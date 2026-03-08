Loks komnar af átakasvæðinu: „Átján tímar af þroti“ Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 8. mars 2026 16:15 Vinkonurnar fjórar eru loks komnar út af átakasvæðinu. Aðsend Fjórar vinkonur sem voru að hefja heimsreisu þegar þær festust á átakasvæði í Mið-Austurlöndunum hafa loks komist þaðan. Þær fréttu af því að þær hefðu fengið pláss í flugferð í útvarpinu, þurftu að komast yfir landamæri með ókunnugum heimamanni og dvelja á flugvelli í fleiri klukkustundir í hópi Rúmena. Fréttastofa hefur fylgt eftir vinkonunum Hafdísi Önnu Hauksdóttur, Sigrúnu Hebu Þorkelsdóttur, Söru Björk Þórðardóttur og Magneu Steinunni H. Magnadóttur sem voru nýlagðar af stað í heimsreisu þegar sprengjur tóku að falla víða um Persaflóaríkin. Í dag eru þær komnar til Bangkok í Taílandi eftir viðburðaríkt ferðalag frá Dúbaí. Vinkonurnar voru í safarí nálægt Dúbaí fyrir rúmri viku síðar þegar þær fréttu að drunur sem þær heyrðu væri skotárás Írana sem voru að svara fyrir árásir Ísraela og Bandaríkjamanna. Fyrst stóð til að þær myndu fá sæti um borð í flugi frá Dúbaí á þriðjudeginum og síðar á miðvikudeginum en var báðum flugferðunum aflýst. Það var ekki fyrr en á fimmtudagsmorgun sem borgaraþjónustan hafði síðan samband við móður Sigrúnar en hún var á leið í útvarpsviðtal. „Við fréttum það í gegnum útvarpið að við hefðum fengið flug,“ segir Magnea í samtali við fréttastofu. „Við fórum að pakka saman áður en hún hringdi í okkur og lét vita. Við vorum bara svo ánægðar með að vera að komast í burtu.“ Átta eftirlitsstöðvar á leiðinni á flugvöllinn Við tóku tvær klukkustundir af „algjöru panikki“ líkt og þær lýsa því. Þær sjálfar og foreldrar þeirra, sem staddir eru á Íslandi, tóku að hringja í alla sem voru með einhverjar tengingar í Dúbaí. Flugferðin sem stóð þeim til boða var í Óman og því þurftu þær að útvega far þangað, sem er rúmlega fimm tíma akstur. „Það eru ekki margir sem bjóða upp á að keyra mann alla leiðina út að landamærunum,“ segir Magnea. Að lokum fundust tveir bræður sem voru tilbúnir að keyra vinkonurnar alla leið á flugvöllinn í Óman. Þær segjast allar afar fegnar að hafa haft heimamann með sér þar sem landamærin á milli Sameinuðu arabísku furstadæmanna og Óman séu afar flókin. „Við vissum ekkert hvað við vorum að fara gera og hvað við vorum að fara út í þegar við hoppuðum ú tí þennan bíl. Hann fylgdi okkur sem betur fer alla leið því það voru átta eftirlitsstöðvar á leiðinni. Við hefðum aldrei getað komist þarna í gegn sjálfar,“ segja þær. Á hverri stöð voru þær stoppaðar og beðnar um að svara spurningum á við yfirheyrslu. Þær komust þó í gegn og loks á flugvöllinn í Óman. Rúmenarnir rólegri „Flugið var klukkan fimm um morguninn en við mættum hálf ellefu að kvöldi til og enduðum með að vera á flugvellinum í níu klukkutíma. Það var alveg smá erfitt eftir allt stressið,“ segir Sigrún. Flugferðin var til Rúmeníu og hittu stöllurnar hóp Rúmena á flugvellinum. Þær segja það hafa verið létti hversu rólegur hópurinn var, mun rólegri en þær sjálfar. „Þetta var samt orðið svo mikið ástand, allir farþegarnir lágu á gólfinu sofandi og við vorum búnar að vera í sólarhring í einhverju ástandi,“ segir Magnea. „Síðan tókum við loksins flug í mjög lítilli og gamalli flugvél, fyrst til Egyptalands í og stoppuðum þar. Svo í fjóra tíma til Rúmeníu svo þetta voru níu tímar í vélinni og átján tímar af þroti.“ Geri sér nú grein fyrir áfallinu Þær voru því loksins komnar af átakasvæðinu og því fylgdi gríðarlegur léttir. Við tók ferðalag til Bangkok og hyggjast vinkonurnar halda heimsreisunni áfram. Eftir sitji í þeim ástandið í Dúbaí þegar viðvörunarbjöllurnar fóru að óma. „Það fóru bara einhver flug úr Dúbaí, það veit enginn hvernig næstu plön eru og fólk var öskrandi á hótelinu þegar viðvörunarbjöllurnar hringdu á hótelinu í Dúbaí. Við erum svo ánægðar núna með að vera algjörlega komnar út úr aðstæðunum,“ segir Sigrún. „Ég held núna að áfallið sé rétt að koma því þegar þú ert í aðstæðunum er svo erfitt að vera að hugsa um alla erfiðu hlutina en núna þegar maður hugsar til baka og talar meira við fólkið sitt áttar maður sig á því hvað var í gangi,“ segir Magnea. Þær eru komnar núna til Taílands og eftir viku hefst bókað ferðalag þeirra á ný. 