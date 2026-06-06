Fótbolti

Rauði djöfullinn Doku gerir varnar­menn grá­hærða

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Jeremy Doku gaf tvær stoðsendingar og sólaði menn mun oftar.
Jeremy Doku gaf tvær stoðsendingar og sólaði menn mun oftar. Joris Verwijst/Soccrates/Getty Images

Jeremy Doku hefur verið í fantaformi fyrir Belgíu í aðdraganda HM og lagði upp tvö mörk í 5-0 sigri liðsins í æfingaleik gegn Túnis.

Bæði Belgía og Túnis voru að ljúka undirbúningi sínum fyrir HM en ljóst er að Rauðu djöflarnir fara með margfalt meira sjálfstraust þangað eftir úrslit dagsins.

Belgía vann algjöran yfirburðasigur með fimm mörkum frá Leandro Trossard, Christian De Ketelaere, Kevin De Bruyne, Dodi Lukebakio og Nicolas Raskin.

Jeremy Doku náði ekki að skora sjálfur en lagði upp tvö mörk. 

Hann gerði varnarmönnum Túnis líka lífið leitt með hraða sínum og krafti á vinstri kantinum. Alveg eins og síðasta æfingaleik Belgíu gegn Króatíu, þegar Josic Stanisic var sólaður upp úr skónum ítrekað.

Doku fór illa með Túnismenn og undir lok fyrri hálfleiks voru þeir orðnir svo þreyttir á honum að Khalil Ayari ákvað að skriðtækla Doku. Belgar brugðust illa við og létu Ayari heyra það.

Túnis átti skot í slána í stöðunni 2-0 í upphafi seinni hálfleiks. Skömmu síðar fékk Ismael Gharbi að líta rautt spjald og þá tók Belgía algjörlega yfir, lokatölur 5-0.

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