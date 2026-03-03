Átökin í Mið-Austurlöndum halda áfram að dreifa úr sér. Bandaríkjamenn og Ísraelar varpa enn sprengjum á skotmörk í Íran og Íranir halda áfram að svara fyrir sig með dróna- og eldflaugaárásum á nágrannaríki sín. Hezbollah lýsti í gær yfir stríði við Ísrael og gerðu Ísraelar nýja innrás í Líbanon í morgun.
Útlit er fyrir að árásir Írana hafi aukist í gærkvöldi. Fleiri skotflaugum og drónum hefur verið skotið þaðan og á fleiri ríki en áður. Þá hafa Íranir gert umfangsmiklar árásir á Ísrael, í samfloti við Hezbollah í Líbanon.
