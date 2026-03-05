Reyna að varðveita líf áhafnar annars íransks skips Samúel Karl Ólason skrifar 5. mars 2026 10:10 Lík íranskra sjóliða sem dóu þegar freigátunni IRIS Dena var sökkt undan ströndum Srí Lanka aðfaranótt miðvikudags. AP/Eranga Jayawardena Yfirvöld í Srí Lanka segjast reyna að „varðveita“ líf áhafnar annars íransks skips sem talið er í efnahagslögsögu ríkisins. Bandaríkjamenn sökktu freigátu undan ströndum Srí Lanka á dögunum en ráðamenn í Íran segja að því muni Bandaríkjamenn sjá eftir. Óljóst er hvort þetta skip sé herskip eða ekki. Að minnsta kosti 87 létu lífið þegar áhöfn bandarísks kafbáts skaut tundurskeyti að freigátunni IRIS Dena á Inlandshafi aðfaranótt miðvikudags og sökkti henni. Varnarmálaráðherra Bandaríkjanna sagði þetta í fyrsta sinn frá seinni heimsstyrjöldinni sem Bandaríkjamenn sökkva skipi óvinveitts ríkis með tundurskeyti. Sjá einnig: Sökktu skipi með tundurskeyti í fyrsta sinn frá seinna stríði Skipinu var sökkt um nítján sjómílur frá hafnarborginni Galle. Áhöfn skipsins hafði verið í heimsókn í Indlandi við æfingar. 32 hefur verið bjargað og tíu er enn saknað. Efnahagslögsaga er ekki það sama og landhelgi og snýr að réttindum varðandi nýtingu auðlinda. Þó að skip séu í efnahagslögsögu ríkja þýðir það ekki að þau séu ekki á alþjóðlegu hafsvæði. Hægt er að benda á olíuflutningaskipið Marinera, sem stöðvað var af Bandaríkjamönnum í efnahagslögsögu Íslands í upphafi árs. Sjá einnig: Gerðu áhlaup á rússneskt skuggaskip í efnahagslögsögu Íslands Samkvæmt frétt Reuters var talsmaður ríkisstjórnar Srí Lanka spurður að því í morgun hvort ríkisstjórnin vissi af öðru írönsku herskipi í efnahagslögsögu ríkisins. Hann sagði svo vera og að verið væri að taka á ástandinu. „Við erum að gera okkar besta til að varðveita mannslíf,“ sagði Nalinda Jayatissa, umræddur talsmaður. Abbas Araqchi, utanríkisráðherra Íran, sagði í færslu á X í morgun að Bandaríkjamenn myndu sjá verulega eftir því að hafa sökkt skipinu. The U.S. has perpetrated an atrocity at sea, 2,000 miles away from Iran's shores.Frigate Dena, a guest of India's Navy carrying almost 130 sailors, was struck in international waters without warning. Mark my words: The U.S. will come to bitterly regret precedent it has set. pic.twitter.com/cxYiI9BLUk— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) March 5, 2026 Íran Árásir Bandaríkjanna og Ísraels á Íran Bandaríkin Srí Lanka Hernaður Tengdar fréttir Ráðast á bandarískt olíuflutningaskip en sverja af sér árás á Tyrkland Hernaðaryfirvöld í Íran skutu eldflaug á bandarískt olíuflutningaskip á Persaflóa, ef marka má írönsku fréttastofuna Tasnim. Fréttastofan segir eld loga í skipinu. 5. mars 2026 08:46 Skæðadrífa frá Íran og Ísraelar héldu árásum á Líbanon áfram Ísraelsher segir að Íranir hafi snemma í morgun sent skæðadrífu flugskeyta á skotmörk víðsvegar um Ísrael en enn hafa engar fregnir borist af tjóni vegna þeirra. 5. mars 2026 06:49 Taka beri orðum bandarískra stjórnvalda um stöðuna í Íran með fyrirvara Kjartan Orri Þórsson, sérfræðingur í málefnum Írans, segir stöðuna óljósa í Íran en Bandaríkjamenn grönduðu á miðvikudag freigátu þeirra á hafi úti og segjast ætla enn dýpra inn í landið. 