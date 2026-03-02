Innlent

Ís­lenskir stranda­glópar í Dúbaí

Margrét Helga Erlingsdóttir skrifar
Fréttir verða sagðar á slaginu 12.00.
Fréttir verða sagðar á slaginu 12.00.

Á sjötta hundrað íranskra ríkisborgara hafa látist í loftárásum Bandaríkjanna og Ísraels undanfarna sólarhringa, samkvæmt íranska hálfmánanum. Átök og ófriður hefur breiðst út víðar en í Íran en við ræðum við sérfræðing fréttastofunnar í erlendum fréttum í beinni útsendingu og fáum að heyra nýjustu tíðindi frá Mið-Austurlöndum.

Fjórar ungar íslenskar konur eru strandaglópar í Dúbaí en þær heyrðu frá foreldrum sínum að drunurnar sem þær höfðu numið á laugardag hefðu verið vegna skotárása. Móðir einnar þeirra bindur vonir við að takast að forða þeim út úr Dubai á miðvikudag.

Fjölmargir landsmenn minnast Davíðs Oddssonar, fyrrverandi forsætisráðherra, Seðlabankastjóra og ritstjóra Morgunblaðsins, sem lést á heimili sínu í gær. Við ræðum við formann Sjálfstæðisflokksins um arfleifð Davíðs en hún fullyrðir að hann hafi verið einn áhrifamesti stjórnmálamaður í sögu íslenska lýðveldisins.

Við sláum á þráðinn austur þar sem aftakaveður geisar. Appelsínugul veðurviðvörun verður í gildi fyrir austan í dag en búið er að fella niður skólahald í tveimur skólum.

Í sportinu hitum við upp fyrir landsleik Íslands og Litháen í körfubolta sem er á dagskrá síðdegis. Íslenska liðinu tókst hið ómögulega í síðasta leik sínum þegar því tókst að snúa ómögulegri stöðu upp í nauman sigur með miklum tilþrifum. Þetta og meira til í hádegisfréttum Bylgjunnar á slaginu 12.00.

Hádegisfréttir Bylgjunnar

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið