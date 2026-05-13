Þórunn Eva G. Pálsdóttir er tveggja barna móðir úr Hafnarfirði sem hefur tileinkað starf sitt stuðningi við langveik börn og fjölskyldur þeirra. Hún er stofnandi Mía Magic og einn helsti frumkvöðull á Íslandi í stuðningi sem slíkum, en starf hennar byggir bæði á faglegri þekkingu og persónulegri reynslu þar sem hún sjálf á tvö langveik börn.
Mía Magic er góðgerðafélag sem vinnur að því að gleðja langveik börn og fjölskyldur þeirra, meðal annars með því að afhenda svokölluð Míubox sem innihalda bæði fræðsluefni og stuðning sem hefur það að markmiði að létta undir í daglegu lífi fjölskyldna.
Mía Magic var stofnað árið 2021 en hugmyndin að verkefninu kviknaði nokkrum árum fyrr sem hluti af lokaverkefni Þórunnar í sjúkraliðanámi. Verkefnið þróaðist hratt úr fræðsluefni í víðtækara samfélagsverkefni sem í dag þjónar hundruðum barna og fjölskyldna.
„Míuboxin verða upphaflega til í Covid en þá er ákveðin unglingsstelpa sem ég þekki til sem heitir Sara Natalía að ganga í gegnum krabbameinsmeðferð. Ég vissi að henni leið ekki vel en hún var búin að vera inniliggjandi í næstum því heilt ár og heimsóknir bannaðar vegna Covid veirunnar.
Mig langaði til að gleðja hana og fann til smá gjafir sem ég setti í lítið box og færði henni, það var í raun fyrsta Míuboxið. Eftir það fer ég að gera þetta að alvöru og fæ með mér frábær fyrirtæki, þar á meðal Artasan og BetterYou,” segir Þórunn Eva.
BetterYou hefur undanfarin ár verið í samstarfi við Mía Magic en með samstarfinu leggur BetterYou til vítamín og steinefni sem fara í Míuboxin. Auk þess styður BetterYou við framkvæmd Míuverðlaunanna þar sem heilbrigðisstarfsfólk fær viðurkenningu fyrir ómetanleg störf sín. Samstarfið byggir á sameiginlegri sýn um að styðja heilsu og vellíðan, ekki einungis barnanna heldur einnig fjölskyldur þeirra.
„Það er okkur hjá Artasan mikilvægt að leggja okkar af mörkum til samfélagsins með því að styðja verkefni sem hafa raunveruleg áhrif á líf fólks. Starf Þórunnar Evu er einstakt og við erum stolt af því að geta tekið þátt í því,“
segir Heiða María Ívarsdóttir, vörumerkjastjóri BetterYou á Íslandi.
Í samstarfinu er að auki lögð áhersla á heilsu foreldra/forráðamanna langveikra barna. Foreldrar eða forráðamenn sem standa frammi fyrir langvarandi álagi vegna umönnunar barna sinna þurfa jafnframt að huga að eigin heilsu til að geta betur stutt börn sín. Betri næring ásamt góðum vítamínum og steinefnum geta stuðlað að aukinni orku, betri vellíðan og aukinni getu til að takast á við daglegar áskoranir sem þörf er á.
,,Skilnaðartíðni foreldra/forráðamanna langveikra barna er mjög há þannig að ég setti sjálfri mér markmið að bæta gjafabréfum í Míuboxin svo að foreldrarnir geti farið á hótel og út að borða reglulega. Það skiptir miklu máli að fara stundum saman út og átt góðan og nærandi dag. Við getum ekki hugsað um börnin okkar nema að vera í lagi sjálf,” segir Þórunn Eva sem hvetur alla foreldra og forráðamenn langveikra barna að hugsa líka um eigin heilsu.
Fyrir Þórunni Evu hefur BetterYou verið hluti af daglegri rútínu í nokkur ár og á undanförnum mánuðum hefur hún notað vörurnar markvisst með mælanlegum árangri.
„Ég hef átt erfitt með að halda uppi D- vítamín búskapnum mínum en ég er sjálf með smá heilsu vesen og fer því reglulega í blóðprufur. Ég fór í blóðprufu fyrr á árinu og mældist mjög lág í D- vítamín gildum en ég fór þá taka inn D- vítamínið frá BetterYou mjög markvisst og stundum tvöfaldan skammt til að byrja með. Þar sem ég fer mjög reglulega í blóðprufur þá sé árangur á svörtu og hvítu og ég get sagt með vissu að D- vítamín gildin hafa rokið upp í eðlilegt viðmið,“ segir Þórunn Eva.
Þórunn kýs að taka sín vítamín á kvöldin sem er hluti af hennar kvöldrútínu fyrir svefn.
„Mín vítamín eru á náttborðinu mínu og eru ákveðinn partur af því að fara að sofa. Maður þarf að finna sína eigin leið svo að vítamínin gleymist ekki en ég mæli hiklaust með spreyjunum frá BetterYou sem hafa auðveldað mér lífið,“
segir Þórunn Eva sem er hvergi nærri hætt að nota vörurnar og dásama virkni þeirra.
Á undanförnum árum hafa vítamínsprey vakið mikla athygli bæði hjá neytendum og innan heilbrigðisgeirans en með auknum vinsældum fylgir líka eðlileg spurning:
Munurinn á vítamínspreyjum og hefðbundnum töflum eða hylkjum liggur fyrst og fremst í því hvernig líkaminn nýtir sér næringarefnin. Þegar tafla eða hylki er tekið þarf það fara í gegnum meltingarkerfið áður en vítamínin frásogast. Vítamínsprey virka hins vegar á annan hátt, þeim er úðað beint í munn þar sem upptaka á sér stað í gegnum slímhúð í kinn eða undir tungunni. Þessi aðferð þar sem sprey eru notuð gerir það að verkum að vítamínið kemst beint út í blóðrásina án þess að fara alla leiðina í gegnum meltingarkerfið.
Vítamínið sniðgengur þannig alfarið meltingarveginn sem er að auki frábær kostur fyrir öll þau sem eiga erfitt með upptöku eða glíma við hvers konar meltingarkvilla. BetterYou vítamínspreyin sameina einfalda notkun og góða upptöku og geta því verið sérstaklega hentugur kostur fyrir langveik börn þar sem þau taka tillit til bæði líkamlegra og praktískra áskorana sem þessi hópur stendur frammi fyrir.
„Það sem fékk mig til að velja BetterYou var fyrst og fremst þægindin við spreyin. Það er svo ótrúlega auðvelt að muna eftir vítamínunum þar sem þau eru einföld í notkun og ekki skemmir fyrir hvað spreyin eru bragðgóð.“
„Ég fór að finna fyrir góðum og jákvæðum breytingum um tveimur vikum eftir að ég byrjaði að taka D- vítamínið markvisst. Ég er ekki eins þreytt á morgnana, ég er framtakasamari og almennt glaðari yfir daginn. Ég mæli með BetterYou vítamínspreyjunum fyrir öll og þess vegna get ég með góðri samvisku sett þau í Míuboxin,“ segir Þórunn Eva sem er sérlega þakklát fyrir samstarfið og þann einstaka kost að geta fært langveikum börnum mikilvæg vítamín.