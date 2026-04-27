Hárlos hjá körlum: Hvað veldur og hvernig er hægt að grípa inn í? Regalo 27. apríl 2026 12:44 Fríða Rut Heimisdóttir, hárgreiðslumeistari og eigandi Regalo fjallar hér um fyrstu merkin og hvað hægt er að gera. Um 70% karla upplifa hárlos á einhverjum tímapunkti á lífsleiðinni og hjá mörgum byrjar það fyrr en þeir gera sér grein fyrir. Fríða Rut Heimisdóttir, hárgreiðslumeistari og eigandi Regalo fjallar hér um fyrstu merkin og hvað hægt er að gera. Fyrstu merkin geta verið lúmsk, aðeins meira hár í sturtunni, minni fylling þegar hárið er greitt eða hársvörðurinn verður sýnilegri í björtu ljósi. Fyrir suma byrjar þetta við hárlínuna, hjá öðrum efst á höfðinu, og hjá mörgum er það einfaldlega tilfinningin að hárið sé ekki eins þétt, sterkt eða auðvelt í mótun og áður. Þó hárlos sé algengt er mikilvægt að muna að það er ekki bara eitthvað sem gerist án skýringa. Í dag vitum við mun meira um hvað veldur og hvað er hægt að gera til að hægja á ferlinu og styðja við heilbrigðara og fyllra hár. Hárið fer í gegnum náttúrulega hringrás sem skiptist í nokkra fasa. Anagen er vaxtarfasi, svokallað heilbrigt ástand þar sem hárið vex jafnt og þétt og hárlos er lítið. Þar á eftir kemur Catagen, stutt millistig þar sem vöxtur stöðvast tímabundið. Telogen er hvíldarfasi og að lokum Exogen, þegar hárið fellur og nýtt tekur við. Það er alveg eðlilegt að missa um 50–100 hár á dag, en þegar sá fjöldi eykst eða þessi hringrás raskast, getur hárlos orðið sýnilegt. Þá fer maður oft að taka eftir meiri hármissi í sturtu eða í daglegri umhirðu ásamt minni þykkt og fyllingu. Þetta eru oft fyrstu merkin um að kominn sé tími til að bregðast við. Ástæður hárloss og þynningar hjá körlum eru margar og yfirleitt spila nokkrir þættir saman Erfðir og hormón skipta miklu máli, en einnig getur streita, svefnleysi, næring, veikindi, lyf og daglegt álag haft áhrif. Ytri þættir eins og mengun, UV-geislar og harðar hárvörur geta líka haft sitt að segja. Það sem margir átta sig ekki á er að vandinn snýst ekki bara um að fleiri hár falli, heldur líka að hárþráðurinn sjálfur getur orðið fíngerðari með tímanum. Þá missir hárið þéttleika, styrk og fyllingu, og það er einmitt á því stigi sem margir fara að finna að hárið „liggur ekki eins vel“ eða virðist flatara og líflausara. Góðu fréttirnar eru að því fyrr sem gripið er inn í, því meiri möguleiki er á góðum árangri Sjampó sem styður við heilbrigðan hársvörð og hjálpar til við að auka fyllingu er gott fyrsta skref, en það er mikilvægt að hafa í huga að það stppar stutt áður en það er skolað. Því skiptir daglegt serum lykilmáli. Innihaldsefni eins og Aminexil, sem notað er meðal annars af Kérastase og L’Oréal Professionnel, hafa vakið mikla athygli þar sem þau hjálpa til við að styrkja rótina og styðja við betri festu hársins í hársekknum. Samhliða því hjálpa innihaldsefni eins og ginger rót og creatine til við að vernda hárið gegn daglegu álagi og styrkja hárþráðinn, þannig að hárið virðist bæði heilbrigðara og fyllra. Sjampó sem hentar þörfum hársins Fyrir þá sem upplifa hárlos henta vel sjampó sem hreinsa hársvörðinn og undirbúa hann fyrir frekari meðferð, eins og Bain de Force Quotidien frá Kérastase eða Serioxyl Advanced Purifier & Bodifier Shampoo frá L’Oréal Professionnel. Fyrir þá sem finna frekar fyrir þynnra og fíngerðu hári getur Bain de Masse Épaississant eða Bain Densité Homme Shampop frá Kérastase verið góður kostur, þar sem það gefur hárinu strax meiri fyllingu og áferð. Það sem hins vegar skiptir mestu máli í allri rútínunni er serumið, þar liggur raunverulegur munur.Sjampó og næring eru mikilvægar vörur sem hreinsa og bæta áferð hársins, en þær vinna að mestu á yfirborði og eru skolaðar úr eftir stuttan tíma. Serumið er hins vegar það skref sem situr eftir, vinnur lengur og fer beint að rót vandans. Það er einmitt hér sem breytingin gerist. Serum sem er borið daglega í hársvörðinn og vinnur markvisst á rótinni, styrkir hársekkina og styður við betri festu hársins í hársverðinum. Með reglulegri notkun í minnsta kosti 6 vikur getur það hjálpað til við að draga úr hárlosi og skapa betri skilyrði fyrir heilbrigðari hárvöxt. Í faglegri hárumhirðu er oft talað um að hársvörðurinn sé grunnurinn að öllu og þegar hann fær rétta umhirðu breytist ekki bara útlitið, heldur líka gæði og styrkur hársins til lengri tíma. Það er þessi nálgun sem hefur mótað þróun nútímalausna þar sem virkar formúlur og dagleg notkun vinna saman að raunverulegum árangri. Serum eins og Genesis Homme Sérum Anti-Chute Fortifiant frá Kérastase eða Aminexil Advanced Serum frá L’Oréal Professionnel styrkja hársekkina og hjálpa til við að draga úr hárlosi. Fyrir þá sem vilja frekar auka þéttleika og fyllingu hársins getur Serioxyl Advanced Denser Hair Serum frá L’Oréal Professionnel verið góður kostur, þar sem það styður við sýnilega þéttara hár með reglulegri notkun. Að lokum geta réttar mótunarvörur gert strax mikinn mun á útliti hársins. Vörur eins og Spray de Force Épaississant frá Kérastase gefa hárinu meiri áferð, lyftingu og þéttleika án þess að þyngja það. Þær hjálpa því ekki aðeins til við stílingu, heldur einnig við að láta hárið líta fyllra og þéttara út strax. Auk hefðbundinna mótunarvara eru svokallaðar þykkingar- eða blástursvörur sérstaklega góðar fyrir karla sem vilja meiri fyllingu án þess að hárið verði þungt eða stíft. Þær eru notaðar í rakt hár áður en það er þurrkað og vinna þannig að því að þykkja hárþráðinn og gefa lyftingu frá rótinni. Hárlos hjá körlum þarf því ekki að vera eitthvað sem menn sætta sig bara við. Þvert á móti er þetta orðið mun opnara umræðuefni en áður og í dag eru til faglegar lausnir sem miða bæði að því að bæta útlit hársins strax og styðja við heilbrigðari hárvöxt til lengri tíma. Lykillinn er að taka eftir fyrstu merkjunum, byrja tímanlega og velja einfaldar lausnir sem auðvelt er að halda sig við. Því þegar kemur að hárinu, eins og svo mörgu öðru, skilar stöðug og markviss umhirða bestum árangri. Netbúðir sem þjónusta landið allt eru www.beautybar.is – www.sapa.is og búðir þeirra í Kringlunni og Laugavegi. Endilega fylgdu okkur á samfélagsmiðlunum undir: Regalofagmenn 