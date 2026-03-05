Innlent

Kringlu­mýrar­braut lokað vegna á­reksturs

Freyja Þórisdóttir skrifar
Um þriggja bíla árekstur var að ræða.
Bohdan Chumakov

Lokað hefur verið fyrir umferð til suðurs á Kringlumýrarbraut á mörkum Kópavogs og Fossvogs vegna áreksturs. Lögregla stýrir umferð frá brautinni.

Þetta kemur fram á mbl.is en þar segir að þrír fólksbílar hafi rekist á, þetta er haft eftir sjónarvotti sem rætt var við. Atvikið átti sér stað í Kópavogi rétt fyrir neðan Hamraborgina.

Lögreglan stýrir umferð en Krinlgumýrarbraut hefur verið lokað við Listabraut.Aðsend

Samkvæmt fréttinni eru lögreglubílar hjá Suðurveri að beina umferð frá brautinni en lögreglan mun hafa lokað fyrir umferð af Bústaðavegi og í suður. Áætlað er að nokkuð hált sé á brautinni.

Áreksturinn virðist hafa átti sér stað fyrir neðan Hamraborg.Aðsend

Í samtali við fréttastofu Vísis gat slökkviliðið ekki veitt frekari upplýsingar og vísaði á lögreglu. Ekki hefur náðst í umferðardeild lögreglunnar að svo stöddu.

Fréttin verður uppfærð.

