund um svefngæði hafi leitt til mikillar eftirspurnar eftir bambusrúmfötum. Á undanförnum árum hefur Heimaey bambuslínan orðið ein af vinsælustu vörulínum Lín Design.
„Viðskiptavinir okkar lýsa verulegri breytingu á svefngæðum eftir að hafa skipt yfir í bambus. Fólk vaknar sjaldnar yfir nóttina, svitnar minna og nær betri hvíld yfir nóttina. Margir lýsa því að þeim líði betur yfir daginn eftir að hafa sofið í bambusrúmfatnaði,“ segir Ágústa en Lín Design býður línuna Heimaey, rúmföt fyrir alla fjölskylduna úr 400 þráða bambus.
Einn helsti kostur bambus er hitastjórnunin. Efnið hjálpar til við að halda jöfnu hitastigi yfir nóttina, sem getur skipt miklu fyrir þá sem upplifa nætursvita eða eiga erfitt með að finna þægilegt hitastig í rúminu.
„Margir lýsa því að þeir svitni minna og sofi rólegar. Efnið er einstaklega mjúkt viðkomu, nánast eins og silki, og margir segja að það auðveldi þeim að snúa sér í rúminu,“ segir Ágústa.
„Fólk er farið að hugsa um svefngæði sem hluta af almennri líðan og við breytingu á því hvernig fólk velur sér rúmföt. Svefninn er svo stór hluti af líðan okkar og þá skipta efni, loftun, vottanir og gæði miklu máli. Fólk vill vita í hverju það sefur. Bambus er náttúrulegt efni, mjúkt og andar vel,“ segir Ágústa.
Í bambusrúmfötum frá Lín Design eru bönd í hornum sængurveranna til að binda sængina við og halda henni betur á sínum stað. „Bambus er svo mjúkur að sængin getur hreyfst inni í verinu. Þetta eru lítil smáatriði sem gera mikinn mun í daglegri notkun,“ segir Ágústa
Heimaey línan frá Lín Design hefur vaxið hratt síðustu ár og inniheldur í dag rúmföt, lök, koddaver og augngrímur fyrir bæði börn og fullorðna. Línan er OEKO-TEX® vottuð og nýjustu línurnar koma einnig með GOTS-vottun.
„Augngrímurnar úr bambus hafa einnig notið mikilla vinsælda að undanförnu, sérstaklega meðal fólks sem vill skapa meiri ró og betri svefnaðstæður. Þær hafa jafnframt verið vinsælar sem fyrirtækjagjafir yfir bjartari mánuðina,“ segir Ágústa.
Að sögn Ágústu er markmið Lín Design ekki aðeins að selja falleg rúmföt heldur að skapa betri svefnupplifun.„Við upplifum að fólk sé farið að hugsa meira um svefngæði sem hluta af almennri vellíðan. Það er ekki lengur bara spurning um hvernig rúmið lítur út heldur hvernig þér líður þegar þú vaknar.“