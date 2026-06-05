Þurfa að borga tvo milljarða til að fá José Mourinho Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 5. júní 2026 13:00 José Mourinho er með samning við Benfica sem vill ekki sleppa honum nema fyrir væna upphæð. Getty/Luis Loureiro Spænska stórliðið Real Madrid þarf að greiða Benfica fimmtán milljónir evra til að ráða José Mourinho sem þjálfara en þetta staðfestir portúgalska félagið í yfirlýsingu. Mourinho er efstur á blaði ef Florentino Pérez verður endurkjörinn forseti Madrid. Þetta kemur degi eftir að kosningabarátta Pérez staðfesti að Mourinho er þjálfarinn sem Pérez hefur valið fyrir næsta tímabil, þar sem félagið leitast við að koma til baka eftir tvö tímabil í röð án stórs titils. Í yfirlýsingu sem send var til fjármálaeftirlits Portúgals sagði Benfica að þeim hefði formlega verið tilkynnt um vilja Pérez til að fá Mourinho aftur til starfa á Bernabéu. 🚨 Benfica have confirmed that Jose Mourinho will become Real Madrid manager if Florentino Perez wins the club’s presidential election on June 7.Real Madrid would pay Benfica €15m (£12.9m) in compensation for Mourinho. pic.twitter.com/lDtryDU32r— Football on TNT Sports (@footballontnt) June 4, 2026 „Benfica tilkynnir að sem hluti af kosningabaráttu sinni fyrir forsetakjör Real Madrid CF hefur forsetinn Florentino Pérez lýst yfir þeim eindregna ásetningi sínum að ráða José Mourinho sem þjálfara ef hann vinnur forsetakosningar félagsins, sem áætlaðar eru 7. júní 2026,“ sagði í yfirlýsingu Benfica sem deilt var með fjármálaeftirliti Portúgals, CMVM. „Ef þessi staða kemur upp verður ráðningin gerð gegn gjaldi að upphæð 15.000.000 evra, sem samsvarar uppsagnarákvæði í núverandi ráðningarsamningi.“ Fimmtán milljónir evra eru meira en tveir milljarðar í íslenskum krónum. Hinn 63 ára gamli Mourinho er með samning við Benfica til júní 2027. Hann stýrði áður Real Madrid á árunum 2010 til 2013. Pérez fékk mótframboð frá kaupsýslumanninum Enrique Riquelme í kosningunum á sunnudag, þar sem félagsmenn Madrid munu kjósa á milli tveggja frambjóðenda í fyrsta sinn síðan 2006. Riquelme hefur ekki nefnt sinn valinn þjálfara en hefur sagt að goðsögn félagsins, Raúl González, verði yfirmaður knattspyrnumála hjá sér með Fernando Hierro sem yfirmann akademíu Madrid, á sama tíma og hann lofar að kaupa Erling Haaland og Rodri frá Manchester City. Spænski boltinn Real Madrid CF Mest lesið Dæmdur í lífstíðarbann frá öllum NBA leikjum Körfubolti Bjóða Söru velkomna heim með gæsahúðarmyndbandi Íslenski boltinn Guðjón Valur þjálfari ársins í Þýskalandi Handbolti Á völlinn eftir þrjú slit, fjögur ár og fimm aðgerðir: „Ólýsanlegt“ Íslenski boltinn Heimsmeistari hélt að hún væri með tíðaverki en endaði á sjúkrahúsi Sport Vandræðaleg auglýsing og köld kveðja Sport Ekki Andabæjarútgáfa af norskri menningu Fótbolti Tækifæri bjóðist í fjarveru Sveindísar í lykilleik dagsins Fótbolti Andrea býr hjá breskri fjölskyldu sem styður hana til sigurs Golf Eftirspurnin sprengir skalann: Ódýrasti miðinn kostar hátt í milljón Körfubolti Fleiri fréttir Hjóluðu á HM frá Argentínu til Bandaríkjanna Þurfa að borga tvo milljarða til að fá José Mourinho Þrír Arsenal-leikmenn tilnefndir sem leikmaður ársins Bjóða Söru velkomna heim með gæsahúðarmyndbandi Stuðningsmannahópar Celtic vilja ekki fá Keane Ekki Andabæjarútgáfa af norskri menningu HM-minning: Tapið sem fékk alla Brasilíu til að gráta og banna búninginn Tækifæri bjóðist í fjarveru Sveindísar í lykilleik dagsins Á völlinn eftir þrjú slit, fjögur ár og fimm aðgerðir: „Ólýsanlegt“ „Verður svolítið hissa á því hversu mikil áhrif þetta mun hafa á líf hans“ Allur leikmannahópurinn saman í þjóðsöngvunum Þrjár opnunarhátíðir á HM og stórstjörnur á þeim öllum Grikkir gerðu Svíum grikk á lokasekúndum leiksins Iraola kynntur til leiks hjá Liverpool Óvíst hver tekur við af Schmeichel Sara Björk snýr heim í Hauka FIFA tók U-beygju og bannar vatnsflöskur „Eins og fjölskylda í sólarlandaferð“ Stelpurnar okkar hálfa leið á HM með sigri „Þetta voru ótrúlegir dagar, en líka alveg magnaðir dagar“ „Það vill enginn í hópnum sjá hann fara“ Stelpurnar okkar ekki sammála um hverjir vinna HM Tekur meira á fjölskylduna en hann sjálfan Ögmundur laus allra mála hjá Val HM-minning: Leið yfir móður hans þegar hún fékk fréttirnar Jelena kölluð inn í landsliðið Fór á sjó til að núllstilla sig: „Þetta sleppur hjá mér“ Ruben Dias segir að nú sé nóg komið: „Ég hélt ekki framhjá“ Forsetaframbjóðandi lofar að kaupa Haaland en faðirinn svarar Chelsea-goðsögnin Bobby Tambling látinn Sjá meira