Stóraukin þátttaka kvenna í skimun fyrir krabbameini Freyja Þórisdóttir skrifar 9. mars 2026 22:22 Alma D. Möller, heilbrigðisráðherra og Ágúst Ingi Ágústsson, verkefnastjóri hjá Samhæfingarstöð krabbameinsskimana, hvetja konur til að bóka sig í skimun. Vísir/Vilhelm Þátttaka kvenna í skimunum fyrir brjóstakrabbameini og leghálskrabbameini hefur aukist verulega síðustu ár og nálgast sett markmið um þátttöku. Skimanirnar fara fram á heilsugæslustöðvum um land allt. Þetta kemur fram í tilkynningu frá heilbrigðisráðuneytinu en þar kemur einnig fram að Alma D. Möller heilbrigðisráðherra segi aukna þátttöku skipta gríðarlega miklu máli. „Skipulögð skimun fyrir krabbameinum getur bjargað mannslífum. Þannig má greina krabbamein á forstigi eða grípa inn í áður en krabbamein myndast og stórauka líkur á lækningu. Ég hvet konur til að mæta þegar boðið kemur," segir Alma. Þátttaka í krabbameinsskimunum aukist mikið síðustu árin.Skjáskot/Stjórnarráðið Á vef Stjórnarráðsins kemur fram að þátttaka kvenna í skimunum fyrir leghálskrabbameini hafi verið 70 prósent á síðasta ári og um 65 prósent í skimunum fyrir brjóstakrabbameini . Þátttakan hefur þar af leiðandi aukist um allt að sex prósentustig milli ára og hefur hækkað jafnt og þétt undanfarin ár. Leghálsskimun – lítið mál! Konur á aldrinum 23 til 64 ára fá reglulega boð í leghálsskimun. Í janúar fór í loftið vitundarvakningin „Leghálsskimun – lítið mál!" sem var samstarfsverkefni Krabbameinsfélags höfuðborgarsvæðisins, Krafts, Lífskrafts, Ungra athafnakvenna og SKS, sem er samhæfingarstöð krabbameinsskimana. Þar mátti sjá konur framkvæma daglegar athafnir svo sem að fjarlægja hár af líkama sínum, skipta um dömubindi og fá gat í eyrað. Yfirskriftin var „við erum ýmsu vanar". Konur hvetji konur til að mæta „Það er afskaplega jákvætt að sjá þessa miklu aukningu í þátttöku í skimunum fyrir krabbameini á síðasta ári," segir Ágúst Ingi Ágústsson, yfirlæknir Samhæfingarstöðvar krabbameinsskimana. „Við erum að þokast jafnt og þétt upp á við. Þar vinna margar hendur gott verk, enda hefur þurft samstarf og samstillt átak fjölmargra sem koma að þessum skimunum og hvetja til þeirra á síðustu árum." Kannanir sýna að langflestar konur sem fá boð í skimun ætla sér að mæta en að sumar þeirra fresti því að koma í skimun af einhverjum ástæðum. Ágúst segir mikilvægt að sofna ekki á verðinum. „Þó að það sé gott að sjá að þátttaka í skimunum sé að aukast megum við ekki sofa á verðinum. Við þurfum áfram að hvetja konur til að mæta í skimun, og til að spjalla við vinkonur, mæður, dætur og frænkur og minna á skimunina. Svo væri ekki síður tilvalið að spjalla við erlendar vinkonur eða samstarfskonur og hvetja þær til að mæta," segir Ágúst Ingi. Kvenheilsa Skimun fyrir krabbameini Krabbamein Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur