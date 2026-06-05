Hjóluðu á HM frá Argentínu til Bandaríkjanna Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 5. júní 2026 13:32 Vinirnir þrír hjóluðu meira en sextán þúsund kílómetra leið. FOX4 News Kansas City Meðal stuðningsmanna argentínska fótboltalandsliðsins á heimsmeistaramótinu í ár verða þrír aðdáendur liðsins sem hafa sjálfir unnið mikið íþróttaafrek. Þrír stuðningsmenn liðsins eru miklir hjólagarpar og í stað þess að fljúga alla þessa leið frá Argentínu til Bandaríkjanna ákváðu þeir að fara hana á hjóli. Hjólreiðamennirnir luku á þriðjudag ferð sinni frá Gualeguaychu í Argentínu til Kansas City, en þeir lögðu af stað í ágúst síðastliðnum. Frá því að ferð þeirra hófst síðasta sumar hafa Vicente Conculini, Miguel Silio og Yamundu Martinez ferðast yfir sextán þúsund kílómetra í gegnum sautján lönd til að komast í búðir argentínska liðsins fyrir heimsmeistaramótið. Auk þess að hjóla alla þessa leið þurftu vinirnir að vera með allt með sér allt frá vetrarbúnaði yfir í sumarbúnað. View this post on Instagram A post shared by Men in Blazers (@meninblazers) Silio átti erfitt með að finna orð til að lýsa augnablikinu í viðtali við bandarísku sjónvarpsstöðina KSHB. „Ferðalagið er erfitt. Maður upplifir kulda, hita og rigningu. Og að finna þessi laun að lokum, satt best að segja, þá gerir það allt þess virði – hvert einasta augnablik,“ sagði Miguel Silio í viðtali á móðurmáli sínu, spænsku. Á síðustu kílómetrunum bættust tugir íbúa Kansas City í hópinn með þremenningunum. Steven Seck, sem býr á Kansas City-svæðinu, sagðist hafa viljað vera hluti af augnablikinu. „Við vildum vera lítill hluti af einhverju miklu, miklu stærra en við öll,“ sagði Seck. Á síðustu kílómetrunum hugleiddu hjólreiðamennirnir allt sem þeir höfðu gengið í gegnum. „Þetta er draumur,“ sagði Martínez. Conculini sagðist ekki einu sinni hafa haft tíma til að hugsa – og að það myndi líða nokkur tími áður en hann gæti meðtekið að fullu hvað hefði gerst. „Það eru engin orð til að lýsa því,“ sagði hann. Endamark þeirra var hótelið þar sem argentínska landsliðið dvelur í Kansas City. Silio kallaði augnablikið mjög sérstakt. Hjólreiðamennirnir þrír ætla að vera í Kansas City þar til eftir að argentínska landsliðið spilar í borginni þann 16. júní, þótt þeir séu ekki með miða á leikinn. Næstu tvær nætur gista þeir á hóteli á staðnum og hafa ekki enn ákveðið hvert þeir halda næst. &amp;amp;amp;amp;lt;a href="https://www.youtube.com/watch?v=7Iu294KyoKA"&amp;amp;amp;amp;gt;watch on YouTube&amp;amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;amp;gt; HM 2026 í fótbolta Argentína Mest lesið Dæmdur í lífstíðarbann frá öllum NBA leikjum Körfubolti Bjóða Söru velkomna heim með gæsahúðarmyndbandi Íslenski boltinn Guðjón Valur þjálfari ársins í Þýskalandi Handbolti Á völlinn eftir þrjú slit, fjögur ár og fimm aðgerðir: „Ólýsanlegt“ Íslenski boltinn Heimsmeistari hélt að hún væri með tíðaverki en endaði á sjúkrahúsi Sport Vandræðaleg auglýsing og köld kveðja Sport Ekki Andabæjarútgáfa af norskri menningu Fótbolti Tækifæri bjóðist í fjarveru Sveindísar í lykilleik dagsins Fótbolti Andrea býr hjá breskri fjölskyldu sem styður hana til sigurs Golf Eftirspurnin sprengir skalann: Ódýrasti miðinn kostar hátt í milljón Körfubolti Fleiri fréttir Hjóluðu á HM frá Argentínu til Bandaríkjanna Þurfa að borga tvo milljarða til að fá José Mourinho Þrír Arsenal-leikmenn tilnefndir sem leikmaður ársins Bjóða Söru velkomna heim með gæsahúðarmyndbandi Stuðningsmannahópar Celtic vilja ekki fá Keane Ekki Andabæjarútgáfa af norskri menningu HM-minning: Tapið sem fékk alla Brasilíu til að gráta og banna búninginn Tækifæri bjóðist í fjarveru Sveindísar í lykilleik dagsins Á völlinn eftir þrjú slit, fjögur ár og fimm aðgerðir: „Ólýsanlegt“ „Verður svolítið hissa á því hversu mikil áhrif þetta mun hafa á líf hans“ Allur leikmannahópurinn saman í þjóðsöngvunum Þrjár opnunarhátíðir á HM og stórstjörnur á þeim öllum Grikkir gerðu Svíum grikk á lokasekúndum leiksins Iraola kynntur til leiks hjá Liverpool Óvíst hver tekur við af Schmeichel Sara Björk snýr heim í Hauka FIFA tók U-beygju og bannar vatnsflöskur „Eins og fjölskylda í sólarlandaferð“ Stelpurnar okkar hálfa leið á HM með sigri „Þetta voru ótrúlegir dagar, en líka alveg magnaðir dagar“ „Það vill enginn í hópnum sjá hann fara“ Stelpurnar okkar ekki sammála um hverjir vinna HM Tekur meira á fjölskylduna en hann sjálfan Ögmundur laus allra mála hjá Val HM-minning: Leið yfir móður hans þegar hún fékk fréttirnar Jelena kölluð inn í landsliðið Fór á sjó til að núllstilla sig: „Þetta sleppur hjá mér“ Ruben Dias segir að nú sé nóg komið: „Ég hélt ekki framhjá“ Forsetaframbjóðandi lofar að kaupa Haaland en faðirinn svarar Chelsea-goðsögnin Bobby Tambling látinn Sjá meira