Íslenska kvennalandsliðið í fótbolta vann sterkan 0-1 sigur er liðið mætti Úkraínu í undankeppni HM í dag.
Með sigrinum tryggði Ísland sér þriðja sæti riðilsins og áframhaldandi veru í A-deild. Úrslitin þýða einnig að leið Íslands á HM er mun viðráðanlegri en ella.
„Tilfinningin er bara góð, en auðvitað var smá svona stress í lokin,“ sagði Þorsteinn Halldórsson, þjálfari Íslands, í viðtali við RÚV eftir leikinn.
„Það er bara oft þannig í svona 1-0 leikjum. Þetta er lítil forysta og það þarf ekki mikið að gerast til að þú missir hana. En heilt yfir fannst mér við vera sterkari aðilinn í þessum leik. Við áttum að komast í tvö, þrjú núll og klára þetta almennilega. En svona er þetta bara. Ísland á erfitt með að vinna Úkraínu með meira en einu marki. En markmiðinu er náð, það var númer eitt, tvö og þrjú.“
Þá var Þorsteinn ekkert allt of sáttur við vallaraðstæður sem boðið var upp á í Póllandi.
„Völlurinn var lítið sleginn og þungur. Þú sást það bara á leikmönnum að það voru allir orðnir þreyttir. Það hafði smá áhrif, en svo byrjuðu þær bara af krafti og við ætluðum að vera tilbúnar í það og bregðast við því en það tók okkur smá tíma að ná almennilega áttum. En eftir það fannst mér við stjórna fyrri hálfleiknum.“
„Svo í seinni hálfleik var þetta bara hörkuleikur. Auðvitað fáum við þarna dauðafæri og allt það og í svona leikjum þá skiptir það máli. Þú þarft að nýta þau.“
Það var vissulega Thelma Karen sem misnotaði þetta dauðafæri sem Þorsteinn talaði um, en það var einnig hún sem skoraði mark Íslands í fyrri hálfleik.
„Við töluðum um það að við vildum fá hlaup frá Thelmu á bak við. Þegar Sandra var að fara í skalla átti Thelma að taka hlaupið og aðrar kæmu undir. Leið eitt er oft árangursrík.“
Með sigrinum færðist Ísland skrefi nær því að komast á HM í Brasilíu á næsta ári, í fyrsta skipti í sögunni.
„Auðvitað er það markmiðið, en það er ansi mikið eftir. Það er bara Spánn á þriðjudaginn og það er það eina sem við erum að spá í. Við þurfum að klára þennan riðil með sæmd og gera hlutina vel á þriðjudaginn. Það er það eina sem við erum að fókusa á núna og það er það sem við förum að vinna í á morgun,“ sagði Þorsteinn að lokum.