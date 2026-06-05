Fótbolti

Hjóluðu á HM frá Argentínu til Banda­ríkjanna

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Vinirnir þrír hjóluðu meira en sextán þúsund kílómetra leið.
Vinirnir þrír hjóluðu meira en sextán þúsund kílómetra leið. FOX4 News Kansas City

Meðal stuðningsmanna argentínska fótboltalandsliðsins á heimsmeistaramótinu í ár verða þrír aðdáendur liðsins sem hafa sjálfir unnið mikið íþróttaafrek.

Þrír stuðningsmenn liðsins eru miklir hjólagarpar og í stað þess að fljúga alla þessa leið frá Argentínu til Bandaríkjanna ákváðu þeir að fara hana á hjóli.

Hjólreiðamennirnir luku á þriðjudag ferð sinni frá Gualeguaychu í Argentínu til Kansas City, en þeir lögðu af stað í ágúst síðastliðnum.

Frá því að ferð þeirra hófst síðasta sumar hafa Vicente Conculini, Miguel Silio og Yamundu Martinez ferðast yfir sextán þúsund kílómetra í gegnum sautján lönd til að komast í búðir argentínska liðsins fyrir heimsmeistaramótið.

Auk þess að hjóla alla þessa leið þurftu vinirnir að vera með allt með sér allt frá vetrarbúnaði yfir í sumarbúnað.

Silio átti erfitt með að finna orð til að lýsa augnablikinu í viðtali við bandarísku sjónvarpsstöðina KSHB.

„Ferðalagið er erfitt. Maður upplifir kulda, hita og rigningu. Og að finna þessi laun að lokum, satt best að segja, þá gerir það allt þess virði – hvert einasta augnablik,“ sagði Miguel Silio í viðtali á móðurmáli sínu, spænsku.

Á síðustu kílómetrunum bættust tugir íbúa Kansas City í hópinn með þremenningunum.

Steven Seck, sem býr á Kansas City-svæðinu, sagðist hafa viljað vera hluti af augnablikinu. „Við vildum vera lítill hluti af einhverju miklu, miklu stærra en við öll,“ sagði Seck.

Á síðustu kílómetrunum hugleiddu hjólreiðamennirnir allt sem þeir höfðu gengið í gegnum.

„Þetta er draumur,“ sagði Martínez.

Conculini sagðist ekki einu sinni hafa haft tíma til að hugsa – og að það myndi líða nokkur tími áður en hann gæti meðtekið að fullu hvað hefði gerst. „Það eru engin orð til að lýsa því,“ sagði hann.

Endamark þeirra var hótelið þar sem argentínska landsliðið dvelur í Kansas City. Silio kallaði augnablikið mjög sérstakt.

Hjólreiðamennirnir þrír ætla að vera í Kansas City þar til eftir að argentínska landsliðið spilar í borginni þann 16. júní, þótt þeir séu ekki með miða á leikinn.

Næstu tvær nætur gista þeir á hóteli á staðnum og hafa ekki enn ákveðið hvert þeir halda næst.

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