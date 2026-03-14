Leikmenn íranska karlalandsliðsins í fótbolta hafa sent frá sér yfirlýsingu þar sem þeir segja að enginn geti bannað þeim að keppa á HM 2026. Donald Trump Bandaríkjaforseti sagði að ef til vill væri betra að Íranir héldu sig heima þegar HM fer fram í Bandaríkjunum, Kanada og Mexíkó í sumar.
Í fyrradag sagði Trump á samfélagsmiðli sínum, Truth Social, að affarsælast væri ef Íranir myndu ekki taka þátt á HM.
„Íranska landsliðið í fótbolta er velkomið á heimsmeistaramótið, en ég tel það í raun ekki viðeigandi að það sé þar, lífs þeirra og öryggis vegna. Þakka ykkur fyrir að veita þessu máli athygli!“ skrifaði Trump.
Íþróttamálaráðherra Írans hefur einnig látið hafa eftir sér að íranska fótboltalandsliðið gæti alls ekki tekið þátt á HM sem hefst 11. júní og lýkur 19. júlí.
Í yfirlýsingu sem birtist á Instagram-síðu íranska landsliðsins segja leikmenn þess að enginn gæti bannað þeim að keppa á HM. Ef einhverju landi ætti að vera meinað að taka þátt á HM væru það Bandaríkin. Um síðustu mánaðamót réðust Bandaríkin og Ísrael inn í Íran og réðu æðstaklerkinn Ali Khamenei af dögum.
„Heimsmeistaramótið er söguleg og alþjóðleg keppni sem FIFA stjórnar, ekki einhver einstaklingur eða land. Íranska liðið, með styrk og afgerandi sigrum sem hinir hugrökku synir landsins unnu, var meðal þeirra fyrstu til að tryggja sér sæti á mótinu,“ segir í yfirlýsingu íranska landsliðsins.
„Enginn getur bannað íranska liðinu að keppa á HM. Eina landið sem ætti að vera útilokað eru hinir svokölluðu gestgjafar sem geta ekki tryggt öryggi liðanna sem taka þátt á mótinu.“
Gianni Infantino, forseti FIFA, fundaði með Trump fyrr í vikunni. Þar á Bandaríkjaforseti að hafa tjáð honum að Íranir væru velkomnir á HM. Á fimmtudaginn var hins vegar annað hljóð komið í strokkinn.
Íran er í G-riðli heimsmeistaramótsins ásamt Belgíu, Egyptalandi og Nýja-Sjálandi. Allir leikir Írana í riðlinum eiga að fara fram í Bandaríkjunum. Fyrstu tveir í Los Angeles og sá síðasti í Seattle.
Gianni Infantino, forseti FIFA, segir Donald Trump Bandaríkjaforseta hafa fullvissað sig um að landslið Írans sé velkomið til Bandaríkjanna á HM í sumar og að mótið muni sameina heiminn. Orð hans virka hjákátleg á meðan gestgjafinn ræðst á eitt þátttökuríkjanna og útilokar stuðningsmenn frá því að sjá þar leiki.
Útlit er fyrir að í fyrsta sinn í 76 ár muni lið draga sig úr keppni á HM í fótbolta í sumar. Íþróttamálaráðherra Írans segir ekki koma til greina að mæta á mót í Bandaríkjunum eftir að Bandaríkjamenn réðu æðstaklerkinn Ali Khamenei af dögum.
Útlit er fyrir að Íran segi sig úr heimsmeistaramóti karla í fótbolta í sumar sökum árása Bandaríkjanna og Ísraels. Það yrðu söguleg tíðindi og sagnfræðingur segir stöðuna geta orðið vandræðalega fyrir FIFA.
Donald Trump forseti Bandaríkjanna segir í samtali við vefmiðilinn Politico að honum sé alveg sama hvort Íran taki þátt í heimsmeistaramótinu í fótbolta í sumar eða ekki.
Tafarlaust hlé hefur verið gert á öllum fótboltakeppnum í Íran í skugga árásar Bandaríkjanna og Ísraels á ríkið í gær. Forseti knattspyrnusambands landsins segir ólíklegt að íranska landsliðið keppi á HM í Bandaríkjunum, Kanada og Mexíkó í sumar. FIFA fundar um málið.