Lið Íslands gegn Úkraínu: Thelma, Sandra og Emilía fremstar Sindri Sverrisson skrifar 5. júní 2026 14:51 Hildur Antonsdóttir er á miðjunni gegn Úkraínu rétt eins og þegar Ísland vann 1-0 sigur á Laugardalsvelli í apríl. vísir/Diego Þorsteinn Halldórsson hefur tilkynnt byrjunarlið Íslands sem mætir Úkraínu í dag í lykilleik í baráttunni um að komast á HM kvenna í fótbolta í Brasilíu 2027. Ísland er án Sveindísar Jane Jónsdóttur og eina mannabreytingin á byrjunarliðinu frá 1-0 sigri Íslands gegn Úkraínu í apríl er sú að Emilía Kiær Ásgeirsdóttir kemur inn í stað Sveindísar. Með Emilíu í fremstu víglínu verða Sandra María Jessen og Thelma Karen Pálmadóttir en fyrri leikurinn við Úkraínu var einmitt fyrsti og þar til nú eini leikur hinnar 18 ára Thelmu Karenar í byrjunarliðinu. Byrjunarlið Íslands: Mark: Cecilía Rán Rúnarsdóttir Vörn: Guðrún Arnardóttir, Glódís Perla Viggósdóttir, Ingibjörg Sigurðardóttir, Sædís Rún Heiðarsdóttir Miðja: Hildur Antonsdóttir, Alexandra Jóhannsdóttir, Karólína Lea Vilhjálmsdóttir Sókn: Emilía Kiær Ásgeirsdóttir, Thelma Karen Pálmadóttir, Sandra María Jessen Varamenn: Telma Ívarsdóttir, Fanney Inga Birkisdóttir, Arna Eiríksdóttir, Katla Tryggvadóttir, Diljá Ýr Zomers, Birta Georgsdóttir, Hlín Eiríksdóttir, María Catharina Ólafsdóttir Gros, Ída Marín Hermannsdóttir, Linda Líf Boama, Hrafnhildur Ása Halldórsdóttir. Ísland er með 22 manna hóp í stað 23 þar sem Hafrún Rakel Halldórsdóttir meiddist. Jelena Tinna Kujundzic kemur inn í hennar stað fyrir leikinn við Spán á þriðjudag. Leikurinn í dag fer fram í Mielec í Póllandi, vegna stríðsins í Úkraínu, og hefst klukkan 16 að íslenskum tíma. Ísland vann 1-0 þegar liðin mættust á Laugardalsvelli í apríl og er með þrjú stig í riðlinum en Úkraína án stiga. England er efst með 12 stig og Spánn með 9 stig en þau lið mætast á Spáni í kvöld. Lokaumferð undankeppninnar er svo á þriðjudag þegar Ísland tekur á móti Spáni og England á móti Úkraínu. Efsta lið riðilsins kemst beint á HM, liðin í 2.-3. sæti fara í umspilsleið 1 en neðsta liðið í umspilsleið 2 sem er umtalsvert erfiðari en leið 1, eins og lesa má nánar um hér: Landslið kvenna í fótbolta HM 2027 í Brasilíu Mest lesið Dæmdur í lífstíðarbann frá öllum NBA leikjum Körfubolti Bjóða Söru velkomna heim með gæsahúðarmyndbandi Íslenski boltinn Guðjón Valur þjálfari ársins í Þýskalandi Handbolti Höggin dynja á Þórsurum: Norðmaðurinn farinn heim Íslenski boltinn Furðu lostinn yfir brottrekstri Freys Fótbolti Á völlinn eftir þrjú slit, fjögur ár og fimm aðgerðir: „Ólýsanlegt“ Íslenski boltinn Vandræðaleg auglýsing og köld kveðja Sport Heimsmeistari hélt að hún væri með tíðaverki en endaði á sjúkrahúsi Sport Ekki Andabæjarútgáfa af norskri menningu Fótbolti Tækifæri bjóðist í fjarveru Sveindísar í lykilleik dagsins Fótbolti Fleiri fréttir Úkraína - Ísland | Stelpurnar okkar geta tekið risaskref í átt að HM Lið Íslands gegn Úkraínu: Thelma, Sandra og Emilía fremstar Furðu lostinn yfir brottrekstri Freys Höggin dynja á Þórsurum: Norðmaðurinn farinn heim Hjóluðu á HM frá Argentínu til Bandaríkjanna Þurfa að borga tvo milljarða til að fá José Mourinho Þrír Arsenal-leikmenn tilnefndir sem leikmaður ársins Bjóða Söru velkomna heim með gæsahúðarmyndbandi Stuðningsmannahópar Celtic vilja ekki fá Keane Ekki Andabæjarútgáfa af norskri menningu HM-minning: Tapið sem fékk alla Brasilíu til að gráta og banna búninginn Tækifæri bjóðist í fjarveru Sveindísar í lykilleik dagsins Á völlinn eftir þrjú slit, fjögur ár og fimm aðgerðir: „Ólýsanlegt“ „Verður svolítið hissa á því hversu mikil áhrif þetta mun hafa á líf hans“ Allur leikmannahópurinn saman í þjóðsöngvunum Þrjár opnunarhátíðir á HM og stórstjörnur á þeim öllum Grikkir gerðu Svíum grikk á lokasekúndum leiksins Iraola kynntur til leiks hjá Liverpool Óvíst hver tekur við af Schmeichel Sara Björk snýr heim í Hauka FIFA tók U-beygju og bannar vatnsflöskur „Eins og fjölskylda í sólarlandaferð“ Stelpurnar okkar hálfa leið á HM með sigri „Þetta voru ótrúlegir dagar, en líka alveg magnaðir dagar“ „Það vill enginn í hópnum sjá hann fara“ Stelpurnar okkar ekki sammála um hverjir vinna HM Tekur meira á fjölskylduna en hann sjálfan Ögmundur laus allra mála hjá Val HM-minning: Leið yfir móður hans þegar hún fékk fréttirnar Jelena kölluð inn í landsliðið Sjá meira