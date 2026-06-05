Náðu miðum á HM án þess að borga fyrir þá

Sextíu einstaklingar náðu miðum á leiki á HM í fótbolta án þess að borga fyrir þá sökum galla á miðasöluvef FIFA. Sambandið krefst þess nú að umræddir einstaklingar borgi fyrir miðana innan sjö daga.
Heimsmeistaramótið hefst þann 11.júní næstkomandi en mótið fer fram í Bandaríkjunum, Mexíkó og Kanada þetta árið.
Sökum galla á miðasöluvef FIFA á leiki mótsins náðu um sextíu stuðningsmenn að næla sér í miða á leik á mótinu án þess að borga fyrir þá. Þegar klára átti kaupin kom verðmiðinn 0 Bandaríkjadalir upp.
Það var Sky News sem greindi frá en FIFA harmar að þessi staða hafi komið upp og krefst þess nú að stuðningsmennirnir sextíu borgi fyrir miðana sem þeir fengu innan sjö daga. Ef þeir borga ekki fyrir þá verða miðarnir teknir af þeim.
Umræddir miðar voru allir á leiki í riðlakeppni mótsins í Toronto.