Markaveisla í Lengjudeildinni Andri Broddason skrifar 5. júní 2026 21:58 Leiknir unnu góðan sigur í kvöld. Leiknir Reykjavík Þrír leikir voru spilaðir í Lengjudeild karla í kvöld og fengum við vægast sagt markaveislu. Í þremur leikjum voru skoruð samtals tólf mörk og þar af sex í einum leik. Njarðvík tók á móti ÍR og byrjuðu ÍR-ingar sterkir með marki strax á 8. mínútu eftir klaufaskap hjá Njarðvíkingum. Njarðvíkingar svara með tveimur mörkum áður en flautað er til hálfleiks og eru yfir þegar seinni hálfleikur byrjar, 2-1. Í hálfleik gerir ÍR þrefalda skiptingu en það hefur ekki hjálpað þeim í leiknum. Í seinni hálfleik var aðeins eitt lið á vellinum og það var Njarðvík. Þeir skora þrjú mörk í seinni hálfleik og innsigla sterkan sigur 5-1. Með sigrinum fer Njarðvík upp í sjöunda sæti deildarinnar og er þar í fínum málum. Náðu í sigur á lokasprettinum Ægir tók á móti Leikni í Þorlákshöfn og er hægt að segja að þarna hafi mæst tvö lið stál í stál. Eftir rólegan fyrri hálfleik þá var þörf fyrir vítamínsprautu í seinni hálfleik. Bæði lið gera breytingar í hálfleik en hvorugt lið náði að ógna almennilega í byrjun seinni hálfleiks. Á 70. mínútu opnast flóðgáttirnar og á níu mínútna kafla skora Leiknismenn þrjú mörk. Vörn Ægis opnaðist loksins og eftir fyrsta markið héldu mörkin bara áfram að koma. Leiknir sótti góðan sigur þar sem leikurinn endaði 3-0. Leiknir hoppaði vel upp töfluna með þessum sigri og situr í fimmta sæti deildarinnar. Ægir situr eftir með súrt ennið eftir góðar 70. mínútur í ellefta sæti. Unnu toppliðið manni færri Topplið Aftureldingar fór í heimsókn í Kórinn þar sem HK tók á móti því. Fyrir leikinn var Afturelding búin að vinna fimm leiki í röð. Mikill hasar var í leiknum en HK komst yfir strax á 11. mínútu þegar Atli Þór Gunnarsson fylgdi eftir skoti sem var varið út í teiginn. Tíu mínútum seinna jafnar Afturelding leikinn eftir aukaspyrnu og staðan jöfn í hálfleik 1-1. Í seinni hálfleiknum gerist furðulegt atvik þegar Afturelding gerir tvöfalda skiptingu á meðan HK er að taka horn. Leikmennirnir voru varla komnir inn í teiginn þegar hornspyrnan var tekin og hún fer beint í markið og HK komið yfir 2-1. Nokkrum mínútum síðar fær Haukur Leifur Eiríksson réttilega rautt spjald eftir glannalega tæklingu og HK var manni færri síðustu tíu mínúturnar. Afturelding reyndi eins og hún gat að jafna í lokin en HK náði að halda sigrinum út. HK sitja nú í þriðja sæti deildarinnar, aðeins stigi frá toppliði Aftureldingar. Flottur sigur hjá HK og mikilvægt að halda út einum færri. Lengjudeild karla Mest lesið Uppgjörið: Úkraína - Ísland 0-1 | Stórt skref í átt að HM Fótbolti Bjóða Söru velkomna heim með gæsahúðarmyndbandi Íslenski boltinn Dæmdur í lífstíðarbann frá öllum NBA leikjum Körfubolti Guðjón Valur þjálfari ársins í Þýskalandi Handbolti Höggin dynja á Þórsurum: Norðmaðurinn farinn heim Íslenski boltinn Furðu lostinn yfir brottrekstri Freys Fótbolti Aron Einar heim í Þorpið? Íslenski boltinn Stórsigur hjá Belgum undir stjórn Elísabetar Fótbolti Vandræðaleg auglýsing og köld kveðja Sport Heimsmeistari hélt að hún væri með tíðaverki en endaði á sjúkrahúsi Sport Fleiri fréttir Fór á spítala og HM gæti verið í hættu Hefur ekki áhyggjur af slæmum velli Myndasyrpa: Sara Björk snýr heim Verður hjá Celtic eitt ár í viðbót Markaveisla í Lengjudeildinni Heimsmeistararnir lögðu Evrópumeistarana Stórsigur hjá Belgum undir stjórn Elísabetar „Markmiðinu er náð“ Uppgjörið: Úkraína - Ísland 0-1 | Stórt skref í átt að HM Aron Einar heim í Þorpið? Náðu miðum á HM án þess að borga fyrir þá Sara Björk tekur einnig að sér afreksþjálfun hjá Haukum Lið Íslands gegn Úkraínu: Thelma, Sandra og Emilía fremstar Furðu lostinn yfir brottrekstri Freys Höggin dynja á Þórsurum: Norðmaðurinn farinn heim Hjóluðu á HM frá Argentínu til Bandaríkjanna Þurfa að borga tvo milljarða til að fá José Mourinho Þrír Arsenal-leikmenn tilnefndir sem leikmaður ársins Bjóða Söru velkomna heim með gæsahúðarmyndbandi Stuðningsmannahópar Celtic vilja ekki fá Keane Ekki Andabæjarútgáfa af norskri menningu HM-minning: Tapið sem fékk alla Brasilíu til að gráta og banna búninginn Tækifæri bjóðist í fjarveru Sveindísar í lykilleik dagsins Á völlinn eftir þrjú slit, fjögur ár og fimm aðgerðir: „Ólýsanlegt“ „Verður svolítið hissa á því hversu mikil áhrif þetta mun hafa á líf hans“ Allur leikmannahópurinn saman í þjóðsöngvunum Þrjár opnunarhátíðir á HM og stórstjörnur á þeim öllum Grikkir gerðu Svíum grikk á lokasekúndum leiksins Iraola kynntur til leiks hjá Liverpool Óvíst hver tekur við af Schmeichel Sjá meira