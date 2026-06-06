Vonar að völlurinn verði ekki til vandræða Ágúst Orri Arnarson skrifar 6. júní 2026 16:45 England er í æfingabúðum í Flórída um þessar mundir. Eddie Keogh - The FA/The FA via Getty Images Thomas Tuchel, landsliðsþjálfari Englands, vonar að nýlagður völlur verði ekki til vandræða þegar liðið mætir Nýja-Sjálandi í æfingaleik í kvöld. Blaðamenn Daily Mail hafa fjallað mikið um vallaraðstæður á Raymond James leikvanginum í Tampa í Flórídafylki. Af myndum að dæma er völlurinn í mjög lélegu ásigkomulagi en nýlega var gras lagt þar yfir. Graslagningin virðist ekki hafa heppnast vel. Á myndum Daily Mail má sjá að grasið er illa saumað saman á mörgum stöðum og óttast er að meiðslahætta skapist. 🔍 Exclusive pics of tomorrow’s playing surface in Tampa that awaits England👇 Full story below w/ @MikeKeegan_DM https://t.co/UNsHCh6E5c pic.twitter.com/ZTiznsH0RF— Craig Hope (@CraigHope_DM) June 5, 2026 „Þetta mun ekki hafa áhrif á liðsvalið, út frá því sem ég hef heyrt verður völlurinn í lagi. Við vonum auðvitað að hann verði það. Ég sá bara mynd, sem gerði mig áhyggjufullan, en við munum meta þetta betur þegar við mætum á staðinn,“ sagði Tuchel á blaðamannafundi. „Ef það verða einhver vandamál getum við alltaf brugðist við því. Við erum með vallarstjóra sem sér um þetta og vonandi verður allt í fínu lagi. Þetta er amerískur fótboltavöllur. Maður sér það. En okkur er sagt að það verði allt í góðu,“ bætti Tuchel við. Landsliðsþjálfarinn greindi frá því að hann muni spila sitt hvoru liðinu í fyrri og seinni hálfleik. Englendingar munu því fá gott tækifæri til að ganga í augun á Tuchel. Leikurinn gegn Nýja-Sjálandi er síðasti æfingaleikur Englands fyrir HM. Þar verður England með Króatíu, Panama og Gana í riðli. Æfingaleikur Englands og Nýja-Sjálands hefst klukkan 20:00 og verður í beinni útsendingu á Sýn Sport Viaplay. HM 2026 í fótbolta Mest lesið Rúmlega helmingur hlaupara þurfti að hætta Sport Elísa meðal tíu efstu á EM í utanvegahlaupum Sport Gamlir draugar sóttu að Arnari í Japan Fótbolti Stórsigur hjá Belgum undir stjórn Elísabetar Fótbolti Fór á spítala og HM gæti verið í hættu Fótbolti Írarnir hans Heimis skemmdu kveðjupartý Kanada Fótbolti Borinn grátandi af velli viku fyrir HM Fótbolti Byrjaði mótið með enga styrktaraðila og áhyggjur af hótelkostnaði Sport Aron Einar heim í Þorpið? Íslenski boltinn Mistök Wembanyama leiddu til annars sigurs Knicks Sport Fleiri fréttir Vestri valtaði yfir Völsung Vonar að völlurinn verði ekki til vandræða Sigurður Egill með tvennu í sigri Þróttar Rauði djöfullinn Doku gerir varnarmenn gráhærða Slot hefur engan áhuga á starfinu hjá Fulham Formaður West Ham segir af sér vegna „falskra ásakana“ sem verða opinberaðar Landsliðsmenn Íran komnir með ferðaleyfi til Bandaríkjanna Borinn grátandi af velli viku fyrir HM Írarnir hans Heimis skemmdu kveðjupartý Kanada HM-minning: „Leyfið þeim að kyssast“ Gamlir draugar sóttu að Arnari í Japan „Við nutum þess í botn að vera þarna“ Fór á spítala og HM gæti verið í hættu Hefur ekki áhyggjur af slæmum velli Myndasyrpa: Sara Björk snýr heim Verður hjá Celtic eitt ár í viðbót Markaveisla í Lengjudeildinni Heimsmeistararnir lögðu Evrópumeistarana Stórsigur hjá Belgum undir stjórn Elísabetar „Markmiðinu er náð“ Uppgjörið: Úkraína - Ísland 0-1 | Stórt skref í átt að HM Aron Einar heim í Þorpið? Náðu miðum á HM án þess að borga fyrir þá Sara Björk tekur einnig að sér afreksþjálfun hjá Haukum Lið Íslands gegn Úkraínu: Thelma, Sandra og Emilía fremstar Furðu lostinn yfir brottrekstri Freys Höggin dynja á Þórsurum: Norðmaðurinn farinn heim Hjóluðu á HM frá Argentínu til Bandaríkjanna Þurfa að borga tvo milljarða til að fá José Mourinho Þrír Arsenal-leikmenn tilnefndir sem leikmaður ársins Sjá meira