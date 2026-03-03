Framboðslisti Samfylkingarinnar í Ísafjarðarbæ var samþykktur samhljóða á fjölmennum félagsfundi flokksins í kvöld 2. mars. Jafnaðarmenn í Ísafjarðarbæ eru mættir til leiks að því er segir í tilkynningu.
Samfylkingin bauð ekki fram lista í Ísafjarðarbæ árið 2022 en mætir nú til leiks. Sömu sögu er að segja um Viðreisn sem kynnti lista sinn á dögunum.
Í-listinn fékk hreinan meirihluta í kosningunum og felldi sitjandi meirihluta Framsóknar- og Sjálfstæðisflokksins.
Gylfi Þór Gíslason lögreglumaður á Ísafirði er í efsta sæti Samfylkingarinnar en listinn er þannig skipaður í heild sinni:
1. Gylfi Þór Gíslason, lögreglumaður Ísafirði
2. Finney Rakel Árnadóttir, aðstoðarskólastjóri Ísafirði
3. Svanfríður Guðrún Bergvinsdóttir, nemi Ísafirði
4. Guðmundur Ólafsson, sjávarútvegsfræðingur Þingeyri
5. Sigurður Hreinsson, véliðnfræðingur Ísafirði
6. Hrafnhildur Hrönn Óðinsdóttir, stjórnmálafr. Ísafirði
7. Jónína Eyja Þórðardóttir, umsjónarmaður Önundarfirði
8. Helgi Karl Guðmundsson, rafmagnstæknifr. Ísafirði
9. Úlfar Logason, ljósmyndari Flateyri
10. Sigurrós Elddís Huldudóttir, lýðheilsufr. Ísafirði
11, Iwona Maria Samson, sérkennari Ísafirði
12. Gísli Már Guðjónsson, rafvirki Ísafirði
13. Sveinberg Þór Birgisson, húsvörður Ísafirði
14. Inga María Guðmundsdóttir, frumkvöðull Hnífsdal
15. Ingibjörg Andrea Hallgrímsdóttir, kynjafr. Ísafirði
16. Rúnar Helgi Haraldsson, ráðgjafi VIRK Ísafirði
17. Kári Jóhannsson, fisksali Ísafirði
18. Bryndís Friðgeirsdóttir, fyrrverandi kennari Ísafirði
Viðreisn hefur samþykkt lista sinn í Ísafjarðarbæ fyrir sveitarstjórnarkosningarnar í maí. Þetta er í fyrsta skipti sem flokkurinn býður fram í sveitarfélaginu.