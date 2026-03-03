Verkalýðsfélagið Hlíf leitar nú starfsfólks hjá Hafnarfjarðarbæ sem hefur ekki fengið greidda desember-eða orlofsuppbót samkvæmt kjarasamningi. Verkalýðsfélagið stefndi bænum vegna vangoldinna persónuuppbóta starfsmanna og vann málið í júní í fyrra. Verkalýðsfélagið segir bæinn hundsa dóminn og ætlar með fleiri slík mál fyrir dómstóla.
Í tilkynningu frá Hlíf segir að félagið hafi í nóvember árið 2024 stefnt Hafnarfjarðarbæ vegna vangoldinna persónuuppbóta starfsmanns sem hafði verið ráðinn í tímavinnu og starfaði samkvæmt ráðningarsamningi frá 20. september 2019, þar til í júlí 2024. Persónuuppbætur eru desemberuppbót og orlofsuppbót.
Samkvæmt dómi Héraðsdóms Reykjaness frá því í júní er Hafnarfjarðarbæ gert að greiða starfsmanninum persónuuppbætur aftur í tímann, auk málskostnaðar. Bærinn áfrýjaði dómnum en Landsréttur tók málið ekki fyrir og því segir í tilkynningu Hlífar að þau verði að líta svo á að um endanlega niðurstöðu sé að ræða.
Á grundvelli dómsins eigi þeir starfsmenn Hafnarfjarðarbæjar sem starfa í tímavinnu og eftir kjarasamningi SGS og SÍS, en hafa ekki fengið greiddar persónuuppbætur rétt á því að fá greiddar persónuuppbætur á tímabilinu 1. desember 2020 til marsloka 2024.
Félagið hafi fengið þau svör frá bænum að þau telji dóminn rangan og ætli ekki að una honum. Því segir í tilkynningu Hlífar að þau eigi ekki annarra kosta völ en að leita uppi annað fólk sem ekki hefur fengið greidda sína uppbót og fara með mál þeirra líka fyrir dómstóla.
„Við teljum engar líkur á því að dómurinn skipti um skoðun þegar önnur sambærileg mál eru tekin fyrir, þannig að líklegt verður að telja að Hafnarfjarðarbær þurfi að greiða talsverða fjármuni vegna þessa, ekki vegna þess sem við teljum bæinn skulda viðkomandi einstaklingum, heldur einkum vegna málskostnaðar, sem slagaði hátt í milljón í því máli sem lokið er,“ segir í tilkynningunni.
Eyþór Árnason, formaður Hlífar, segir að það hljóti að teljast tíðindi að þriðja stærsta sveitarfélag landsins telji sig ekki þurfa að fylgja leiðsögn dómstóla.
„Annars endurspeglar þetta þá auknu hörku í garð almenns launafólks sem við teljum okkur verða vör við hjá Hafnarfjarðarbæ og mannauðsdeildinni. Sífellt fleiri mál, sem okkur þykja liggja í augum uppi, eru ekki leyst fyrr en félagið er komið með lögfræðinga í að sinna þeim,“ segir Eyþór.
Verkalýðsfélagið Hlíf kallar eftir því að Hlífarfólk sem hefur unnið samkvæmt tímavinnusamningum á tímabilinu frá 1. desember 2020 til marsloka 2024 og ekki fengið greiddar persónuuppbætur gefi sig fram við félagið, í síma 510 0800, eða með tölvupósti á hlif@hlif.is.