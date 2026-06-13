Þremur skemmtistöðum var lokað í sameiginlegum aðgerðum lögreglunnar og Skattsins í gærkvöldi og í nótt. Staðirnir eru í Hafnarfirði og í Reykjavík en aðgerðin beindist gegn öryggisþjónustufyrirtæki sem starfar á stöðunum.
Er þetta meðal þess sem greint er frá í tilkynningu lögreglu en þar segir einnig að lögreglan hafi stöðvað rekstur öryggisþjónustu sem ekki hafi verið með starfsleyfi. Því hafi tveir skemmtistaðir þurft að stöðva rekstur sinn þar sem þeir sátu uppi án dyravarða og ekki tekist að útvega nýja.
Þriðja skemmtistaðnum var svo gert að loka að beiðni Skattsins en í tilkynningunni segir að lögregla verði með áframhaldandi eftirlit sem og aðgerðir sem séu væntanlegar á næstu dögum og vikum.