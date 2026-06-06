Fótbolti

Vonar að völlurinn verði ekki til vand­ræða

Ágúst Orri Arnarson skrifar
England er í æfingabúðum í Flórída um þessar mundir.
England er í æfingabúðum í Flórída um þessar mundir. Eddie Keogh - The FA/The FA via Getty Images

Thomas Tuchel, landsliðsþjálfari Englands, vonar að nýlagður völlur verði ekki til vandræða þegar liðið mætir Nýja-Sjálandi í æfingaleik í kvöld.

Blaðamenn Daily Mail hafa fjallað mikið um vallaraðstæður á Raymond James leikvanginum í Tampa í Flórídafylki. Af myndum að dæma er völlurinn í mjög lélegu ásigkomulagi en nýlega var gras lagt þar yfir.

Graslagningin virðist ekki hafa heppnast vel. Á myndum Daily Mail má sjá að grasið er illa saumað saman á mörgum stöðum og óttast er að meiðslahætta skapist.

„Þetta mun ekki hafa áhrif á liðsvalið, út frá því sem ég hef heyrt verður völlurinn í lagi. Við vonum auðvitað að hann verði það. Ég sá bara mynd, sem gerði mig áhyggjufullan, en við munum meta þetta betur þegar við mætum á staðinn,“ sagði Tuchel á blaðamannafundi.

„Ef það verða einhver vandamál getum við alltaf brugðist við því. Við erum með vallarstjóra sem sér um þetta og vonandi verður allt í fínu lagi. Þetta er amerískur fótboltavöllur. Maður sér það. En okkur er sagt að það verði allt í góðu,“ bætti Tuchel við.

Landsliðsþjálfarinn greindi frá því að hann muni spila sitt hvoru liðinu í fyrri og seinni hálfleik. Englendingar munu því fá gott tækifæri til að ganga í augun á Tuchel.

Leikurinn gegn Nýja-Sjálandi er síðasti æfingaleikur Englands fyrir HM. Þar verður England með Króatíu, Panama og Gana í riðli.

Æfingaleikur Englands og Nýja-Sjálands hefst klukkan 20:00 og verður í beinni útsendingu á Sýn Sport Viaplay.

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