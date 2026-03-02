Kristrún minnist Davíðs og víða flaggað í hálfa stöng Lovísa Arnardóttir skrifar 2. mars 2026 12:53 Flaggað í hálfa stöng við Háskóla Íslands. Vísir/Vilhelm Forsætisráðuneytið sendi í dag tilmæli til ráðuneyta og stofnana um að flagga í hálfa stöng vegna andláts Davíðs Oddssonar, fyrrverandi forsætisráðherra og ritstjóra. Hann lést á heimili sínu í Skerjafirði í gær, 78 ára að aldri. Eftirlifandi eiginkona hans er Ástríður Thorarensen, saman áttu þau einn son, Þorstein Davíðsson. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra minnist Davíðs sem mikilhæfs og sterks leiðtoga sem breytti Íslandi. „Davíð stýrði landinu í 13 ár, lengst allra sem gegnt hafa embætti forsætisráðherra. Hann var við völd nær alla mína barnæsku og fram á unglingsár. Ég var því snemma meðvituð um að þar færi áhrifamikill stjórnmálamaður, sem markaði djúp spor í sinn samtíma og íslenska stjórnmálasögu,“ segir Kristrún. „Davíð hafði skýra sín á samfélagið. Hann stóð ætíð með eigin sannfæringu. Og hann var óhræddur við að taka erfiðar ákvarðanir. Það er sannarlega virðingarvert. Ég votta fjölskyldu Davíðs og aðstandendum hans öllum innilega samúð mína.“ Flaggað í hálfa stöng við Seðlabanka Íslands þar sem Davíð Oddsson var seðlabankastjóri 2005 til 2009.Vísir/Vilhelm Flaggað í hálfa stöng við Þjóðleikhúsið í miðborginni. Vísir/Vilhelm Fjallað er um Davíð, líf hans og feril í fréttinni að neðan. Andlát Davíðs Oddssonar Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Stjórnsýsla Íslenski fáninn Mest lesið Davíð Oddsson er látinn Innlent Vaktin: Sprengjum rignir enn Erlent Gabríel Douane ákærður fyrir að berja þrjá fangaverði með úri Innlent Voru í safarí þegar þær heyrðu í sprengjuárás Innlent Ekki nóg af sætum, salernum, mat eða upplýsingum Innlent Íranir svara fyrir sig og Ísraelar ráðast gegn Hezbollah í Líbanon Erlent „Ég hef kostað ríkið rúmar sex hundruð milljónir“ Fréttir Minnisstæð heimsókn til Davíðs fyrir jól Innlent Allt tiltækt lið slekkur eld í Hafnarfirði Innlent Kristrún minnist Davíðs og víða flaggað í hálfa stöng Innlent Fleiri fréttir Skipta alþjóðalög máli eða ekki? Nýtt framboð í Bolungarvík Flaggað í hálfa stöng vegna andláts Davíðs Tók sambýliskonu sína hálstaki en var sýknaður Minnisstæð heimsókn til Davíðs fyrir jól Voru í safarí þegar þær heyrðu í sprengjuárás Hringvegurinn líklega lokaður til morguns Íslenskir strandaglópar í Dúbaí Leggur lokahönd á þingsályktun um þjóðaratkvæðagreiðslu Vélarvana bátur dreginn til hafnar í Sandgerði Gabríel Douane ákærður fyrir að berja þrjá fangaverði með úri Davíð Oddsson er látinn Ekki nóg af sætum, salernum, mat eða upplýsingum Íslendingar óska eftir aðstoð Skiptu út Smjörva fyrir Bertolli: „Aurarnir vega þyngra“ Útilokað að steypa stjórninni með loftárásum Hinsegin vika er að hefjast í Árborg Stóralvarlegt ástand svo á jörðu sem á himni Þegar forseti Íslands mætti á júmbó-þotu Illugi kjörinn formaður Ungra vinstri grænna Hafnar átökum eða árekstrum við fyrrverandi forstjóra Þessi skipa lista Framsóknar í Reykjavík Þau skipa lista Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík Færeyskir sjómenn á grænlenskum togara kusu á Íslandi Sjálfstæðisflokkurinn kynnir framboðslista í Reykjavík Um helmingur landsmanna hefur miklar áhyggjur af ásælni Bandaríkjanna í Grænland Fjórtán gefa kost á sér á lista Sjálfstæðismanna í Eyjum Guðmundur Árni leiðir áfram listann Býst að raforkuverð hækki samfara fyrirhuguðum skattabreytingum Gylfi Þór leiðir Viðreisn í Mosfellsbæ Sjá meira