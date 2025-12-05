Valur dregur sig úr Bose-bikarnum

Karlalið Vals í fótbolta hefur dregið sig úr Bose-bikarnum í fótbolta vegna slæmrar stöðu á leikmannahópi liðsins. Mikil meiðsli og veikindi eru í leikmannahópi liðsins í aðdraganda móts sem fer að stærstum hluta fram í desember.
Valur átti að sækja KR heim á Meistaravelli á morgun í fyrsta leik mótsins en það markar gjarnan upphaf undirbúningstímabilsins hjá fremstu félögum landsins.
Tilkynnt var um það á stuðningsmannasíðu KR í dag að leikurinn færi ekki fram þar sem Valur hefði dregið sig úr keppninni. KR myndi þess í stað leika æfingaleik við FH en FH-ingar eru í hinum riðli keppninnar.
Gareth Owen, tæknilegur stjórnandi knattspyrnudeildar Vals, staðfestir tíðindin við íþróttadeild.
Hann segir að ákveðið hefði verið að draga Valsliðið úr keppni vegna mikilla veikinda auk meiðsla í hópi liðsins.
Valsmenn hófu æfingar aðeins seinna en önnur Bestu deildar lið sökum þeirra breytinga sem urðu á þjálfarateymi liðsins en því var öllu skipt út í vetur. Lítilsháttar meiðsl hafa tekið sig upp þegar æfingar fóru af stað af fullum krafti í vikunni.
Verandi nýkomnir af stað með sitt undirbúningstímabil hafi nýtt þjálfarateymi ákveðið, heilsu leikmanna vegna, að best væri að skuldbinda sig ekki við komandi leiki.
Valur átti að mæta KR á morgun og Stjörnunni viku síðar í þriggja liða A-riðli mótsins.
Líkt og áður segir mætir KR liði FH í æfingaleik á morgun þess í stað og munu KR og Stjarnan því að líkindum spila innbyrðis úrslitaleik um sigur í A-riðli sem telur þá aðeins tvö lið.
Í B-riðli mótsins eru Víkingur, ÍA og FH. Víkingur og ÍA eigast við í Víkinni klukkan 14:00 á morgun.
