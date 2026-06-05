Fótbolti

Þurfa að borga tvo milljarða til að fá José Mourinho

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
José Mourinho er með samning við Benfica sem vill ekki sleppa honum nema fyrir væna upphæð.
José Mourinho er með samning við Benfica sem vill ekki sleppa honum nema fyrir væna upphæð. Getty/Luis Loureiro

Spænska stórliðið Real Madrid þarf að greiða Benfica fimmtán milljónir evra til að ráða José Mourinho sem þjálfara en þetta staðfestir portúgalska félagið í yfirlýsingu.

Mourinho er efstur á blaði ef Florentino Pérez verður endurkjörinn forseti Madrid.

Þetta kemur degi eftir að kosningabarátta Pérez staðfesti að Mourinho er þjálfarinn sem Pérez hefur valið fyrir næsta tímabil, þar sem félagið leitast við að koma til baka eftir tvö tímabil í röð án stórs titils.

Í yfirlýsingu sem send var til fjármálaeftirlits Portúgals sagði Benfica að þeim hefði formlega verið tilkynnt um vilja Pérez til að fá Mourinho aftur til starfa á Bernabéu.

„Benfica tilkynnir að sem hluti af kosningabaráttu sinni fyrir forsetakjör Real Madrid CF hefur forsetinn Florentino Pérez lýst yfir þeim eindregna ásetningi sínum að ráða José Mourinho sem þjálfara ef hann vinnur forsetakosningar félagsins, sem áætlaðar eru 7. júní 2026,“ sagði í yfirlýsingu Benfica sem deilt var með fjármálaeftirliti Portúgals, CMVM.

„Ef þessi staða kemur upp verður ráðningin gerð gegn gjaldi að upphæð 15.000.000 evra, sem samsvarar uppsagnarákvæði í núverandi ráðningarsamningi.“

Fimmtán milljónir evra eru meira en tveir milljarðar í íslenskum krónum.

Hinn 63 ára gamli Mourinho er með samning við Benfica til júní 2027. Hann stýrði áður Real Madrid á árunum 2010 til 2013.

Pérez fékk mótframboð frá kaupsýslumanninum Enrique Riquelme í kosningunum á sunnudag, þar sem félagsmenn Madrid munu kjósa á milli tveggja frambjóðenda í fyrsta sinn síðan 2006.

Riquelme hefur ekki nefnt sinn valinn þjálfara en hefur sagt að goðsögn félagsins, Raúl González, verði yfirmaður knattspyrnumála hjá sér með Fernando Hierro sem yfirmann akademíu Madrid, á sama tíma og hann lofar að kaupa Erling Haaland og Rodri frá Manchester City.

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