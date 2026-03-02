Íslenskir strandaglópar í Dúbaí Margrét Helga Erlingsdóttir skrifar 2. mars 2026 11:46 Fréttir verða sagðar á slaginu 12.00. Á sjötta hundrað íranskra ríkisborgara hafa látist í loftárásum Bandaríkjanna og Ísraels undanfarna sólarhringa, samkvæmt íranska hálfmánanum. Átök og ófriður hefur breiðst út víðar en í Íran en við ræðum við sérfræðing fréttastofunnar í erlendum fréttum í beinni útsendingu og fáum að heyra nýjustu tíðindi frá Mið-Austurlöndum. Fjórar ungar íslenskar konur eru strandaglópar í Dúbaí en þær heyrðu frá foreldrum sínum að drunurnar sem þær höfðu numið á laugardag hefðu verið vegna skotárása. Móðir einnar þeirra bindur vonir við að takast að forða þeim út úr Dubai á miðvikudag. Fjölmargir landsmenn minnast Davíðs Oddssonar, fyrrverandi forsætisráðherra, Seðlabankastjóra og ritstjóra Morgunblaðsins, sem lést á heimili sínu í gær. Við ræðum við formann Sjálfstæðisflokksins um arfleifð Davíðs en hún fullyrðir að hann hafi verið einn áhrifamesti stjórnmálamaður í sögu íslenska lýðveldisins. Við sláum á þráðinn austur þar sem aftakaveður geisar. Appelsínugul veðurviðvörun verður í gildi fyrir austan í dag en búið er að fella niður skólahald í tveimur skólum. Í sportinu hitum við upp fyrir landsleik Íslands og Litháen í körfubolta sem er á dagskrá síðdegis. Íslenska liðinu tókst hið ómögulega í síðasta leik sínum þegar því tókst að snúa ómögulegri stöðu upp í nauman sigur með miklum tilþrifum. Þetta og meira til í hádegisfréttum Bylgjunnar á slaginu 12.00. Hádegisfréttir Bylgjunnar Mest lesið Davíð Oddsson er látinn Innlent Vaktin: Sprengjum rignir enn Erlent Gabríel Douane ákærður fyrir að berja þrjá fangaverði með úri Innlent Ekki nóg af sætum, salernum, mat eða upplýsingum Innlent Íranir svara fyrir sig og Ísraelar ráðast gegn Hezbollah í Líbanon Erlent „Ég hef kostað ríkið rúmar sex hundruð milljónir“ Fréttir Hundruð þúsunda farþega strandaglópar vegna stríðs í Íran Erlent Leggur lokahönd á þingsályktun um þjóðaratkvæðagreiðslu Innlent Rannsaka skotárás í Texas sem mögulegt hryðjuverk Erlent Ört dýpkandi lægð á leiðinni og appelsínugular viðvaranir Veður Fleiri fréttir Minnisstæð heimsókn til Davíðs fyrir jól Voru í safarí þegar þær heyrðu í sprengjuárás Hringvegurinn líklega lokaður til morguns Íslenskir strandaglópar í Dúbaí Leggur lokahönd á þingsályktun um þjóðaratkvæðagreiðslu Vélarvana bátur dreginn til hafnar í Sandgerði Gabríel Douane ákærður fyrir að berja þrjá fangaverði með úri Davíð Oddsson er látinn Ekki nóg af sætum, salernum, mat eða upplýsingum Íslendingar óska eftir aðstoð Skiptu út Smjörva fyrir Bertolli: „Aurarnir vega þyngra“ Útilokað að steypa stjórninni með loftárásum Hinsegin vika er að hefjast í Árborg Stóralvarlegt ástand svo á jörðu sem á himni Þegar forseti Íslands mætti á júmbó-þotu Illugi kjörinn formaður Ungra vinstri grænna Hafnar átökum eða árekstrum við fyrrverandi forstjóra Þessi skipa lista Framsóknar í Reykjavík Þau skipa lista Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík Færeyskir sjómenn á grænlenskum togara kusu á Íslandi Sjálfstæðisflokkurinn kynnir framboðslista í Reykjavík Um helmingur landsmanna hefur miklar áhyggjur af ásælni Bandaríkjanna í Grænland Fjórtán gefa kost á sér á lista Sjálfstæðismanna í Eyjum Guðmundur Árni leiðir áfram listann Býst að raforkuverð hækki samfara fyrirhuguðum skattabreytingum Gylfi Þór leiðir Viðreisn í Mosfellsbæ Segir áhyggjuefni að leikreglur séu virtar að vettugi Forsetahjónin verða viðstödd vígslu íþróttamannvirkis í Búðardal Árás á Íran, Háskóladagurinn og stórkostlegur endurkomusigur Framboðslistinn í Reykjanesbæ staðfestur Sjá meira