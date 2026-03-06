Fær Barbie-útgáfu af sér fyrir Íslandsleikinn

Ísland mætir Englandi á morgun í undankeppni HM kvenna í fótbolta en þetta er annar leikur liðanna í riðlinum. Einn leikmanna enska landsliðsins er að upplifa sérstök tímamót í þessum landsliðsglugga.
Meðal leikmanna enska liðsins er nefnilega ein af hetjum liðsins frá síðustu tveimur Evrópumeistaramótum.
Chloe Kelly tryggði enska landsliðinu Evrópumeistaratitilinn 2022 með því að skora sigurmarkið í úrslitaleiknum eftir að hafa komið inn á sem varamaður og á EM 2025 tryggði hún enska landsliðinu annað Evrópugullið aftur með því að skora úr úrslitaspyrnunni í vítakeppninni.
View this post on Instagram A post shared by W Golazo (@wgolazo)
Kelly er nú orðin fyrsta enska knattspyrnukonan til að fá sína eigin Barbie-dúkku, en hún hlaut viðurkenningu frá Mattel í tilefni af alþjóðlegum baráttudegi kvenna.
Þessi 28 ára gamli leikmaður er hylltur fyrir að vera fyrsti leikmaðurinn til að skora tvö úrslitamörk í tveimur stórum alþjóðlegum úrslitaleikjum og fyrir að vera innblástur fyrir næstu kynslóð.
„Að fá mína eigin, einstæðu Barbie-dúkku er eitthvað sem ég er ótrúlega stolt af. Þegar ég var að alast upp dreymdi mig um að vinna titla og upplifa stórar stundir í fótbolta, en ég ímyndaði mér aldrei annars konar áfanga eins og þennan,“ sagði Chloe Kelly.
Kelly er þarna í hópi með tenniskonunni Serenu Williams, geimfaranum Kellie Gerardi, ökuþórnum Reginu Sirvent Alvarado, söngkonunni Helenu Fischer, fjallakonunni Zoju Skubis, brimbrettakonunni Stephanie Gilmore og krikkterkonunni Smriti Mandhana sem fengu líka allar Barbie-útgáfu af sér.
View this post on Instagram A post shared by The Sportess (@thesportess)
A post shared by The Sportess (@thesportess)