Fótbolti

Belgísku stelpurnar blómstra undir stjórn Betu

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Elísabet Gunnarsdóttir er að gera flotta hluti með belgíska landsliðið.
Elísabet Gunnarsdóttir er að gera flotta hluti með belgíska landsliðið. Getty/Isosport

Belgía átti fullkominn landsliðsglugga þegar keppni hófst í undankeppni næsta heimsmeistaramóts þar sem Belgarnir eru í B-deildinni.

Elísabet Gunnarsdóttir, eða Beta eins og hún er oftast kölluð, stýrði belgísku stelpunum til sigurs í báðum leikjunum.

Í dag vann Belgía 5-0 sigur á Ísrael á heimavelli en hafði unnið sömu þjóð 3-0 í útileik þjóðanna fyrir nokkrum dögum síðan. Sex stig af sex mögulegum og markatalan 8-0 eftir tvo fyrstu leikina í baráttunni um að komast í umspilsleiki um sæti á HM í Brasilíu 2027.

Fyrirliðinn Tessa Wullaert skoraði tvö fyrstu mörk Belga í dag á 10. og 16. mínútu og á 19. mínútu var staðan orðin 3-0 eftir mark frá Zeniu Mertens.

Wullaert innsiglaði síðan þrennu sína með marki úr vítaspyrnu á 66. mínútu. Hún skoraði einnig eitt mark í fyrri leiknum og var því með fjögur samanlagt. 

Kassandra Missipo skoraði síðan fimmta og síðasta markið í uppbótartíma leiksins. 

Þetta var fjórði sigur Belga í síðustu fimm leikjum sínum undir stjórn Elísabetar.

HM 2027 í Brasilíu

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið