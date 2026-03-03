Innlent

Sam­fylkingin mætt til leiks á Ísa­firði

Kolbeinn Tumi Daðason skrifar
Samfylkingarfólk á Ísafirði með rauða rós.
Samfylkingarfólk á Ísafirði með rauða rós.

Framboðslisti Samfylkingarinnar í Ísafjarðarbæ var samþykktur samhljóða á fjölmennum félagsfundi flokksins í kvöld 2. mars. Jafnaðarmenn í Ísafjarðarbæ eru mættir til leiks að því er segir í tilkynningu.

Samfylkingin bauð ekki fram lista í Ísafjarðarbæ árið 2022 en mætir nú til leiks. Sömu sögu er að segja um Viðreisn sem kynnti lista sinn á dögunum. 

Í-listinn fékk hreinan meirihluta í kosningunum og felldi sitjandi meirihluta Framsóknar- og Sjálfstæðisflokksins.

Gylfi Þór Gíslason lögreglumaður á Ísafirði er í efsta sæti Samfylkingarinnar en listinn er þannig skipaður í heild sinni:

1. Gylfi Þór Gíslason, lögreglumaður Ísafirði

2. Finney Rakel Árnadóttir, aðstoðarskólastjóri Ísafirði

3. Svanfríður Guðrún Bergvinsdóttir, nemi Ísafirði

4. Guðmundur Ólafsson, sjávarútvegsfræðingur Þingeyri

5. Sigurður Hreinsson, véliðnfræðingur Ísafirði

6. Hrafnhildur Hrönn Óðinsdóttir, stjórnmálafr. Ísafirði

7. Jónína Eyja Þórðardóttir, umsjónarmaður Önundarfirði

8. Helgi Karl Guðmundsson, rafmagnstæknifr. Ísafirði

9. Úlfar Logason, ljósmyndari Flateyri

10. Sigurrós Elddís Huldudóttir, lýðheilsufr. Ísafirði

11, Iwona Maria Samson, sérkennari Ísafirði

12. Gísli Már Guðjónsson, rafvirki Ísafirði

13. Sveinberg Þór Birgisson, húsvörður Ísafirði

14. Inga María Guðmundsdóttir, frumkvöðull Hnífsdal

15. Ingibjörg Andrea Hallgrímsdóttir, kynjafr. Ísafirði

16. Rúnar Helgi Haraldsson, ráðgjafi VIRK Ísafirði

17. Kári Jóhannsson, fisksali Ísafirði

18. Bryndís Friðgeirsdóttir, fyrrverandi kennari Ísafirði

Ísafjarðarbær Samfylkingin

Tengdar fréttir

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið