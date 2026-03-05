Kringlumýrarbraut lokað vegna áreksturs Freyja Þórisdóttir skrifar 5. mars 2026 22:36 Um þriggja bíla árekstur var að ræða. Bohdan Chumakov Lokað hefur verið fyrir umferð til suðurs á Kringlumýrarbraut á mörkum Kópavogs og Fossvogs vegna áreksturs. Lögregla stýrir umferð frá brautinni. Þetta kemur fram á mbl.is en þar segir að þrír fólksbílar hafi rekist á, þetta er haft eftir sjónarvotti sem rætt var við. Atvikið átti sér stað í Kópavogi rétt fyrir neðan Hamraborgina. Lögreglan stýrir umferð en Krinlgumýrarbraut hefur verið lokað við Listabraut.Aðsend Samkvæmt fréttinni eru lögreglubílar hjá Suðurveri að beina umferð frá brautinni en lögreglan mun hafa lokað fyrir umferð af Bústaðavegi og í suður. Áætlað er að nokkuð hált sé á brautinni. Áreksturinn virðist hafa átti sér stað fyrir neðan Hamraborg.Aðsend Í samtali við fréttastofu Vísis gat slökkviliðið ekki veitt frekari upplýsingar og vísaði á lögreglu. Ekki hefur náðst í umferðardeild lögreglunnar að svo stöddu. Veistu meira um málið eða hefur fréttnæma ábendingu? Sendu okkur fréttaskot hér. Fréttin verður uppfærð. Mest lesið Gefst upp og flytur eftir sjö ára mótmæli Innlent Noem rekin Erlent Mikill meirihluti féll fyrir íslenskri gervigreindarmynd Innlent Handleggsbrotinn eftir átök við þingmann Erlent Sjá sér með engu móti fært að ná björgunarflugi Innlent Hola í vegi tók fjóra bíla úr umferð á vanræktum vegkafla Innlent Blöskrar viðbrögðin eftir tilnefningu fyrir mistök Innlent Þór styrkti Kvennaathvarfið og fær að halda pútternum Innlent Jón Baldvin segir söguskýringu Dags af og frá: Samdi við Davíð um EES Innlent Komin með ógeð af því að hlusta á „hverja silkihúfuna á fætur annarri“ Innlent Fleiri fréttir Algengasta tegundin sem skráð hefur verið á Íslandi Kringlumýrarbraut lokað vegna áreksturs Eyjólfur færir klukkuna aftur Vilja lokka höfuðborgarbúa norður og lofa nóg af bílastæðum „Margir staðir og margir sakborningar“ Rannsakar geimveður fyrir Bandaríkjaher „Er ekki alltaf gerlegt við þessar kringumstæður“ Viðreisn opinberar listann í Kópavogi Tveir í varðhaldi vegna hópárásar í miðbæ Plóma mjólkar mest allra kúa og setti Íslandsmet Þessi leiða Viðreisn í Garðabæ Kynnir hvenær þjóðaratkvæðagreiðsla um viðræður við ESB fer fram Þau skipa lista Viðreisnar í Reykjavík Ráðist var á ungmenni í strætóskýli Íslendingar á flótta, nýr listi og fegrunaraðgerðir karla Óþolandi tafir vegna ágreinings við landeigendur heyri sögunni til Bein útsending: Kynna lista Viðreisnar borginni „Enginn meira hrelldur en ég þegar rödd Eiríks hljómaði á línunni“ Dómur barnaníðingsins Brynjars staðfestur Gefst upp og flytur eftir sjö ára mótmæli Hættur við lágmarksíbúafjölda í sveitarfélögum Blöskrar viðbrögðin eftir tilnefningu fyrir mistök Breiðu bökin verði skattlögð svo forsendur kjarasamninga standist Komin með ógeð af því að hlusta á „hverja silkihúfuna á fætur annarri“ Ákvarðanir teknar af heift en ekki skynsemi Andstæðingum borgarlínu hafi verið bolað af lista Fjórir handteknir eftir alvarlega líkamsárás „Þessi umræða er rosalega niðurlægjandi“ ASÍ segir niðurskurðaraðgerðir ekki koma til greina Þór styrkti Kvennaathvarfið og fær að halda pútternum Sjá meira