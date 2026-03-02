Innlent

Krist­rún minnist Davíðs og víða flaggað í hálfa stöng

Lovísa Arnardóttir skrifar
Flaggað í hálfa stöng við Háskóla Íslands.
Flaggað í hálfa stöng við Háskóla Íslands. Vísir/Vilhelm

Forsætisráðuneytið sendi í dag tilmæli til ráðuneyta og stofnana um að flagga í hálfa stöng vegna andláts Davíðs Oddssonar, fyrrverandi forsætisráðherra og ritstjóra.

Hann lést á heimili sínu í Skerjafirði í gær, 78 ára að aldri. Eftirlifandi eiginkona hans er Ástríður Thorarensen, saman áttu þau einn son, Þorstein Davíðsson. 

Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra minnist Davíðs sem mikilhæfs og sterks leiðtoga sem breytti Íslandi.

„Davíð stýrði landinu í 13 ár, lengst allra sem gegnt hafa embætti forsætisráðherra. Hann var við völd nær alla mína barnæsku og fram á unglingsár. Ég var því snemma meðvituð um að þar færi áhrifamikill stjórnmálamaður, sem markaði djúp spor í sinn samtíma og íslenska stjórnmálasögu,“ segir Kristrún.

„Davíð hafði skýra sín á samfélagið. Hann stóð ætíð með eigin sannfæringu. Og hann var óhræddur við að taka erfiðar ákvarðanir. Það er sannarlega virðingarvert. Ég votta fjölskyldu Davíðs og aðstandendum hans öllum innilega samúð mína.“

Flaggað í hálfa stöng við Seðlabanka Íslands þar sem Davíð Oddsson var seðlabankastjóri 2005 til 2009.Vísir/Vilhelm
Flaggað í hálfa stöng við Þjóðleikhúsið í miðborginni. Vísir/Vilhelm

Fjallað er um Davíð, líf hans og feril í fréttinni að neðan.

Andlát Davíðs Oddssonar Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Stjórnsýsla Íslenski fáninn

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið