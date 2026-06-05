Fótbolti

Markaveisla í Lengjudeildinni

Andri Broddason skrifar
Leiknir unnu góðan sigur í kvöld.
Leiknir unnu góðan sigur í kvöld. Leiknir Reykjavík

Þrír leikir voru spilaðir í Lengjudeild karla í kvöld og fengum við vægast sagt markaveislu. Í þremur leikjum voru skoruð samtals tólf mörk og þar af sex í einum leik.

Njarðvík tók á móti ÍR og byrjuðu ÍR-ingar sterkir með marki strax á 8. mínútu eftir klaufaskap hjá Njarðvíkingum. Njarðvíkingar svara með tveimur mörkum áður en flautað er til hálfleiks og eru yfir þegar seinni hálfleikur byrjar, 2-1.

Í hálfleik gerir ÍR þrefalda skiptingu en það hefur ekki hjálpað þeim í leiknum. Í seinni hálfleik var aðeins eitt lið á vellinum og það var Njarðvík. Þeir skora þrjú mörk í seinni hálfleik og innsigla sterkan sigur 5-1.

Með sigrinum fer Njarðvík upp í sjöunda sæti deildarinnar og er þar í fínum málum.

Náðu í sigur á lokasprettinum

Ægir tók á móti Leikni í Þorlákshöfn og er hægt að segja að þarna hafi mæst tvö lið stál í stál. Eftir rólegan fyrri hálfleik þá var þörf fyrir vítamínsprautu í seinni hálfleik.

Bæði lið gera breytingar í hálfleik en hvorugt lið náði að ógna almennilega í byrjun seinni hálfleiks. Á 70. mínútu opnast flóðgáttirnar og á níu mínútna kafla skora Leiknismenn þrjú mörk. Vörn Ægis opnaðist loksins og eftir fyrsta markið héldu mörkin bara áfram að koma. Leiknir sótti góðan sigur þar sem leikurinn endaði 3-0.

Leiknir hoppaði vel upp töfluna með þessum sigri og situr í fimmta sæti deildarinnar. Ægir situr eftir með súrt ennið eftir góðar 70. mínútur í ellefta sæti.

Unnu toppliðið manni færri

Topplið Aftureldingar fór í heimsókn í Kórinn þar sem HK tók á móti því. Fyrir leikinn var Afturelding búin að vinna fimm leiki í röð.

Mikill hasar var í leiknum en HK komst yfir strax á 11. mínútu þegar Atli Þór Gunnarsson fylgdi eftir skoti sem var varið út í teiginn. Tíu mínútum seinna jafnar Afturelding leikinn eftir aukaspyrnu og staðan jöfn í hálfleik 1-1.

Í seinni hálfleiknum gerist furðulegt atvik þegar Afturelding gerir tvöfalda skiptingu á meðan HK er að taka horn. Leikmennirnir voru varla komnir inn í teiginn þegar hornspyrnan var tekin og hún fer beint í markið og HK komið yfir 2-1.

Nokkrum mínútum síðar fær Haukur Leifur Eiríksson réttilega rautt spjald eftir glannalega tæklingu og HK var manni færri síðustu tíu mínúturnar. Afturelding reyndi eins og hún gat að jafna í lokin en HK náði að halda sigrinum út.

HK sitja nú í þriðja sæti deildarinnar, aðeins stigi frá toppliði Aftureldingar. Flottur sigur hjá HK og mikilvægt að halda út einum færri.

Lengjudeild karla

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