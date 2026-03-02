Karlmaður hefur verið ákærður fyrir að nauðga konu fimm sinnum á tæplega þriggja mánaða tímabili árið 2022 og svipta hana frelsi þrívegis.
Í ákæru þess efnis segir að maðurinn sæti ákæru fyrir að hafa frá kvöldi miðvikudags í lok ágúst til morguns daginn eftir notað líkamlega yfirburði sína og ógnandi tilburði til að varna konunni útgöngu, auk þess sem að síma hennar frá henni, og í kjölfarið haft samræði og önnur kynferðismök við hana án hennar samþykkis.
Hann hafi aðfaranótt sunnudags í september beitt ofbeldi og ólögmætri nauðung til að hafa samræði og önnur kynferðismök við konuna án hennar samþykkis en hann hafi haldið síma konunnar frá henni, haldið henni niðri, tekið hana hálstaki, slegið og bitið hana í andlitið og hrækt í andlit hennar áður en hann hafði við hana samræði og beit hana síðar um nóttina í upphandlegg hennar.
Hann hafi að kvöldi í síðari hluta september læst konuna inni í íbúð þar sem þau dvöldu, haldið síma hennar frá henni og daginn eftir haft samræði vi hana án hennar samþykkis með því að beita hana ólögmætri nauðung og ógn um ofbeldi en hann hafi fyrr sama dag lamið hana með keðju á bert bak og beran rass hennar og strekkt band um háls hennar.
Þá segir að maðurinn hafi frá miðvikudegi til fimmtudags um miðjan október neitað að leyfa konunni að yfirgefa þáverandi heimili hans og notað líkamlega yfirburði sína og ógnandi tilburði til að koma í veg fyrir að hún kæmist frá honum og haft við hana samræði án hennar samþykkis, eftir að hún sagði honum að henni væri illt og gæti ekki sofið hjá honum.
Loks hafi hann í bifreið á ferð um Reykjavík, haft önnur kynferðismök við konunna án hennar samþykkis en hann hafi gripið um höfuð hennar og þvingað hana til að veita sér munnmök.
Þess er krafist að maðurinn verði dæmdur til refsingar og greiðslu alls sakarkostnaðar. Þá er fyrir hönd konunnar lögð fram miskabótakrafa upp á þrjár milljónir króna.