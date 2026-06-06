Rauði djöfullinn Doku gerir varnarmenn gráhærða Ágúst Orri Arnarson skrifar 6. júní 2026 15:39 Jeremy Doku gaf tvær stoðsendingar og sólaði menn mun oftar. Joris Verwijst/Soccrates/Getty Images Jeremy Doku hefur verið í fantaformi fyrir Belgíu í aðdraganda HM og lagði upp tvö mörk í 5-0 sigri liðsins í æfingaleik gegn Túnis. Bæði Belgía og Túnis voru að ljúka undirbúningi sínum fyrir HM en ljóst er að Rauðu djöflarnir fara með margfalt meira sjálfstraust þangað eftir úrslit dagsins. Belgía vann algjöran yfirburðasigur með fimm mörkum frá Leandro Trossard, Christian De Ketelaere, Kevin De Bruyne, Dodi Lukebakio og Nicolas Raskin. Jeremy Doku náði ekki að skora sjálfur en lagði upp tvö mörk. Hann gerði varnarmönnum Túnis líka lífið leitt með hraða sínum og krafti á vinstri kantinum. Alveg eins og síðasta æfingaleik Belgíu gegn Króatíu, þegar Josic Stanisic var sólaður upp úr skónum ítrekað. Doku fór illa með Túnismenn og undir lok fyrri hálfleiks voru þeir orðnir svo þreyttir á honum að Khalil Ayari ákvað að skriðtækla Doku. Belgar brugðust illa við og létu Ayari heyra það. Túnis átti skot í slána í stöðunni 2-0 í upphafi seinni hálfleiks. Skömmu síðar fékk Ismael Gharbi að líta rautt spjald og þá tók Belgía algjörlega yfir, lokatölur 5-0. HM 2026 í fótbolta Mest lesið Elísa meðal tíu efstu á EM í utanvegahlaupum Sport Rúmlega helmingur hlaupara þurfti að hætta Sport Gamlir draugar sóttu að Arnari í Japan Fótbolti Stórsigur hjá Belgum undir stjórn Elísabetar Fótbolti Fór á spítala og HM gæti verið í hættu Fótbolti Írarnir hans Heimis skemmdu kveðjupartý Kanada Fótbolti Borinn grátandi af velli viku fyrir HM Fótbolti Aron Einar heim í Þorpið? Íslenski boltinn Byrjaði mótið með enga styrktaraðila og áhyggjur af hótelkostnaði Sport Mistök Wembanyama leiddu til annars sigurs Knicks Sport Fleiri fréttir Sigurður Egill með tvennu í sigri Þróttar Rauði djöfullinn Doku gerir varnarmenn gráhærða Slot hefur engan áhuga á starfinu hjá Fulham Formaður West Ham segir af sér vegna „falskra ásakana“ sem verða opinberaðar Landsliðsmenn Íran komnir með ferðaleyfi til Bandaríkjanna Borinn grátandi af velli viku fyrir HM Írarnir hans Heimis skemmdu kveðjupartý Kanada HM-minning: „Leyfið þeim að kyssast“ Gamlir draugar sóttu að Arnari í Japan „Við nutum þess í botn að vera þarna“ Fór á spítala og HM gæti verið í hættu Hefur ekki áhyggjur af slæmum velli Myndasyrpa: Sara Björk snýr heim Verður hjá Celtic eitt ár í viðbót Markaveisla í Lengjudeildinni Heimsmeistararnir lögðu Evrópumeistarana Stórsigur hjá Belgum undir stjórn Elísabetar „Markmiðinu er náð“ Uppgjörið: Úkraína - Ísland 0-1 | Stórt skref í átt að HM Aron Einar heim í Þorpið? Náðu miðum á HM án þess að borga fyrir þá Sara Björk tekur einnig að sér afreksþjálfun hjá Haukum Lið Íslands gegn Úkraínu: Thelma, Sandra og Emilía fremstar Furðu lostinn yfir brottrekstri Freys Höggin dynja á Þórsurum: Norðmaðurinn farinn heim Hjóluðu á HM frá Argentínu til Bandaríkjanna Þurfa að borga tvo milljarða til að fá José Mourinho Þrír Arsenal-leikmenn tilnefndir sem leikmaður ársins Bjóða Söru velkomna heim með gæsahúðarmyndbandi Stuðningsmannahópar Celtic vilja ekki fá Keane Sjá meira