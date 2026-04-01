Pungra­kvélin hefur slegið í gegn hjá Chad Grooming

Chad Grooming býður upp á frábærar vörur fyrir skegg, hár og rakstur. Meðal vinsælla vara eru rakkrem, krem eftir eftir rakstur, Obsidian Safety rakvélin, Safety Razor rakvélablöðin og SackMaster pungrakvélin.
Netverslunin Chad Grooming býður upp á fjölbreytt úrval vara fyrir hár, skegg og rakstur en hún fór í loftið í desember 2024.

Chad Grooming er í eigu bræðranna Ægis Hreins og Bjarts Freys Bjarnasona en meðal vinsælla vara fyrirtækisins má nefna rakkrem (Shaving Cream) og krem eftir eftir rakstur (After Shave), Obsidian Safety rakvélina, Safety Razor rakvélablöðin og SackMaster pungrakvélina.

„Þetta byrjaði sem hliðarverkefni en hefur vaxið mjög hratt síðustu mánuði,“ segir Ægir. „Vörur okkar fást einnig í Lyfju, Fjarðarkaup, Melabúðinni og nokkrum verslunum út á landi en eftir að þær fóru í sölu í Krónunni hafa vinsældir þeirra aukist mjög mikið.“

Shaving Cream og After Shave eru tvær frábærar vörur.

Shaving Cream og After Shave er framleitt í Lettlandi. „Rakkremið okkar er 96,15% náttúrulegt með frískandi blöndu af Sandalwood og Bergamot ilm. Hún inniheldur Aloe Vera, möndluolíu og Juniper Extract sem næra og mýkja húðina.“

After Shave er hinsvegar 97,57% náttúrulegt með frískandi blöndu af Sandalwood og Bergamot ilm. Kremið inniheldur avókadóolíu, sólblómafræolíu og Juniper Extract sem eru rakagefandi og næra og mýkja húðina vel.

„Mörg After Shave innihalda Ethanol sem er efnið sem veldur mestum sviða en það efni er ekki í okkar After Shave-i.“

SackMaster pungrakvélin hjálpar þér við rakstur á viðkvæmum svæðum líkamans.

Einstök pungrakvél fyrir viðkvæm svæði

SackMaster pungrakvélin hefur slegið í gegn enda einstaklega þægileg þegar kemur að rakstri á viðkvæmum svæðum líkamans. Vélin er með keramískum blöðum sem gerir raksturinn öruggari og minnkar mjög líkurnar á að skera sig á viðkvæmum svæðum.„Hefðbundnar skeggrakvélar eru með blöð úr stáli sem eru beittari og auka því líkurnar á að þú skerir þig á viðkvæmum svæðum.“

Rafhlaða pungrakvélarinnar endist í 60 mínútur og hægt er að kveikja á ljósi fyrir neðan rakstursblöðin til að sjá betur. Auk þess má nota vélina fyrir líkamshár eins og á bringu, baki og fótum.

Obsidian Safety rakvélin er tvíeggja skrímsli sem sneiðir hárin af mikilli nákvæmni.

Obsidian Safety rakvélin frá Chad Grooming er úr ryðfríu stáli og er einstaklega lipur. „Við erum að tala um tvíeggja skrímsli sem sneiðir hárin af mikilli nákvæmni. Með henni mælum við með að nota Safety Razor rakvélablöðin en þau koma í tíu saman í pakka. Það er fínt að skipta um rakvélablað á 5-10 skipta fresti.“

Ýmsir pakkar og áskriftarleiðir í boði

Hægt er að kaupa ýmsa pakka hjá Chad Grooming þar sem nokkrar vörur eru saman í pakka á afslætti. „Sem dæmi má nefna Obsidian Ultra pakkann en hann inniheldur SackMaster pungrakvél, Jett Beard Trimmer, Obsidian Safety rakvél og Safety Razor rakvélablöð, rakbursta og raksápu. Andvirði varanna er 34.450 kr. en pakkinn er á 25.837 kr.“

Hér má sjá sýnishorn af nokkrum pökkum.

Einnig er boðið upp á tvær áskriftarleiðir þar sem viðskiptavinur fær pakka t.d. mánaðarlega, annars vegar Safety Razor áskriftarpakkann og hins vegar Swift Shaver áskriftarpakkann.

Markaðssetningar strákanna hefur vakið eftirtekt en þeir auglýsa mikið á samfélagsmiðlum. „Við höfum t.d. unnið með áhrifavöldunum Guðjóni Smára og Andra Björns og áhrifavaldinum Axel Birgis, betur þekktur sem Big Sexý. Þar blöndum við saman gríni og gagnlegum fróðleik og höfum náð til fjölmargra nýrra viðskiptavina. Við höfum mikið notað Instagram og TikTok til að markaðssetja vörurnar með mjög góðum árangri.“

Utan fyrrnefndra vara býður Chad Grooming upp fjölmargar aðrar vörur fyrir skegg, rakstur og hár.

