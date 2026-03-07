Innlent

Þrír með gervi­greind leysa af tæp­lega tuttugu manna teymi

Tómas Arnar Þorláksson skrifar
Finnur Magnússon er framkvæmdastjóri Dalacare
Borið hefur á því að forritarar á Íslandi hafi misst starfið vegna gervigreindar sem verður sífellt betri. Verkefni sem tóku áður vikur og kröfðust mannafla er hægt að klára á örskömmum tíma.

Möguleikar gervigreindarinnar halda sífellt áfram að aukast og að sögn forritara til tuga ára hefur geta gervigreindarforrita á borð við Claude og önnur forrit aukist í veldisvexti á síðustu vikum.

Finnur Magnússon, framkvæmdastjóri Dalacare, segir mikla óvissu ríkja í geiranum þar sem algjör straumhvörf hafa orðið nýlega. Gervigreindin sé farin að forrita sig sjálf sem flýti verulega þróuninni.

„Mörg okkar eru að klóra okkur í hausnum yfir því hvað er að gerast, því hlutirnir eru að breytast mjög hratt. Sérstaklega á síðustu vikum,“ sagði Finnur í viðtali í hádegisfréttum Bylgjunnar.

„Það eru allir frekar ringlaðir bara, fólk er að reyna skilja þetta. Sumir eru spenntir, aðrir eru hræddir og margir eru bæði.“

„Þá þarftu ekki lengur fimmtán til tuttugu manna teymi“

Hugbúnaðarverkefni sem kröfðust áður tíma og mannafla er núna hægt að rumpa af á skömmum tíma.

„Á hverjum degi kemur eitthvað út sem fær okkur til að endurhugsa allt í lífinu í raun og veru. Í dag geturðu lýst kerfi og fengið bara lausn sem þú getur gefið út. Þá þarftu ekki lengur fimmtán til tuttugu manna teymi til að búa til lausn. Einn einstaklingur getur gert það sem stór hópur gerði áður á mörgum mánuðum á örfáum dögum. 

Og þetta var að gerast bara núna á síðustu vikum? 

„Í raun og veru.“

Þrír einstaklingar með gervigreind í staðinn fyrir tæplega tuttugu manna teymi

Með hjálp gervigreindarinnar gat Finnur ásamt teymi sínu hannað forritunarlausnir á hálfum degi sem hefði áður tekið eina til tvær vikur.

„Þau sem voru skemmst á veg komin voru einhvern veginn með gæsahúð eftir þennan föstudag. Við erum farin að vinna allt öðruvísi í dag.“

Borið hefur á því að íslenskir forritarar hafi misst vinnuna vegna breytinga.

„Það hefur dregið úr ráðningum og ég hitti fólk í gærkvöldi þar sem var verið að loka skrifstofunni hjá þeim hér á Íslandi. Sá sem ég kannaðist við þar sagði að það væri vegna þess að það eru tveir eða þrír einstaklingar með gervigreind að koma í staðinn. Ég held að þetta sé átjan til nítján manna vinnustaður.“

