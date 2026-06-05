Fótbolti

Lið Ís­lands gegn Úkraínu: Thelma, Sandra og Emilía fremstar

Sindri Sverrisson skrifar
Hildur Antonsdóttir er á miðjunni gegn Úkraínu rétt eins og þegar Ísland vann 1-0 sigur á Laugardalsvelli í apríl.
Hildur Antonsdóttir er á miðjunni gegn Úkraínu rétt eins og þegar Ísland vann 1-0 sigur á Laugardalsvelli í apríl. vísir/Diego

Þorsteinn Halldórsson hefur tilkynnt byrjunarlið Íslands sem mætir Úkraínu í dag í lykilleik í baráttunni um að komast á HM kvenna í fótbolta í Brasilíu 2027.

Ísland er án Sveindísar Jane Jónsdóttur og eina mannabreytingin á byrjunarliðinu frá 1-0 sigri Íslands gegn Úkraínu í apríl er sú að Emilía Kiær Ásgeirsdóttir kemur inn í stað Sveindísar.

Með Emilíu í fremstu víglínu verða Sandra María Jessen og Thelma Karen Pálmadóttir en fyrri leikurinn við Úkraínu var einmitt fyrsti og þar til nú eini leikur hinnar 18 ára Thelmu Karenar í byrjunarliðinu.

Byrjunarlið Íslands:

Mark: Cecilía Rán Rúnarsdóttir

Vörn: Guðrún Arnardóttir, Glódís Perla Viggósdóttir, Ingibjörg Sigurðardóttir, Sædís Rún Heiðarsdóttir

Miðja: Hildur Antonsdóttir, Alexandra Jóhannsdóttir, Karólína Lea Vilhjálmsdóttir

Sókn: Emilía Kiær Ásgeirsdóttir, Thelma Karen Pálmadóttir, Sandra María Jessen

Varamenn:  Telma Ívarsdóttir, Fanney Inga Birkisdóttir, Arna Eiríksdóttir, Katla Tryggvadóttir, Diljá Ýr Zomers, Birta Georgsdóttir, Hlín Eiríksdóttir, María Catharina Ólafsdóttir Gros, Ída Marín Hermannsdóttir, Linda Líf Boama, Hrafnhildur Ása Halldórsdóttir.

Ísland er með 22 manna hóp í stað 23 þar sem Hafrún Rakel Halldórsdóttir meiddist. Jelena Tinna Kujundzic kemur inn í hennar stað fyrir leikinn við Spán á þriðjudag.

Leikurinn í dag fer fram í Mielec í Póllandi, vegna stríðsins í Úkraínu, og hefst klukkan 16 að íslenskum tíma.

Ísland vann 1-0 þegar liðin mættust á Laugardalsvelli í apríl og er með þrjú stig í riðlinum en Úkraína án stiga. England er efst með 12 stig og Spánn með 9 stig en þau lið mætast á Spáni í kvöld. Lokaumferð undankeppninnar er svo á þriðjudag þegar Ísland tekur á móti Spáni og England á móti Úkraínu.

Efsta lið riðilsins kemst beint á HM, liðin í 2.-3. sæti fara í umspilsleið 1 en neðsta liðið í umspilsleið 2 sem er umtalsvert erfiðari en leið 1, eins og lesa má nánar um hér:

Landslið kvenna í fótbolta HM 2027 í Brasilíu

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