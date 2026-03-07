Belgísku stelpurnar blómstra undir stjórn Betu Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 7. mars 2026 18:03 Elísabet Gunnarsdóttir er að gera flotta hluti með belgíska landsliðið. Getty/Isosport Belgía átti fullkominn landsliðsglugga þegar keppni hófst í undankeppni næsta heimsmeistaramóts þar sem Belgarnir eru í B-deildinni. Elísabet Gunnarsdóttir, eða Beta eins og hún er oftast kölluð, stýrði belgísku stelpunum til sigurs í báðum leikjunum. Í dag vann Belgía 5-0 sigur á Ísrael á heimavelli en hafði unnið sömu þjóð 3-0 í útileik þjóðanna fyrir nokkrum dögum síðan. Sex stig af sex mögulegum og markatalan 8-0 eftir tvo fyrstu leikina í baráttunni um að komast í umspilsleiki um sæti á HM í Brasilíu 2027. Fyrirliðinn Tessa Wullaert skoraði tvö fyrstu mörk Belga í dag á 10. og 16. mínútu og á 19. mínútu var staðan orðin 3-0 eftir mark frá Zeniu Mertens. Wullaert innsiglaði síðan þrennu sína með marki úr vítaspyrnu á 66. mínútu. Hún skoraði einnig eitt mark í fyrri leiknum og var því með fjögur samanlagt. Kassandra Missipo skoraði síðan fimmta og síðasta markið í uppbótartíma leiksins. Þetta var fjórði sigur Belga í síðustu fimm leikjum sínum undir stjórn Elísabetar. HM 2027 í Brasilíu Mest lesið England - Ísland 2-0 | Tveggja marka tap gegn Evrópumeisturunum Fótbolti Ronaldo flogið til Spánar og staðan verri en talið var Fótbolti Utan vallar: Græðgi undir hatti heilsu Fótbolti Ætla að gefa leikinn frekar en að spila án stuðnings Fótbolti Óttast að landsliðskonur verði stimplaðar föðurlandssvikarar Fótbolti Madueke og Eze afgreiddu C-deildarliðið Enski boltinn FH vann tvöfalt aðra helgina í röð Sport Gæti orðið vandræðalegt fyrir FIFA Fótbolti Í fyrsta sinn á Íslandi: Kolbeinn mætir austurrískum rotara í Gamla bíó Sport „Ég hef ekkert að sanna“ Enski boltinn Fleiri fréttir Belgísku stelpurnar blómstra undir stjórn Betu Rúnar Alex stóð óvænt í markinu en gamla undrabarnið sá um mörkin Varamaður Brynjólfs tryggði liðinu sigur á Ajax Skrifar undir nýjan samning við Liverpool Hilmir fiskaði víti og skoraði í bikarsigri Róbert Frosti flaug áfram í bikarnum Óttast að landsliðskonur verði stimplaðar föðurlandssvikarar Depay með tífalt hærri laun en Lingard Ætla að gefa leikinn frekar en að spila án stuðnings England - Ísland 2-0 | Tveggja marka tap gegn Evrópumeisturunum Madueke og Eze afgreiddu C-deildarliðið Engar breytingar gegn Englendingum Gæti orðið vandræðalegt fyrir FIFA Utan vallar: Græðgi undir hatti heilsu Íhuga brottrekstur eftir minna en mánuð „Ég hef ekkert að sanna“ Valverde bjargaði Real í blálokin Leiðin bein þó það vanti Kane Víkingurinn fljótur að láta til sín taka í Keflavík Meistararnir skoruðu sjö mörk gegn Víkingi Robertson sá um að hefna Jóhann heim til Íslands heilu og höldnu Vill breytingar og býður dómurum á æfingasvæðið Ronaldo flogið til Spánar og staðan verri en talið var Evrópumeistararnir þurfi að vera upp á sitt besta til að vinna Ísland Segir dómgæslu skaða titilvonir Man City Man United gerði hærra tilboð í Bale Arsenal-menn létu bíða eftir sér í 30 mínútur og 51 sekúndu Mættur til Skagamanna á Tenerife og gæti spilað gegn KR um helgina „Konan mín gagnrýndi það sem ég sagði og mamma mín líka“ Sjá meira